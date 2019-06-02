 Повідомлено про підозру двом патрульним із Переяслава-Хмельницького, які п'яні стріляли по банках і влучили в дитину, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"Сьогодні, 2 червня, слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Встановлено, що вказані працівники патрульної поліції, 31 травня у м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по жестяних банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди.
Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські. Внаслідок цього дитина має тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу.
Наразі прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК
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В ютубе за это много роликов)
Тот честно в рота брав))и не отрицает это))))
А еврейский армянин с Баку...больше по малолетним мальчикам
Надеюсь министр МВД сразу уйдет в отставку
... Ну всем известно, что у тебя даже в унитазе таится опасность в виде Пороха. Но все же, Крот, вот ты мне объясни, почему за провалы в работе МВД должен отвечать Порошенко, а не министр МВД Аваков? Причём, провалы масштабного характера!
А Вы не хотели бы пострелять в тире из боевого оружия?Если нет то не врите сами себе.
Только вот ДЕБИЛЫ в ней СТАРЫЕ!!!
все потоки идут ЗАДНЕ приводному министру МВД....
И его бывшему любовнику Антоше Геращенко
алкашня хреновая... выпендрились?
ответить на вопрос по украинской грамматике не предлагаю. я ж не садист.
держи ещё, бедолага...
Вкорінився в систему наче кліщ.
Не бачу бажання нового президента якось його звільнити чи що..
Мабуть повністю влаштовує.
НЕМЕДЛЯ !
Та це треба бути або клінічними ідіотами з довідкою з дурки, або бухими в хлам.
З першим в поліцію не беруть (сподіваюсь)...
Тоді цікаво дізнатися, що вони так "потужно" відмічали з нетабельною зброєю? Бо привід може виявитися з кримінальним душком...