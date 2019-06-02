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 Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу "Конкурс", - українська сторона СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань РФ мирних населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях уряду України вздовж лінії розмежування.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил,

31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку у провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області.

Представники Місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. А також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаражу та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення.

За оцінкою команди Місії, зазначені пошкодження виникли недавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку. Спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він відрекомендувався мешканцем зазначеного будинку. За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу поранено одного українського воїна, знищено двох найманців РФ, терористи здійснили 15 обстрілів, - штаб ООС

Українська сторона СЦКК засуджує цинічні дії російсько-окупаційних військ, які не відмовляються від агресивних намірів збройним шляхом спровокувати конфлікт, що ставить під загрозу життя і здоров’я цивільного населення звинувачуючи при цьому Збройні Сили України.

Проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних Сил України та пошкодженою господарською спорудою, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можливо зробити єдиний вірний висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації. Підтвердженням зазначеного висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки.

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Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу Конкурс, - українська сторона СЦКК 01

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Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу Конкурс, - українська сторона СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130164
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский обещал прекращения огня - опять забил Зебил ?
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Він ховався від призову і тому не знає що достатньо подати команду "Огонь - стой - раз- два!"
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А что ,ті собираешься делать ? сидеть пиздеть ? Или пойдешь отобьешь желание?
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А что ООС?Собираются отбить кацапам желание стрелять по жилым кварталам или ждут беспилотника для эфектной картинки уничтожения хрен знает чего?
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А что ,ті собираешься делать ? сидеть ******* ? Или пойдешь отобьешь желание?
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Или по твоему солдаты сами решают ,что и когда им делать?
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Каждый обязан делать работу на которую его наняли,на которую подписал контракт,кстати я свою выполняю исправно и плачу налоги в том числе и военный сбор.А молчать в ответ когда дубасят по мирному населению это просто военное преступление и в первую очередь командования.
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зеленский обещал прекращения огня - опять забил Зебил ?
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нет не забил, твои друганы кацапы никак не прекратят.
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со слов зеленского ти мерзкий хохол/чувак которий только жрет и срет

а добронравов - со слов зеленского молодец
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Так его друзья и смеются, что зелекторат развели на прекращении огня, хоть ты их кацапами назови
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Тебе склерознику напомнить сколько "прекращений огня" объявлялось Петей и генкрысами за 5 лет и сколько человек и мирных жителей в их время погибли?
И смеяться над войной могут только уроды конченные.
Кем ты явно являешься!
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Тебе зебу напомнить, что ты выбирал против Порошенко потому, что продолжали стрелять?
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Він ховався від призову і тому не знає що достатньо подати команду "Огонь - стой - раз- два!"
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прикольное название, кацапы стебутся или занимаются самоиронией!? Конкурс "на кого бог пошлет"! Оккупанты обстреляли дома мирных жителей Веселого из ракетного комплекса "Конкурс", - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3835
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В смысле с западного направления прилетела?
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шукаєте зачіпку щоб ЗСУ обвинуватити ?
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Нам якось байдуже. Сепари-кацапи-кацапи-сепари... Це ж браццкіє народи.
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Почему мирные жители до сих пор живут в зоне боевых действий?
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Потому что никто им жилья и работы не хочет предоставлять на новом месте. Все эти разговоры о миллионах "переселенцах" это полная херня, реальных очень мало,а все эти зарегистрированные это в основном пенсионеры, ездящие сюда раз в 2 месяца за пенсией.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу "Конкурс", - українська сторона СЦКК. КАРТА
 
 
 
 
 
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