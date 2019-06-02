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Все про:Дніпропетровськ (1028) поранення (1426) евакуація (144) Губа Тетяна (29)

 У Дніпро вертольотом евакуйовано 20-річного військовослужбовця із осколковим пораненням очей, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Сьогодні в Дніпро вертольотом евакуйовано 20-річного військовослужбовеця з осколковим пораненням обох очей.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова пораненого обстежили, після чого прооперували фахівці в обласній офтальмологічній лікарні.

"Це перша операція, завтра відбудеться консиліум з подальшого лікування. Шанси на збереження зору є", - написала Губа.

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У Дніпро вертольотом евакуйовано 20-річного військовослужбовця із осколковим пораненням очей, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130159
 
 
 Топ коментарі
 
дай Бог, шоб выжил и зрение восстановили
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Там врачи от Бога, сделают все возможное. Выздоровления.
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20 лет слов нет Дай Бог здоровья и скорейшего выздоровления !
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Там врачи от Бога, сделают все возможное. Выздоровления.
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20 лет слов нет Дай Бог здоровья и скорейшего выздоровления !
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Надесь при Зеленском с героями будут считаться. А иначе - зачем быть героем ?
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Вы, 73%, считаетесь с героями? Так чего ваш приЗедент будет считаться?
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Надеюсь, с зеленским Герои не будут считаться. Зачем нам зеленский?
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Не зрозумів з інформації обставини отримання поранення.У нас двадцятирічних пацанів відправляють не фронт?А як же призов з 21-го року?Чи я щось провтикав?
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Один дурак написал, второй поддержал, вместе разогнали большую ложь. Ну да, война далеко, кому она интересна?
На передок не отправляют призывников, только контрактников, но контракт ты можешь подписать и в 19.
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Дурень - ти.Я просто спитав,А ти міг відповісти саме мені другим абзацом,і не зчиняти гендель.
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Если ты после пяти лет войны задаешь подобные вопросы, то я понимаю, что ты очень от нее устал, сидя дома на диване.
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Я не можу від неї втомитися,бо в цій війні я участі не брав.І не зважаючи на мій вік,мені за це соромно.Але це не привід тобі відкривати на мене рота.
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Второй раз за два дня наталкиваюсь на восьмидесяти летнего дедушку на Цензоре. Извините дедушка, я кричал ибо сомневался слишите ли вы меня.
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І доречі,ти вважаєш це розумним - призов в 21,а контракт в 19?
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Ты точно в Украине живешь? И не знаешь с какого возраста призывают в армию?
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И к стати, контракт можно подписать начиная с 18 летнего возраста.
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Восемнадцать месяцев без контракта, в возрасте 41 год.
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Одужання нашому захисникові.
Сподіваємось на краще.
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нічого особистого та провокаційного, але ЯК??? можна було отримати таку травму...
бінокль вибухнув?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Дніпро вертольотом евакуйовано 20-річного військовослужбовця із осколковим пораненням очей, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа
 
 
 
 
 
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