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Все про:пам'ятник (500) Харків (1355) В'ятрович (146) декомунізація (232)

 Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові

Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував знесення пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Харків "поклав на лопатки" маршала Жукова. Спроби реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі", -написав В'ятрович.

Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - Вятрович про знесення памятника Жукову в Харкові 01

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130171
 
   
 Топ коментарі
 
завалили памятник и Ленину и Жукову, но не завалили за пять лет Кернеса с которого надо начинать. Иначе рано или поздно он приведет северный мордор и в Харьков.
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Якщо влада нічого не робить, починає діяти народ.
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Так в рашке им кацапы командовать не дадут, а в Украине украинцы терпят . Потому им тут лафа
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Я знаю Жукова как собирателя краденных ценностей,да говорили что он ещё до этого был МЯСНИК
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В ХАРЬКОВЕ СЕПАРЫ КАЧАЮТ СИТУАЦИЮ . Аваков , слепой? Порядок с сепарами навести не может? Или сам он сепар?
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И никаких манифестаций карманных "дружин"
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Прошу вибачення, але мені хтось зможе пояснити, звідки у влади Харькова взялась індульгенція на порушення Українського законодавства? Чому не виконують своїх обов'язків Нацполіція, СБУ, Прокуратура? Чи на це питання Аваков не зможе не тільки Українською відповісти, а взагалі жодною мовою?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові
 
 
 
 
 
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