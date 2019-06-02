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 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС

У Києві в озері на вулиці Зодчих потонув 33-річний чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

1 червня о 23:01 на пульт зв’язку служби порятунку надійшла інформація, що на озері Віра, вул. Зодчих, потонув чоловік.

"На місці працювали водолази-рятувальники Головного управління ДСНС України у м. Києві. Загиблого 33-річного чоловіка підняли та доставили до берега. На жаль, проведення реанімаційних заходів результату не дало", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130157
 
 
 Топ коментарі
 
а я думал зрадогоны выбрав зелебеню перестанут быть маньяками...да где там.только обострилось все 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3589
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Ну если б выпил больше пива, то не утонул бы...
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Надеюсь,на парашенке оборвется эра маньяков. И новое правиетьство позаботится о благоустройстве и безопасности.
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а сам себе он кажется умным - и вот ето страшно...
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а я думал зрадогоны выбрав зелебеню перестанут быть маньяками...да где там.только обострилось все 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3589
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ну зачем так обижать Sopko Tom.Он хотел услышать что он не просто скот а ПОРОХОскот.
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почему ЦН сообщил только об этом утопленнике?
Это нам ТАК ИНТЕРЕСНО, что пора заключить договор с МВД на поставку новостей про утопившихся (
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как это "ШО"?
я хочу ещё узнавать и про раздавленных, паровозами и трамваями, с качественными фото с места раздавления
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Это просто ты первый раз попала на Цензор. 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1180
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К тому шо здесь сидят самые умные и они всегда знают как правильно))
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АААааа....
он воно шо.....
Так тут не могут быть все умными потому, что я наблюдала здесь и порохоботов )
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Ни к чему не надо привыкать. Просто утопления, ДТП, стрельба, падения с мостов/высоток и прочие происшествия- тут обычное дело.
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Вы так сформулировали свой ответ, что я поняла, что после прочтения ТУТ новостей люди падают с мостов, стреляются, бьются об столбы машиной, топятся и возможно открывают газ на кухне и ложася спать...
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Напротив. Мой ответ означал, что тот, кто редко заходит на Цензор, не в курсе того, что такие новости тут- обычное дело.
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В среднем в Украине тонут по 2 человека каждые 3 дня, поэтому вполне вероятно, что в тот день был именно один! 33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1632
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Лауреат премії Дарвіна.
Напилося, мурло, - йди проспися. А воно у воду лізе.
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Цензор.НЕТНовиниПодії33-річний чоловік потонув у озері в Києві, - ДСНС
 
 
 
 
 
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