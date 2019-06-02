 "Заяви, які лунають зараз із Києва, дуже суперечливі", - прем'єр-міністр РФ Медведєв

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Наче вони хотіли б відновити певні процеси на базі мінських угод. Водночас це супроводжується досить застарілою і, скажімо прямо, що набила оскому, риторикою" - сказав Медведєв.

Російський прем'єр вважає, що "заяви, які звучать зараз із Києва, дуже суперечливі".

У Москві, за його словами, "жодних ілюзій з приводу риторики нової влади і вже сформованих трендів" не мають, але забігати наперед не хочуть і чекають дій.

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