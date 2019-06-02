 Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

"Сьогодні, 2 червня, слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що вказані працівники патрульної поліції, 31 травня у м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по жестяних банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди.

Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські. Внаслідок цього дитина має тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу.

Наразі прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

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