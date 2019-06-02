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 Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського

Повідомлення, розміщене на деяких інтернет-порталах про те, що партія "Слуга Народу" з юридичних причин не зможе взяти участь у позачергових виборах до парламенту 21 липня 2019 року, є завідомо недостовірною інформацією.

Така заява опублікована на офіційній facebook-сторінці команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається недостовірність повідомлення, что що Дмитро Разумков був обраний головою партії 27 травня: позачерговий з'їзд партії "Слуга Народу" ухвалив відповідне рішення 21 травня. Цього дня Іван Баканов склав повноваження голови партії і призупинив своє членство в партії "Слуга Народу". Нагадуємо, що Баканов почав виконувати обов'язки першого заступника голови СБУ 22 травня, чим повною мірою виконав всі вимоги чинного законодавства", - йдеться в публікації.

Фейком є ​​і заява журналістів про те, що нібито партія "Слуга Народу" вносила зміни до статуту партії в зв'язку зі зміною Глави, адже згідно з українським законодавством зміна керівника юридичної особи та внесення змін до установчих документів є абсолютно різними реєстраційними діями.

Реєстраційні дії були проведені Мін'юстом в установленому законом порядку і у відведені законом терміни.

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Для участі партії Слуга народу в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського 01

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Іван Баканов призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Міністерство юстиції України від 30 травня зареєструвало зміну глави партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков замість Івана Баканова, який тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130168
 
 
 Топ коментарі
 
Зебеням закон не писан....эта зеленая мразь и по кастям пойдет...ради жирного корыта...
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Ми обіцяли скоротити кількість працівників адміністрації президента. Але для того, щоб було кого скорочувати, треба спочатку збільшити число працюючих, тому ми розширили апарат. В майбутньому, коли буде потреба, ми завжди зможемо частину людей звільнити.
Зробимо їх разом!
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Зебеням закон не писан....эта зеленая мразь и по кастям пойдет...ради жирного корыта...
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Это правда, как и то что минстець разогнали, порохоботы все умерли с голоду, а часть сидит по тюрьмам, Петя ещё с 21 апреля находится в Ростове....ну и бонусом конец эпохи олигархата -- скоро заживём! Надо только ещё немножко подождать и потерпеть...совсем чуток..
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Вот только зыбыли сказать, что Минюст как и положено пустил процедуру регистрации партии по полной процедур,е а значит будет проверять бугаги сьездов партии миним в 15 областях и это по закону займёт месяц. А значит слуга урода пролетает, как фанера над Парижем. Попали под винты хитрожопые вы наши.
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їм все дозволять.
буде тесаме що і з Богданом, коли законом просто підтерлись.
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как же падаль гнойная барыжная их боится))))) и ведь это только начало, бегите обсранцы воровитые бегите
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Ми обіцяли скоротити кількість працівників адміністрації президента. Але для того, щоб було кого скорочувати, треба спочатку збільшити число працюючих, тому ми розширили апарат. В майбутньому, коли буде потреба, ми завжди зможемо частину людей звільнити.
Зробимо їх разом!
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Можно увеличить администрацию президента в три раза, а потом сократить в два раза. И тут каждый зебик будет аж разрываца орать про перемогу преЗЕдента, и какой ЗЕ маладец - сократил штат АП как и обещал. Парень! Херой!
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Партия с таким сокращенным названием существует только во влажных мечтах зебений...
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Па кастям, па кастям. Шоб то корыто забрать у свыначурков
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"Бреше як Зеленський!" Дякуємо за збагачення української мови.

Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - Команда Зеленского - Цензор.НЕТ 2198
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Это админ написал? А как же правила комментирования?
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Та де там йому до рояля Українцям таке більш до вподоби!
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да уж ...куда агнии барто до гусарских каламбурчиков
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Надо что бы перед выборами партия просуществовала хотя бы пару лет. Что бы люди видели что они делают, как происходит партийная организация людей, что это действительно партия, а не фейк. Короче надо голосовать за старых лоховодов. Петя проверенный или для тех кто истинный гурман за Юлю тоже вариант. ))
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Точно! Должна просуществовать хотя бы пару лет! Прям как БПП и НФ.
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тока надо не гройсмана на фотку-а совсем другого данилюка...
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я бы на твоём месте подумал кого ты к ,,корыту"пристраиваеш!! и что тебе(лично ) с этого обломится??(зебот!!зебил!! зебезмозглый!!)
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А в Украине закон такой, там где три пересичных украинца - всегда два гетьмана))
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Вопрос - надежный юрист Богдан, мастер по рейдерским делишкам , он не знает как вычитывать законы чтобы правильно зарегистрировать партию ??? Нет он умышленно ведет своими советами и поступками к нарушению к законов , чтобы через юридический хаос произвести рейдерский захват страны своим хозяином .
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мудрый, простой нарит вот так захотел... Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - Команда Зеленского - Цензор.НЕТ 2641
Ничего не поделать...
Соскучился нарит по московской плетке...

https://t.co/lcXuQLrpZE

Нація вже винесла ворогу ключі від Батурина…

Друзі, давайте погодимося, що обираючи Зеленського, країна зробила усвідомлений вибір. Незважаючи на безпрецедентну інформаційну війну проти Порошенка, а також супер-технологічну і цинічну кампанію на підтримку Зеленського, лунала достатня кількість конструктивних голосів проти такого вибору.
Ніхто з тих, хто проголосував за Зеленського, не має права сказати - «я не знав!». Знали і бачили, і чудово розуміли, що голосують за відкат України по всіх позиціях назад і за фактичну втрату незалежності.
Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - Команда Зеленского - Цензор.НЕТ 7715
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Команда Зеленского,пляяя!!когда же её хоть как то покажут!!??(при таком раскладе даже тайные мировые организации в афуе!!)с родни анекдоту!! суслика видиш?? НЕТ!! и я не вижу!! а он ведь ЕСТЬ!!
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"Слуги урода" не солгали и ведут в парламент новые лица...

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Короче реальных партий в Украине нет, идеологий нет у них тем более. Предлагаю сделать одну мажоритарку с правом отзыва и переизбрания представителя.
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Та ніяких проблем! Все є, за винятком самої партії, пілять! Партії, членів, списків, з*їздів...? НЕМА! Лише один Голобородько, от і вся "партія"
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а барыжный гной думал уже так отстранить *? влюбом случае гнойную обосранную свинку пецю пошлют на куй)))
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короче: все - ложь, звездеж и провокация........😁
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Ще б пак ! Недарма ж з Московії Портнова виписували !
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Если народ не доволен властью, он имеет право сменить ее полностью. Уверен, новые люди выведут Украину в мировые лидеры .
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Отмєтім собитіє под Монатіка.(Да і вихадной.Прєзідєнт устал і рєлаксіруєт)
Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського - Цензор.НЕТ 449
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського
 
 
 
 
 
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