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Все про:діти (1532) Переяслав-Хмельницький (12) прокуратура (1763) патрульна поліція (871)

 Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура

Повідомлено про підозру двом працівникам патрульної поліції Переяслава-Хмельницького, які з вогнепальної зброї влучили в дитину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"Сьогодні, 2 червня, слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що вказані працівники патрульної поліції, 31 травня у м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по жестяних банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди.

Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські. Внаслідок цього дитина має тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу.

Наразі прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130161
 
 
 Топ коментарі
 
Задне приводный министр)))
В ютубе за это много роликов)
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СИЗО --до получения срока без залогов и поручителей
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Петрушилівські стрілки,з реформованої Петром поліції.
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Задне приводный министр)))
В ютубе за это много роликов)
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Ляшко по сравнению с ним...АНГЕЛ!!!)))
Тот честно в рота брав))и не отрицает это))))
А еврейский армянин с Баку...больше по малолетним мальчикам
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем
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Тільки після виборів ми почуємо про "самово ефектівнаво міністра" правду...Хай до кінця виконає свою роль "ефектівнава",а потім по накатаному - відставка,суд,драла з України...або на нари...як не встигне...
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А разве это не Аваковская реформированная полиция?
Надеюсь министр МВД сразу уйдет в отставку
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да ща...еще зелебеня сколько потов прольет,пытаясь его с места сковырнуть
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думаю,что да...при удобном моменте.менты ему нужны в доску свои...а не под управлением колеблющегося по разным партейкам авакова
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Арсен сменил имя на Петра? Шо, опять тапки переобувает?
... Ну всем известно, что у тебя даже в унитазе таится опасность в виде Пороха. Но все же, Крот, вот ты мне объясни, почему за провалы в работе МВД должен отвечать Порошенко, а не министр МВД Аваков? Причём, провалы масштабного характера!
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Непримиримый борец с Порошенко - Найем, когда выгодно, гордится тем, что принимал участие в реформе полиции.
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Того кто их принял на работу нужно тоже осудить лет на десять.
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Я их не оправдываю и не выгораживаю этих уродов.Но когда у ментов нету тира и за каждый использованый боеприпас приходится заполнять кучу бумаг да и стрельбы по три патрона дважды в год по профзачетам не могут являться культурой по обращению с оружием.Так что можно было от них ожидать.Не говоря уже об простых гражданах имеющих лицензии на оружие?
А Вы не хотели бы пострелять в тире из боевого оружия?Если нет то не врите сами себе.
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В полиции одни ДЫБИЛЫ!Главное по всей стране! Тут и доказывать нефиг!
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Полиция с виду НОВАЯ...
Только вот ДЕБИЛЫ в ней СТАРЫЕ!!!
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нет! там много новых дебилов-которые бодро перехватили у старых- крышевание игорного бизнеса-проституции и цыганской наркомафии
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та й по райцентрах кругом...по городам и весям мусора с наркоторговцами ромами- близнецы-братья..
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бабло перемагаэ зло)
все потоки идут ЗАДНЕ приводному министру МВД....
И его бывшему любовнику Антоше Геращенко
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из огнестрельного оружия... но не табельное...?.. или все же...?
алкашня хреновая... выпендрились?
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Это ж как нужно было постараться, чтобы реформа дала такие результаты.))
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и не говори. а теперь мерзавец квакваков - лепший друг... ну ты в курсе
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Мнение любителя талонной системы очень важно.
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Спасибо, что продемонстрировал свою убогость. Каждый день, обгавкивая все комменты оппонентов ты и так это демонстрируешь, зачем это делать дополнительно? Чтобы усилить эффект?
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зачем так много слов: и так тебе дам талончик. Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 873
ответить на вопрос по украинской грамматике не предлагаю. я ж не садист. Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6504
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Вот это и все, на что способен взрослый мужик? Не может быть. Пробуй еще.
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что ж тебя хозяин так плохо-то кормит! Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9423 держи уже, ненасытная! Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4623
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вижу, что плохо. не от хорошей же жизни ты всё это...

держи ещё, бедолага...
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Опять одно и тоже. Выучишь другие слова, научишься их складывать в предложения, тогда, может быть, кто-то из нормальных и снизойдет до тебя пообщаться. А пока не набридай. Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5085
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худей, несчастьечко лахтинское. раз ни на что другое не способное.
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Тупи дальше. Хотя куда уже.... Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5936 Ну и мужики пошли....))))
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ну ты и смола! кроме меня никто не кормит? Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2513 ну ладно...
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Согласен, в реформирования полиции министр МВД Аваков превзошёл сам себя. Полицейских тренирует в стрельбе даже во внеслужебное время. Теперь понимаю, почему Владимир Александрович назвал его успешным и эффективным министром
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люди понимаеш улучшали навыки в неслужебное время...можно сказатьработу на дом брали...медали нужно этим мусорам дать в виде 32кг гири и рекреационные мероприятия в виде купания.
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Ну если их шеф стаканами при министрах не стесняется швырятся. То шо уже говорить про самых низших. Сабаку в отставку. Достала.
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Я не зрозумів - ці дебіли прямо на дитячому майданчику бухали і стріляли!? Ну, тоді тут уже типова клініка. І куди дивилися батьки дітей та перехожі, чому мовчали?
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Новий Президент повинен вмішатися
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выходные же, а он и по рабочим дням не очень то торопится трудится, не ну спортзал - это святое.
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Аваков і досі на посту і його навіть не посунеш..
Вкорінився в систему наче кліщ.
Не бачу бажання нового президента якось його звільнити чи що..
Мабуть повністю влаштовує.
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Вважаю, що виборці ЗЕ мають вимагати його звільнення
НЕМЕДЛЯ !
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это из того типа полицейских, которые задерживали пикетчиков, двух молодых людей. Они чувствует так как будто им возвращается время всё дозволенности.
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Поряд з дитячим майданчиком з дітлахами влаштувати стрілянину по банках...
Та це треба бути або клінічними ідіотами з довідкою з дурки, або бухими в хлам.
З першим в поліцію не беруть (сподіваюсь)...
Тоді цікаво дізнатися, що вони так "потужно" відмічали з нетабельною зброєю? Бо привід може виявитися з кримінальним душком...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПовідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура
 
 
 
 
 
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