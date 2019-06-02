 Поліцейські були такі п'яні, що не пам'ятають, хто з них стріляв, - бабуся пораненого на Київщині хлопчика

Про це вона сказала в коментарі Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися", — розповіла Тлявова.

"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити...." — наголосила вона.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.