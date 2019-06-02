 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

1 червня о 23:01 на пульт зв’язку служби порятунку надійшла інформація, що на озері Віра, вул. Зодчих, потонув чоловік.



"На місці працювали водолази-рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві. Загиблого 33-річного чоловіка підняли та доставили до берега. На жаль, проведення реанімаційних заходів результату не дало", - йдеться в повідомленні.

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