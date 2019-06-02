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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1534) Медведєв (944) Росія (17331) мінські угоди (1540)

 "Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі", - прем'єр-міністр РФ Медведєв

Намір нового президента України Володимира Зеленського відновити переговори з Росією в форматі мінських угод супроводжуються застарілою риторикою.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Наче вони хотіли б відновити певні процеси на базі мінських угод. Водночас це супроводжується досить застарілою і, скажімо прямо, що набила оскому, риторикою" - сказав Медведєв.

Російський прем'єр вважає, що "заяви, які звучать зараз із Києва, дуже суперечливі".

У Москві, за його словами, "жодних ілюзій з приводу риторики нової влади і вже сформованих трендів" не мають, але забігати наперед не хочуть і чекають дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми думаємо над над тим, як "оживити" мінський процес, - глава МЗС ФРН Маас після переговорів із Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130166
 
 
 Топ коментарі
 
Тут нічого думати. Оточення Зеленського виступає для проросійського електорату, а Зеленський заспокоює проукраїнський.
Задача- не втратити голоси до виборів.
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на заседании... при главной особе
невозмутимо и спокойно, как слон,
знают все дремать способен,
димон...

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Плохо быть старым ,дурным и считать себя Николаем -3 "Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі", - прем'єр-міністр РФ Медведєв - Цензор.НЕТ 7108 .
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Это жена ***** вышел с каматоза -- ПНХ айфончик "Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі", - прем'єр-міністр РФ Медведєв - Цензор.НЕТ 4532
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щас нюхньот шмігалова і будєт как зєлєнскій огурчік!
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любимая уточка царь гнуса зулуса непричёмыша
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Ми теж це помітили.
І самі ще не зрозуміли - ворги вони Україні чи ні.
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коломойский просто еще неторговался
как доторгуется то сразу услишите то что вам надо
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йому спочатку владу би захопити, щоб угода не зірвалась як в яніка
дізнаємось після парлам.виборів.
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Айфоня походу потерялся, слушая про референдумы, дефолты, гражданские конфликты и заявления шефира про "ущемление рузкегаварящих- причина войны" "Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев - Цензор.НЕТ 3957
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та вони ще не вірять власному щастю ))
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Тут нічого думати. Оточення Зеленського виступає для проросійського електорату, а Зеленський заспокоює проукраїнський.
Задача- не втратити голоси до виборів.
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в тому числі, але вони мають і про український електорат, який в зраді не запідозриш..
сидять однією дупою на двох стільцях.
вони здобули голоси проти Порошенка, а за що саме вони промовчали.
тепер кожна сторона вимагає озвучити оте за ЩО.
поза лебідь щука і рак нікому ще користі не приносила.
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Та выборы у нас в июле (теоретически). Поэтому и в Украине каждый имеет право услышать от "Слуги Коломойского" и домыслить то, что ему хочется.
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насправді домислювати там нічого
якби подібна риторика підіймалась на минулих виборах, то таку партію, її членів, просто би лінчували.
а зараз лише одиниці обурюються.
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Ви всіх немародерів назвали "ворогами України" давним-давно, з Зеленським включно, з його дружиною, "кварталом", батьками і т.д. Тільки от Дімон, який отримав від вас таку надію - тепер дуже розчарований. Проте старайтесь, не дайте його надії згаснути. Вам же ще в Раді продовжувати помогати мародерам красти.
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не помітила особливого розчарування, скоріше надію.
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"Не помічати" - це визначальна якість мародерів та їх прихильників.
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И за чем научные труды создавать,когда все так просто.🤓
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космическая скрепа, как и заведено, явно падает. литрописцы снова в циклограмме старта напутали )))
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а не хер подслушивать!
к тебе... лично... кто-то обращался..?.
оскомину ему набили...лучше б репу
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Український боксер Іван Редкач дебютував в напівсередній вазі з несподіваної, але блискучої перемоги. В шостому раунді українець зумів втретє відправити екс-чемпіона світу в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

