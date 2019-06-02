 Поліцейські були такі п'яні, що не пам'ятають, хто з них стріляв, - бабуся пораненого на Київщині хлопчика

Про це вона сказала в коментарі Громадському, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися", — розповіла Тлявова.
"Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити...." — наголосила вона.
Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК
.Читайте на "Цензор.НЕТ": Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО
2 червня їм повідомлено про підозру.
Врубати лєбідя... Куля то в голові одна.
Заму по кадрам? Вибач у нас конкурс зі всіма активістами і активістками... І кучую підписів десятка зо два керівників...і членами громадських рад... як так глибоко копати то можете випадково на себе вийти...
Я про те, що 3-5 років надто довгий термін, як для хвороб (алкоголізм, наркоманія) з дуже короткостроковим акліматизаційним періодом...
Система их схарчит, потому что боятся, что народ не зажует этот случай. Большой риск, что осиные гнезда люди будут жечь. Уж сильно вопиющий случай.
А если бы рулящие "невинные мальчики" задавили кого-то своей лоханкой? Что бы вы тогда сказали Олейнику? Возможно - почему не стрелял, чтобы остановить нарушителей?
Жаль, что он не попал по колесам. Но к счастью малолетние нарушители никого не задавили, руля безголово своей лоханкой.
Аваков - у відставку..