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Все про:Нацполіція (7633) Харківщина (727)

 На Харківщині чоловік застрелив рідного сина, а потім наклав на себе руки, - поліція

У Чугуївський відділ поліції 2 червня звернулася місцева жителька. Жінка повідомила про те, що почула постріли в одному з приватних домоволодінь в місті Чугуїв.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік вистрілив з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з обріза.

Попередньо, в день трагедії він вживав алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчими Чугуївського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130173
 
 
 Топ коментарі
 
Синька зло...
И да, зарегистрированное оружие тоже может быть орудием преступления.
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Та не, зачем оружие раздавать, надо всех в палаты обитые паралоном и в смирительные рубашки, потому что убить можно и вилкой, и табуреткой и бутылкой с под кока колы....Так шо надежней будет сразу всех в дур дом и в рубахи смирительные..ну так, на всякий случай...
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Що це за тенденція..
Вбив члена родини і покінчив життя самогубством..
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Що це за тенденція..
Вбив члена родини і покінчив життя самогубством..
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скорей всего оба были зебилами и поспорили за кінець зубожіню
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Синька зло...
И да, зарегистрированное оружие тоже может быть орудием преступления.
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Обрез? С каких это пор у нас обрезы регистрируют?
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Пардон, а где говориться про обрез, может я не досмотрел чего?
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После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.
https://censor.net.ua/n3130173
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И топором бы потом зарубился...
То есть ганфайтеры не допускают, что зарегистрированное оружие может фигурировать в преступлениях? Фетишисты они такие.
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просто так не стреляют или синька или достал до предела
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Ну-у-у-у...если дома хранился обрез...явно крайне законопослушный гражданин...
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Если будет нужно то у меня всегда под рукой есть нож, топор, лом, молоток, разводной ключ, трубный ключ На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция - Цензор.НЕТ 4224
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Та не, зачем оружие раздавать, надо всех в палаты обитые паралоном и в смирительные рубашки, потому что убить можно и вилкой, и табуреткой и бутылкой с под кока колы....Так шо надежней будет сразу всех в дур дом и в рубахи смирительные..ну так, на всякий случай...
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На фото стоит коляска... т.е. у деда был внук.. ребёнок сына..
и не смотря на всё это он застрелил своего сына, отца своих внуков...
что б там не было... он бы сам лучше застрелился.. скотина.. не понимаю
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Это могла быть случайность неосторожное обращение с оружием, а после уже сам решил застрелится.
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Возможно,но вряд ли, просто попалась "злая водка" вот и потянуло выяснять отношения.
Золотое правило - алкоголь и выяснение отношений это зло
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играли в рулетку по пьяни с двустволкой .
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Необходимо принять закон за не законное владение огнестрельным оружием срок 15 или небесный штраф , а чего, не так страшно, как кому то покажется, в Таиланде (было в новостях [) за то что пацаны кстати иностранцы , раскрасили баллончиком стену одного из зданий, наверное единственного в городе ,На Харьковщине мужчина застрелил родного сына, а потом покончил с собой, - полиция - Цензор.НЕТ 2849 суд приговорил, согласно их закону к 10 годам лишения свободы или как альтернатива 30000 баксов штрафа, ну и нормально и ни кто не захочет больше х-й маяться ,а что ну если очень руки чешутся или художником себя почувствовал ,ну так пойди раскрась свою квартиру или гараж
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Харківщині чоловік застрелив рідного сина, а потім наклав на себе руки, - поліція
 
 
 
 
 
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