https://www.youtube.com/watch?v=UCY1ZO2Vdl0

"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев - Цензор.НЕТ 4922
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очень зачетные...
и техника удара на высоте...особенно в размене
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) медведев проснулся и прорычал на всю тмутаракань, впервые облегчаясь после долгой зимней спячки.
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унас шановний 73% зедебілов готові на колішках повзти до русні та просити вибачення
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Так пусть уползают на хрен. Меньше народу - больше кислороду
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Жириновский всегда знает за кого нужно топить шоб оно прогнулось под кремлядь и русню.
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Вывести рашисткое войска с Крыма и с куска земли которую кацапы превратили в лугандон... Тупым до сих пор не понятно....
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Ми самі апупєлі. Зупиняємо війну, а вона не зупиняється. Чомусь. Епоха бідності минула, а стає ще гірше.
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Це тому, що зеботи не говорять яка настала епоха.
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Зеботам пока ещё не сказали. Сейчас каждый зебик считает своим долгом сказать что во всём виноват Порошенко.
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Так розмовляйте з Бєнею, бу у нас гибридна влада😁
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Алі, кинь) посилання на теперішню гибридну владу, а то беня, беня))) і шо?! "Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев - Цензор.НЕТ 3208
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Вот прі пєтре, всє пасили билі панатни каждаму рассіянєну... вплоть да паследнєго удмурта, что ми с хахламі тарговиє партньори...
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Мантра для зелектората:

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти.
По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900

#выстрелвногу = #****************
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1. У нас з кацапами війна, чи торгові відносини?
2. Чи можна таку війну коли-небудь закінчити?
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Сколько украинцев потеряет рабочие места в случае одномоментного прекращения торговли с паРашей?
Кто будет платить налоги на содержание ВСУ?
Откуда взять недостающее?
Отличие заявления Геруса в том, что он говорит о невозможности прекращения торговли (приучает к мысли) с паРаше, а при Порошенко она сократилась по сравнению с 2013 годом.
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За 2018 та останній рік прі парашенку торгівля чомусь почала набирати шалені оберти... це відкрити статистика... думай!
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Сказки от Г+Г, если торговля сократилась в 4 раза, то если остаток увеличить на 10%, то это - мизер, к тому же,в первом квартале уменьшилась на 11%. Кроме того, вообще произошел рост товарооборота и в другие страны, но можешь дальше глотать зераду от Г+Г
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мішку**************)) випустили в медія), і воно квакнуло, як ************,
отже кацапи не міняються - гибридна війна (спроби хитати ситуацію) тривають! "Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев - Цензор.НЕТ 7957
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А ты ведмедик думал что новый президент прибежит в московию,станет перед вами раком и согласится на все ваши условия? Иди к Пуйлу и отсосите друг у друга с криками - Слава Украине !
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Тута знов інформаційна підготовка до обкусювання територій пішла...

На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает. - sprotyv.info/politica/plany-kremlya-po-ukraine-vsplyli-v-rumynii
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Ну да, москали хотят конкретики от зебилов.
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Москали хотят слива Украина. Всё остальное им набило оскомину. Слива они ждут от ЗЕКкоманды. Думаю ЗЕКкоманда не подведёт...москалей...Для начала можно рихвирендум провести за дружбу с Рациюшкой.
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Раньше было легче. Прилетит от пороха голубок медведчук и всё ясно-понятно. "Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев - Цензор.НЕТ 3150
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30.05.19 Ось головне і найважливіше завдання кварталу-95. 13000 загиблих, про яких ми через два роки повинні забути, бо ринок, бо гроші. А "політика українізації" в країні Україна то взагалі біда і ганьба.

"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев - Цензор.НЕТ 5997
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Можно увидеть такие же ваши возмущения по поводу сотрудничества порошенко и медведчука? Спасибо.
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Та их уже не вылечить. Объелись шоколада и стали невменяемые. Если доктор им на бумаге нарисует круг и спросит, что это значит, они забиваются в угол и орут "кругом зеленые!!!!!!!"

Больные люди.
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Ло речі.
Літак Медведчука 28 травня злітав за традиційним маршрутом, до Москви

"Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі", - прем'єр-міністр РФ Медведєв - Цензор.НЕТ 7724
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ЗЕпреЗЕдент задрал всехдаже проснувшегося Медведева невысказанными ПРОТИВОречиями , которые слышны только в ПРОТИВЛЕНИИ всем речам своих же однодумцев ...
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И кацапские пропагандоны в недоумении. Какая ж будет команда? Поливать Зелю гуано или рассказывать,какой он отличный парень. Пэця ж уже не в тренде.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі", - прем'єр-міністр РФ Медведєв
 
 
 
 
 
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