 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.
1 червня о 23:01 на пульт зв’язку служби порятунку надійшла інформація, що на озері Віра, вул. Зодчих, потонув чоловік.
"На місці працювали водолази-рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві. Загиблого 33-річного чоловіка підняли та доставили до берега. На жаль, проведення реанімаційних заходів результату не дало", - йдеться в повідомленні.
Это нам ТАК ИНТЕРЕСНО, что пора заключить договор с МВД на поставку новостей про утопившихся (
я хочу ещё узнавать и про раздавленных, паровозами и трамваями, с качественными фото с места раздавления
что тут не так?
он воно шо.....
Так тут не могут быть все умными потому, что я наблюдала здесь и порохоботов )
Кто токай Шаурмен?
Напилося, мурло, - йди проспися. А воно у воду лізе.