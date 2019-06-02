 У Дніпро вертольотом евакуйовано 20-річного військовослужбовця із осколковим пораненням очей, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова пораненого обстежили, після чого прооперували фахівці в обласній офтальмологічній лікарні.

"Це перша операція, завтра відбудеться консиліум з подальшого лікування. Шанси на збереження зору є", - написала Губа.

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