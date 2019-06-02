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Все про:готелі (22) Дубина (2) ІСД (4) Нафтогаз (538)

 Екс-глава "Нафтогазу" Дубина, який підписав кабальні контракти з "Газпромом", виявився співвласником 5-зіркового готелю в Києві

Колишній глава НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина виявився співвласником п'ятизіркового готелю Hyatt у центрі Києва.

Про це стало відомо з матеріалів судового розгляду між засновниками Індустріального союзу Донбасу (ІСД) Сергія Тарути, Віталія Гайдука і Олега Мкртчана у Високому суді Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Бізнесмени оскаржують поділ грошей від продажу 50%+2 акції в корпорації ІСД у 2010 році групі російських інвесторів.

Фінансував угоду російський ВЕБ. Сума угоди - 2,7 млрд доларів, випливає з матеріалів справи, яку розглядає Високий суд Лондона. Продавцями акцій ІСД росіянам виступали Тарута і Мкртчан. Перед цим вони викупили частку Гайдука за 950 млн.

Віталій Гайдук і його дружина Олена вважають, що партнери не доплатили при виході з бізнесу близько 1 млрд доларів.

Тарута подав перехресні позови до Гайдука і Мкртчана, в яких вимагає половину акцій в столичному п'ятизірковому готелі Hyatt і Українській гірничо-металургійної компанії, про що нібито домовилися сторони.

Готелем Hyatt володіє компанія Нові інжинірингові технології (НІТ). Як наголошується в матеріалах суду, Гайдук передав 24,5% в НІТ кіпрській компанії Prandicle Limited Олега Дубини.

Prandicle Limited офіційно володіє 24,5% акцій НІТ з 2012 року.

Крім того, 25,5% НІТ належить компанії Roselink Limited, в наглядовій раді НІТ її представляє Гайдук. Ще 50% акцій НІТ з 2012 року записано на кіпрську Potena Holdings Limited, яку в НР представляють екс-менеджери ІСД і компанії "Регіон" Сергій Удовенко та Ольга Щиголева. Власник "Регіону" - Олег Мкртчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американська лобістська компанія заявила, що екс-глава "Нафтогазу" Дубина представляє команду Зеленського

Інформацію про те, що Дубина володіє Prandicle Limited можна підтвердити в реєстрі юросіб Міністерства юстиції України.

До 21 травня Prandicle Limited також була єдиним засновником іншої компанії - "Індустріальні інвестиції ХХІ століття", її бенефіціаром в реєстрі власників значився Олег Дубина.

21 травня в реєстр були внесені зміни: Дубина став володіти фірмою "Індустріальні інвестиції ХХІ століття" безпосередньо. Prandicle Limited - зникла з числа засновників.

Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках - голова правління "Нафтогазу". Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в "Нафтогазі" протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром

Олег Мкртчан з лютого 2018-го перебуває в московському СІЗО за підозрою в розкраданні понад 1 млрд рублів (близько 15 млн доларів) кредиту, наданого Зовнішекономбанком підприємствам ІСД.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130163
 
 
 Топ коментарі
 
вот какие у зеленского оказываются в команде люди - В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.- Баканов это тот кто сейчас в СБУ у нас командует - прикольно))))))))
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Петя, хто ж як не він.
Інколи питаю в ЦИХ, чому ви спокійно спостерігаєте за поверненням портнова і ко в Україну ?
Чому ригі голови попіднімали, чому йдуть в команду ЗЕ ?
Вони мені - в Петі питай, це він їх не посадив. До ЗЕ жодних претензій...
Нормально ???
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Теперь будет типа как на Кацапии, если перемога то то всё заслуга Хутина, если обсерон то виноваты бояре. Так и здесь, если покращення то все ЗЕбики будут орать шо то заслуга ЗЕбени, если жиденький обсерон то каждый ЗЕбик сразу будет визжать шо виноват Петя, и сразу вспоминать Петю. А вот Петя, а при Пете, а помните как Петя.. Они будут про Петю тут ныть все 5 лет. Уже сейчас именно так и визжат. Линия видна сразу - виноваты папередники.
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Короче это тоже самое как Тигипко "владеет" "Кузней на рыбальском" и так же как Макеенко "владеет" каналом "Прямой" те же яйца только в профиль.
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Ще не час...Нові " личика" приємно впізнаємо після виборів до Ради...
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Прикольненькая политика у Цензора...
Пока Юля была "на коне" в избирательной гонке, именно её все время называли виновницей кабального договора, а теперь оказывается, что в этом виноват совсем другой человек. Юра, может хватит мусолить эту тему? Напиши один раз статью об истинном прошлом и хватит это вспоминать и перкручивать при каждом удобном случае.
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Ну в принципе они оба подельники. Юля вела переговоры с ******, а этот уже подписывал непосредственно с ГАЗпромом..оба в деле..
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Кто про что, а зебилы о наболевшем...
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Багато прізвищ,а головних не бачу.адже пану редактору відомо,що Дубина-людина Коломойського,тому й працює зараз в команді Зе.(хоче,щоб це повідомили порохоботи)
"25 января 2010 года глава "Нафтогаза Украины" Олег Дубина и кипрские офшоры "Привата" подписали акционерное соглашение о принципах управления "Укрнафтой". Фактически, это была сдача интересов государства в крупнейшей нефтедобывающей компании страны, так как офшорные владельцы 42% акций "Укрнафты" зацементировали свое и без того доминирующее положение в управлении компанией. По прочтению соглашения не остается сомнений, что составляла его отнюдь не государственная сторона....Новыми возможностями "Приват" воспользовался сполна. Добываемый "Укрнафтой" природный газ с 2010 года идет на контролируемый "Приватом" "Днепразот", где по факту уходит с дисконтом 20-50% от рыночной цены. По моим оценкам, только в 2017 году недополученный доход нефтедобывающей компании на этом "направлении" составил 1,5-2,0 млрд грн."https://daily.rbc.ua/rus/show/pochemu-teryaem-neftedobychu-1524645825.html
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Ага, вся Эвропа старается подписать такие кабальные, одни мы маленькие, но гордые хотим покупать у Эвропи, раза в 2 выше))
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Я более чем уверен что ты даже понятия не имеешь что подписывает Европа, и что надоговаривала баба Жюля с ******
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А шо? Таки кабальные? А хто так решил? Янукович. А хто ишо?
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А кто решил что Петя барига мародёр? Жюляботы? Зебики, а кто ещё? есть решение суда??
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Насчёт того, что Пэтья не барыга, я с тобой, стецьгав, абсолютно согласен. Барыга - это продавец краденного. А твой Пэтя ничего из краденного не продал. Хотя и обещал
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А вы помните как он не хотя подписывал ,Юлька стояла за ним и керувала ,а он в сердцах даже тот договор кинул на стол...
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Всплыл Дубина, пусть расскажет про договор с кацапами и как пчеловод заставлял премьера подписывать кабальные договора... и сердечко Дубины не остановилось, живучий гад.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкс-глава "Нафтогазу" Дубина, який підписав кабальні контракти з "Газпромом", виявився співвласником 5-зіркового готелю в Києві
 
 
 
 
 
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