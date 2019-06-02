 На Харківщині чоловік застрелив рідного сина, а потім наклав на себе руки, - поліція

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік вистрілив з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з обріза.
Попередньо, в день трагедії він вживав алкоголь.
Слідчими Чугуївського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини.
Вбив члена родини і покінчив життя самогубством..
И да, зарегистрированное оружие тоже может быть орудием преступления.
https://censor.net.ua/n3130173
То есть ганфайтеры не допускают, что зарегистрированное оружие может фигурировать в преступлениях? Фетишисты они такие.
и не смотря на всё это он застрелил своего сына, отца своих внуков...
что б там не было... он бы сам лучше застрелился.. скотина.. не понимаю
Золотое правило - алкоголь и выяснение отношений это зло