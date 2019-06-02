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Все про:пам'ятник (500) Нацполіція (7633) Харків (1355)

 За фактом знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 01

2 червня о 13:40 до служби "102" надійшла інформація про пошкодження пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка. 

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Харкова Кернес: Пам'ятник Жукову буде відновлено

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 03

Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ.

"Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, зазнали хімічного опіку очей та були доставлені до лікарні", -.йдеться в повідомленні.

Після надання медичної допомоги співробітники поліції покинули медичний заклад, стан їхнього здоров'я задовільний. 

За фактом знесення памятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманих в результаті інцеденту немає, до відділу поліції було доставлено, опитано і відпущено одну громадянку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130169
 
 
 Топ коментарі
 
А закон про декомунізацію ніхто не порушив?
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По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

уголовные дела должны быть возбуждены против гепы за неисполнение закона о декомунизации
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Все правильно . Украинские власти любят палачей украинского народа .
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Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес.
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