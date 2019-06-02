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Все про:Переяслав-Хмельницький (12) пияцтво (408) поранення (1426) патрульна поліція (871)

 Поліцейські були такі п'яні, що не пам'ятають, хто з них стріляв, - бабуся пораненого на Київщині хлопчика

Олександра Тлявова - бабуся 5-річного хлопчика, якого поранили, коли він гуляв біля будинку в Переяславі-Хмельницькому, - заявила, що затримані поліцейські визнають свою провину, але не знають, хто саме з них поранив дитину, оскільки були дуже п'яні.

Про це вона сказала в коментарі Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися", — розповіла Тлявова.

"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити...." — наголосила вона.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО

2 червня їм повідомлено про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130162
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський вже викликав на килим Авакова?
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А вот Авакова не трож! Это он при Пете был "злочинна влада", соевый, Рюкзаков, СОбаков вор и корупционер, а теперь при ЗЕбене это уважаемый и честный человек, добросовестно исполняющий свои служебные обязанности. Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика - Цензор.НЕТ 3508
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як еще мальчика не арестовали?
он же явно угрожал АВАКОВСКИМ СОКОЛЯТАМ!!!
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та шож зрада так авакяна старательно отмазывает?може должок какой отдавать надо? Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика - Цензор.НЕТ 1826
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раніше голосніше за всіх волали - мєнти казли, авакаф на вихад
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Ну, а расплатится за кортеж из нацжен, который срывал петькин предвыборный вояж? Бесплатно что-ли?
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Аваков вам ее продолжит и усовершенствует, стадо зебилов!
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Якщо чисто з цинічної точки зору то це між іншим стальний аргумент для суду...
Врубати лєбідя... Куля то в голові одна.
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Обоим одинаковую статью + заму по кадрам служебное несоответствие + наркологу, подписавшему справку штраф 500 необлагаемых. Сразу найдётся стрелявший.
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Это было бы возможно, если бы у наших правоохранителей присутствовало понятие о чести мундира. Но, к сожалению, у них присутствуют только воровские понятия о круговой поруке.
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Нарко сертифікат видається 1 раз на 3-5 років... Років.
Заму по кадрам? Вибач у нас конкурс зі всіма активістами і активістками... І кучую підписів десятка зо два керівників...і членами громадських рад... як так глибоко копати то можете випадково на себе вийти...
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Та, що ж ви все в гроші переводити...
Я про те, що 3-5 років надто довгий термін, як для хвороб (алкоголізм, наркоманія) з дуже короткостроковим акліматизаційним періодом...
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Та я як раз не про гроші, а про ту систему, яка продає абсолютно будь яку довідку за гроші. І навіть, якщо скоротити термін дії довідки, вони так само будуть її купувати.
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А непроще ли произвести ЭКСПЕРТИЗУ оружия (у каждого) и сразу будет определён стрелявший.. Тем более при наличии пули.
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Как раз табельное там и не фигурирует, а возможно флобер.
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скорее всего, сейчас многие покупают флобер - взрослому в принципе ничего бы не было, пуля бы просто отскочила от башни и всё, а ребёнку конечно хана(( но надеемся и молимся, а этих утырков надо по полной посадить, твари!! у меня флобер - но даже и мысли не возникало его по пьяни доставать, вожу исключительно в машине в бардачке для самообороны))
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Вопрос к их начальнику .Как он допустил ,что они не в рабочее время были при оружии? Почему не сдали в отделении ?
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Ответ начальника. Стреляли не из табельного оружия. На месте были найдены гильзы от патрона флобера.
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Та флобером з 20 метрів і щура не завалиш. Там куля вагою менше ніж пів грама. Щось темнять поліцаї.
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Не помню и ничего не знаю. Суд будет в замешательстве и без виновных. Всё продумано. .. Жаль парнишку.
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Кстати, а отморозки Олейника, который расстрелял невиновного, уже наградили?
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пачєму вистрєл називают "случайним"? і шо це за "бєссознанка"? тіпа, віновати всє, но ніхто канкретна - а значіт ніхто нє вінават - всєх отпустят
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ага, в итоге "выяснится", что бабка само во внука стреляла, чтоб "опорочить честь мундира честных и неподкупных"!
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Прохоботы редкие идиоты от мля, поссорились с Авакавым из-за того что его мусора составили десяток протоколов за попытки подкупа на выборах в пользу Пети...в одной камере они помирятся!
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Оружие должно находиться в руках на -Стоящих проФФесионалов . Об этом твердили все Харанты от Кучи до ПеПы . И оно действительно в руках настоящих профи . Их почерк был виден в Княжичах . Четыре 200 .НИ одного 300. И тут вот тоже очевидный проФФесионализм . Выпить столько водки .Потерять напрочь память .И в итоге НЕ промахнуться ! Разве это НЕ проФФесионализм нашей родненькой полиции ?
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На этот раз два этих менто-яйцуна поползут на нары.
Система их схарчит, потому что боятся, что народ не зажует этот случай. Большой риск, что осиные гнезда люди будут жечь. Уж сильно вопиющий случай.
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Так-то оно так, но вот полицейский Олейник, применивший оружие для остановки злощастного БМВ не путём его повреждения (как указано в законе), а путём убийства несовершеннолетнего пассажира, до сих пор не нарах. А пора бы.
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У меня свое мнение насчет полицейского Олейника.

А если бы рулящие "невинные мальчики" задавили кого-то своей лоханкой? Что бы вы тогда сказали Олейнику? Возможно - почему не стрелял, чтобы остановить нарушителей?
Жаль, что он не попал по колесам. Но к счастью малолетние нарушители никого не задавили, руля безголово своей лоханкой.
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Применять оружие следует исключительно в соответствии с законом, в данном случае - для остановки транспортного средства путём его ПОВРЕЖДЕНИЯ. И не более того, т.е. когда полицейский на все 100% уверен в соответствующих закону не только основаниях но и последствиях. Дело давно было, помнится что в автомобиле было чуть-ли не до 50 пулевых отверстий. А должны ж быть и выстрелы «мимо». То сколько их было? Огонь вёлся с разных полицейских автомобилей и полицейским показалось, что их обстреливают из злощастного БМВ (на полицейских автомобилях тоже были пробоины, как в последствии выяснилось, от стрельбы самих же полицейских), вот их и «переклинило». А ещё была информация, что дело Олейника затягивается искусственно, поскольку там командовал какой-то высокий чин типа Зозули, который узрев окончательный результат полицейской операции, скромно устранился и Олейник его прикрывает в надежде избежать ответственности. Звучит маловероятно, но хоть как-то объясняет волокиту не один год (с 2016-го) и восстановление Олейника на службе. Как бы там ни было, но это откроется, когда Олейник осознает неизбежность реального приговора с лишением свободы
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привіт кращому міністру авакову і це вже не княжичі, це дитина
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Ну, если посмотреть цинично, то "нанесение тяжелых телесных по неосторожности". На самом деле кипишь лишь из-за места работы этих дебилов. Были бы простыми офисными крысами - никто бы и новость не написал. Таких дураков с пехалями, которые по синьке шмаляют куда ни попадя - тысячи.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейські були такі п'яні, що не пам'ятають, хто з них стріляв, - бабуся пораненого на Київщині хлопчика
 
 
 
 
 
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