 За фактом знесення пам'ятника Жукову в Харкові відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

2 червня о 13:40 до служби "102" надійшла інформація про пошкодження пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Харкова Кернес: Пам'ятник Жукову буде відновлено

Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ.

"Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, зазнали хімічного опіку очей та були доставлені до лікарні", -.йдеться в повідомленні.

Після надання медичної допомоги співробітники поліції покинули медичний заклад, стан їхнього здоров'я задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманих в результаті інцеденту немає, до відділу поліції було доставлено, опитано і відпущено одну громадянку.