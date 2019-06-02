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Все про:діти (1532) Переяслав-Хмельницький (12) поранення (1426) бабусі (2)

 Череп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика

Лікарі зробили операцію 5-річному хлопчику, якого поранили в голову, коли він гуляв біля будинку в Переяславі-Хмельницькому.

Про це Громадському розповіла його бабуся Олександра Тлявова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, оперував дитину завідувач лікарні, але до рідних виходив не він, а його асистент і лікар із реанімації.

"Вони по-своєму пояснюють, але це страшне. Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки й повністю все повичищали. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було", — сказала бабуся пораненого хлопчика.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130172
 
 
 Топ коментарі
 
Сука,как такое вообще возможно ???
Бедный малыш,ну нет слов...
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+1. Авакян лично будет подписывать указ о их повышении ведь он будет "новым" министром МВД при ЗЕбене.
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Ну что ты, теперь же у нас не какая нибудь соевая "злочинна влада". Теперь всё по честному по справедливости, сейчас обязательно накажут по всей строгости..присуждением внеочередных званий. Опять же - администрацию президента расширяют, значит туда и охранники тоже нужны будут...можно их туда пристроить. Да и Аваков это ж вам не какой то там соевый, аферист Рюкзаков, уважаемый честный человек..сейчас разберёца как положено...
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Аваков уже выступил или у него выходные ещё.
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твари авакянские свободу почувствовали. ..
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расстрелять по корейски - из орудия калибра 45мм.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧереп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика
 
 
 
 
 
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