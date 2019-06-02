 Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського

Така заява опублікована на офіційній facebook-сторінці команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Також зазначається недостовірність повідомлення, что що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня: позачерговий з'їзд партії "Слуга Народу" ухвалив відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга Народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим повною мірою виконав всі вимоги чинного законодавства", - йдеться в публікації.
Фейком є і заява журналістів про те, що нібито партія "Слуга Народу" вносила зміни до статуту партії в зв'язку зі зміною Глави, адже згідно з українським законодавством зміна керівника юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями.
Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни.
Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Іван Баканов призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Міністерство юстиції України від 30 травня зареєструвало зміну глави партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков замість Івана Баканова, який тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України.
буде тесаме що і з Богданом, коли законом просто підтерлись.
Зробимо їх разом!
Ничего не поделать...
Соскучился нарит по московской плетке...
https://t.co/lcXuQLrpZE
Нація вже винесла ворогу ключі від Батурина…
Друзі, давайте погодимося, що обираючи Зеленського, країна зробила усвідомлений вибір. Незважаючи на безпрецедентну інформаційну війну проти Порошенка, а також супер-технологічну і цинічну кампанію на підтримку Зеленського, лунала достатня кількість конструктивних голосів проти такого вибору.
Ніхто з тих, хто проголосував за Зеленського, не має права сказати - «я не знав!». Знали і бачили, і чудово розуміли, що голосують за відкат України по всіх позиціях назад і за фактичну втрату незалежності.