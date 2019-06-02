 Екс-глава "Нафтогазу" Дубина, який підписав кабальні контракти з "Газпромом", виявився співвласником 5-зіркового готелю в Києві

Про це стало відомо з матеріалів судового розгляду між засновниками Індустріального союзу Донбасу (ІСД) Сергія Тарути, Віталія Гайдука і Олега Мкртчана у Високому суді Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Бізнесмени оскаржують поділ грошей від продажу 50%+2 акції в корпорації ІСД у 2010 році групі російських інвесторів.
Фінансував угоду російський ВЕБ. Сума угоди - 2,7 млрд доларів, випливає з матеріалів справи, яку розглядає Високий суд Лондона. Продавцями акцій ІСД росіянам виступали Тарута і Мкртчан. Перед цим вони викупили частку Гайдука за 950 млн.
Віталій Гайдук і його дружина Олена вважають, що партнери не доплатили при виході з бізнесу близько 1 млрд доларів.
Тарута подав перехресні позови до Гайдука і Мкртчана, в яких вимагає половину акцій в столичному п'ятизірковому готелі Hyatt і Українській гірничо-металургійної компанії, про що нібито домовилися сторони.
Готелем Hyatt володіє компанія Нові інжинірингові технології (НІТ). Як наголошується в матеріалах суду, Гайдук передав 24,5% в НІТ кіпрській компанії Prandicle Limited Олега Дубини.
Prandicle Limited офіційно володіє 24,5% акцій НІТ з 2012 року.
Крім того, 25,5% НІТ належить компанії Roselink Limited, в наглядовій раді НІТ її представляє Гайдук. Ще 50% акцій НІТ з 2012 року записано на кіпрську Potena Holdings Limited, яку в НР представляють екс-менеджери ІСД і компанії "Регіон" Сергій Удовенко та Ольга Щиголева. Власник "Регіону" - Олег Мкртчан.
Інформацію про те, що Дубина володіє Prandicle Limited можна підтвердити в реєстрі юросіб Міністерства юстиції України.
До 21 травня Prandicle Limited також була єдиним засновником іншої компанії - "Індустріальні інвестиції ХХІ століття", її бенефіціаром в реєстрі власників значився Олег Дубина.
21 травня в реєстр були внесені зміни: Дубина став володіти фірмою "Індустріальні інвестиції ХХІ століття" безпосередньо. Prandicle Limited - зникла з числа засновників.
Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.
У 2007-2010 роках - голова правління "Нафтогазу". Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в "Нафтогазі" протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.
Олег Мкртчан з лютого 2018-го перебуває в московському СІЗО за підозрою в розкраданні понад 1 млрд рублів (близько 15 млн доларів) кредиту, наданого Зовнішекономбанком підприємствам ІСД.
Пока Юля была "на коне" в избирательной гонке, именно её все время называли виновницей кабального договора, а теперь оказывается, что в этом виноват совсем другой человек. Юра, может хватит мусолить эту тему? Напиши один раз статью об истинном прошлом и хватит это вспоминать и перкручивать при каждом удобном случае.
"25 января 2010 года глава "Нафтогаза Украины" Олег Дубина и кипрские офшоры "Привата" подписали акционерное соглашение о принципах управления "Укрнафтой". Фактически, это была сдача интересов государства в крупнейшей нефтедобывающей компании страны, так как офшорные владельцы 42% акций "Укрнафты" зацементировали свое и без того доминирующее положение в управлении компанией. По прочтению соглашения не остается сомнений, что составляла его отнюдь не государственная сторона....Новыми возможностями "Приват" воспользовался сполна. Добываемый "Укрнафтой" природный газ с 2010 года идет на контролируемый "Приватом" "Днепразот", где по факту уходит с дисконтом 20-50% от рыночной цены. По моим оценкам, только в 2017 году недополученный доход нефтедобывающей компании на этом "направлении" составил 1,5-2,0 млрд грн."https://daily.rbc.ua/rus/show/pochemu-teryaem-neftedobychu-1524645825.html