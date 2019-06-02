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 Українського політв'язня в РФ Сущенка в колонії відвідали дружина та дочка, - Фейгін

Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка відвідали в колонії дружина і дочка.

Про це в Twitter сповідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденним побаченням у ІК-11 у Кірово-Чепецьку. У Романа поки все гаразд", - написав він.

Фейгін також висловив надію, що "нова влада в Києві займеться обміном Сущенка на Вишинського".

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Українського політвязня в РФ Сущенка в колонії відвідали дружина та дочка, - Фейгін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130160
 
   
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Чтобы качать права,нужно быть сильным и благополучным. А слабаков всегда будут обижать. Так и Украина. Должна стать выше рашки. И тогда она даже перднуть в нашу сторону побоится.
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За конкретикой обращайся к власти. Они обещали.
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Геращенко выглядел очень угнетенным, а на шее с правой стороны у него был свежий шрам длиной примерно в 7 сантиметров.
Антон Геращенко, народный депутат Украины и советник главы МВД Арсена Авакова сегодня утром улетел из Украины. Нарешті з'явилася нагода отпиз-д-ити цю гидоту ... Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин - Цензор.НЕТ 5107

Українці в Европі запрошуємо до участі.. Украинского политзаключенного в РФ Сущенко в колонии посетили жена и дочь, - Фейгин - Цензор.НЕТ 5257
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тільки що на Ньюсван, якась потвора волала, що вона виграла у партії війни вибори і хоче домовлятися з ерефією. Мовляв, виграйте наступні виброри і тоді качайте права, а зараз дайте нам домовитися про мир. Тільки воно не говорить, як саме воно буле дрмовлятися, на які поступки піде, що цього разу відхопить рф.
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