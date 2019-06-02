 Українського політв'язня в РФ Сущенка в колонії відвідали дружина та дочка, - Фейгін

Про це в Twitter сповідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ІК-11 у Кірово-Чепецьку. У Романа поки все гаразд", - написав він.

Фейгін також висловив надію, що "нова влада в Києві займеться обміном Сущенка на Вишинського".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виставка та аукціон картин політв'язня журналіста Сущенка відбулися в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТО