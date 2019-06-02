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 Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет

Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам, проте це не так. Час куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет.

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала поширений міф про те, що в кальяні тютюновий дим стає безпечнішим, оскільки проходить через воду.

"Кальяни небезпечніші, ніж вважають. І навіть небезпечніші, ніж сигарети. Час куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму,тоді як курець кальяну за один сеанс куріння вдихає 74.1 л диму", - говорить Супрун.

За її словами, дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які, зокрема, є і в диму сигарет.

"Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також унаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі - гіпоксію", - попереджає вона.

Читайте також: Від пов'язаних із курінням хвороб щорічно помирає 85 тис. громадян, а спиртне в Україні п'ють частіше, ніж молоко - Супрун

Супрун підкреслює, що дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легенів та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання. Крім того, куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Навіть один "сеанс" куріння кальяну впливає на серцебиття і кров'яний тиск.

Глава МОЗ зазначає, що діти, народжені у жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають високий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжуватися з меншою вагою, ніж діти некурящих. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як у цигарках. Водночас навіть якщо курити так званий безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров'я не вдасться. Людині небезпечно вдихати продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет, тому токсичні речовини потрапляють у нижні частини легенів, збільшується ризик розвитку важких респіраторних захворювань.

Супрун вказує і на іншу небезпеку куріння кальяну: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.

"Вибирайте здоровий відпочинок у колі друзів і рідних. Дружні розмови, сміх і танці - ось гарна альтернатива сигаретам. А кальян - ні. Дбайте про своє здоров'я і не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами", - підсумувала вона.

Читайте також: "Дайте дорослим, сховайте від дітей", - The Washington Post про труднощі регулювання обігу електронних сигарет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130153
 
   
 Топ коментарі
 
"Сьогодні в самому серці столиці, на Майдані Незалежності, потрапили на ЗЕ шабаш. Людей купують за футболки та вимагають одразу одягати їх. На хвилинку відчув себе чужим в своєму ж місті, але потім помітив навкруги людей у вишиванках, людей у повсякденному одязі, яких не цікавив хабар від ЗЕ, та тих хто сором'язливо ховає отриману футболку в пакет. ))))
Вчитайтеся у написи "ВладиМир мы не подведём!"... В нас хочуть побудувати культ особистості як в сусідів?"
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Своїми порадами Супрун заважає українцям жити.
Вони ж звикли винуватити в хворобах не свій стиль життя, а лікарів, які потім ніяк не можуть відновити їхнє втрачене здоров'я.
До речі, перші 40 років життя організм компенсує всі наші зальоти та недбалість, людина почувається безпечно, але настає момемент і компенсаторні механізми вже не спрацьовують, тут і вилазять всі накопичені болячки, які мордують господаря наступні 40 років.
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Скорее готовят к позорному миру с паРашей...
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Ну ты же читаешь, значит тебе нравится. Дальше неохота возиться с тобой, но послушай доброго совета: читай книги и учись. Это важно для тебя самой, ну и параллельно грамматику подтяни. Она совсем ни к черту, ошибок столько, что уму непостижимо. Думай.
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Оно, никому не нужное, сидящее дома все выходные напролёт, в продавленном, зашмарканном кресле, ещё и "добрые советы" дает?
Дядя! Кончайте кончать на монитор, постирайте нижнее бельё и идите на улицу! Возможно как раз сейчас по улице идет такая же "выстиранная" тётя, что оторвалась от компьютера и мечтает о принце с монитором на засаленном кресле...
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Молодец. Ошибок уже почти нет. Осталось что-то сделать с контентом, то бишь с разумом. Тут сложнее, но не боги горшки обжигают.
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Эту новость отлично читать под кальянчик днём в выходной))))
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Когда же уже выгонят эту сумасшедшую?!
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не называй себя сумасшедшей, аня-толик.
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товаріщ ватнік сумує за раісаю богаштырьовой?
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Все добре, але година українською то не час російською. Що за переклад і звідки??? Ніколи не повірю, що Супрун писала кацапською.
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В статье есть ссылка на её страничку в Фейсбуке...
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віддаю перевагу через відро курити, або штахету
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ну, не знаю, кто по часу курит, а мне 15 минут раз два-три месяца хватает!
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да, и очень глупо (некорректно, не по-научному) сравнивать ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ вдыхаемого ДЫМА с (усвоенными организмом) веществами, там нет линейной зависимости, больше зависит от времени курения, и никотин не всегда и не для всех вреден (что есть "яд", а что "лекарство" определяет только доза), куда опасней температура дыма и вредные примеси, которых в сигаретах куда больше!
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супрун-ша ДУРА, я об этом давно пишу, ей лишь бы что-нибудь ляпнуть не подумав!
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подняться по лестнице тоже повышает сердцебиение и повышает кровяное давление, и "о ужас" может вызвать сердечный приступ и смерть! Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 6379
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Там, колего, нічим думати. Її голова має інше призначення: жерти і патякати казна-що.
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"Дружеские разговоры, смех и танцы". Понятно, прощупывает почву к легализации травки.
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Пора уже издать сборник советов от Супрун: как зубы чистить; чё курить, чё не курить, как правильно сексом заниматься, чтоб население росло....Оччень бы ходовая книжонка получилась..
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Головне - видати ту книжульку на м'якому папері. Щоб не дряпав...
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Не час, а година... перекладайте з української на російську а не навпаки....
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"выделяется оксид углеводорода" это сильно Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 5565
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Схоже, воно скурило (з кальяном чи без нього) підручника з хімії ще в школі. Підручник, мабуть, був якісним, бо штирить ту почвару ще й досі Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 9793 .
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Фармкомпанії (зрозуміло, що іноземні а не наші) витрачають мільйони доларів і не один рік досліджень, щоб довести або спростувати користь або шкоду від дії якоїсь хімічної речовини (сполуки) , а ця відьма вісновки видає наліво і напрво навіть не замислюючись над наслідками своїх слів! Довго її Зе буде ще тримати ? Геть з України "доктора смерть"!
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Ну й дурне...Сама будеш давати богатирьову.
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Извини, я думал, что ты из Украины и знаешь Раису.
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Я зрозуміла, що в твоїй методичці весь перелік азіровських ідиотів... Хоча гнойсмановські не кращі. Нормальну людину запропонувати - розуму не вистачає?
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Нормальні люди від гросі тримаються якнайдалі Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 4260.
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Зерадостная ты наша, тут нестыковочка с вашими методичками, а не с нашими "методичками"

Michal Woronowsky

Неправильно.
Можливо, Ви не в курсі. РеФФорма "від супарун" направду була розроблена якраз зграєю богатирьової. Риги не встигли її втілити - незабутній віктор фйодорович зарано накивав ратицями. Але ж не пропадати такому "добру"! От і знайшлася корисна идийотка, яка взялася ту маячню втілювати в життя.
02.06.2019 18:23 Ответить Мне нравится
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От ти відразу продажне і прокололося ! Звідки ти взяло що я за Зе? Хоч один мій позитивний коментар про нього покажи!!! Ага, в методичці такого немає! ..... Ото ж... всралося дебільне.
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Так вот же "неопровержимые" для зелектората докаЗЕтельства, даже два:
"всралося дебільне." ((c) Елена АВС)


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Неправильно.
Можливо, Ви не в курсі. РеФФорма "від супарун" направду була розроблена якраз зграєю богатирьової. Риги не встигли її втілити - незабутній віктор фйодорович зарано накивав ратицями. Але ж не пропадати такому "добру"! От і знайшлася корисна идийотка, яка взялася ту маячню втілювати в життя.
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Я дивився інтерв'ю з Семеном Глузманом, в якому він говорив окрім цього і про багато інших цікавих речей. Цій Людині я схильний вірити на слово, тому не бачив смислу шукати додаткове підтвердження або спростування його інформації.
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Меня не интересуют мнения кого-то, так это может быть и Сглузаман, меня интересует ссылка на то. как Богатырёва боролась с фармацевтической мафией.
Я уже и про борцов с Роттердам+ и в чьих интересах они борются нашел информацию, но не здесь и подробности об Иловайске, но не здесь...
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Мені ліньки гуглити, якщо чесно. Якщо Вам цікаво - прошу дуже.
Чи Вас гугл забанив? Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 6727
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Этот поисковик google?
http://farmmafia.com.ua/persons/75-bogatyreva-raisa-vasilevna.html

Богатыревой инкриминированы злоупотребления в бытность ее министром здравоохранения. Генеральная прокуратура Украины с июня 2014 года расследует уголовное производство, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины по факту растраты государственных средств должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, в том числе лично бывшим министром Богатыревой. По данным Главного следственного управления ГПУ, речь идет о растрате 63,5 млн. грн. при осуществлении в течение 2011-2013 гг.. закупки иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования по существенно завышенным ценам, а также средств в сумме 279 млн. грн., которые были использованы в первой половине 2013 г. на закупку инсулинов «Индар» в ЧАО «По производству инсулинов «Индар».
20 октября 2014 г. Уже бывшему Министру здравоохранения Украины вынесено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления. 21 октября 2014 года она была объявлена в розыск постановлением следователя Генеральной прокуратуры, а 23 октября судом предоставлено разрешение на задержание Богатыревой и ее доставки в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также 21 октября суд вынес постановление о наложении ареста на имущество экс-министра и ее мужа, а именно: 3 квартиры в г. Киеве, апартаменты в г. Ялта и 3 дома в с. Подгорцы Обуховского р-на Киевской обл.
В апреле 2015 г. Печерский суд по представлению Генпрокуратуры принял решение о заочном аресте Раисы Богатыревой. Она также была объявлена в розыск по линии Интерпола с января 2015 г.
В уголовном производстве 8 мая 2015 г. Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного производства). 23 июля 2015 г. решением Печерского районного суда Киева соответствующее разрешение в отношении Богатыревой было предоставлено. Это стало возможно благодаря внесению в УПК Украины главы 24-1 - согласно Закону Украины от 07 октября 2014 г., эта глава предусматривает процедуру проведения специального досудебного расследования (in absentia, заочного осуждения) в случае, если лицо находится в межгосударственном или международном розыске. Таким образом ГПУ создала прецедент применения в Украине процедуры специального досудебного расследования.
По сообщениям медиа, Раиса Богатырева в настоящее время в качестве места жительства выбрала Крым, а в качестве новой фамилии - «Лактионова», ее девичья фамилия.

или в G+G-google Богатырёва - реформатор?
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Не сперечайся з тим ідіотом, воно продажне тільки рошено-гнойсманам на слово вірить.
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Людину треба поставити перед фактом. Факт - то штука, яку не заперечити. Якщо все ж заперечує - розмову з тою людиною пора закінчувати.
Якось так.
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А щодо чоколядного фанклюбу... Тут направду дуже цікава ситуація. Для наркологів, психоаналітиків та психіатрів тут буде правдивий Клондайк Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 1343 . Уявіть, скільки зусиль (звісно, небезкоштовних) буде ними витрачено на повернення любителів галюциногеної чоколяди до об'єктивної дійсності.
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у вас є довіра до Глузмана,а мені казали що тарифи цього правозахисника дуже завищені(
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Людині, яка в совєцький час не боялася говорити правду, довіряти можна. Чи не так?
А щодо тарифів... Ніхто вас, добродію, не примушує звертатися персонально до Глузмана. Є інші спеціалісти його профілю. Навіть безкоштовні...
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Здається, я зрозумів, звідки вуха стирчать. Вочевидь, цій чупакабрі платять за кожну озвучену бздуру.
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Для чего то же его придумали- трубку забить проще.То есть самые тяжёлые смолы он всё таки фильтрует.
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прочитал на одном дыхании Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 3358
- пане Володміре..
- дуже дякую
- порушені моі права..
- дуже дякую
- як громадянина
- дуже дякую
- і лідера фракціі
- дуже дякую
....
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рано..
вводити зміни у граматику...

дехто навіть у заголовках путає час і годину Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 7183
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защитники и почитатели бабки супрунихи наверно никогда не вызывали скорую и даже близко не подходили к больнице.
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А навіщо їм? Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет - Цензор.НЕТ 2618
Як правило, вони ще надто молоді для такого. Як відомо, зондеркоманда тої чуди-юди сформована з випускників католицького університету - професійних демагогів, які, окрім ляпання язиком, нічого більше і не вміють.
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Куріння скорочує життя рівно на час куріння - сказала Супрун...Куріння кальяну ще більше скорочує життя,бо приготування кальяну вимагає більше часу,аніж витягти цигарку з пачки - мудро додала вона...
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Жизнь вообще штука опасная ... А большинство что есть мочи её укорачивает, применяя разные "полезности" в себя. Ведь тот же кальян не убивает же после первого часа курения...

А значит, он безвреден , а, скорее всего, ещё и полезен.
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Еще и змей начните жрать как азиаты.
Кальян это не для европейцев.
И вообще , кальянщики ущемляют меня любителя сигарет
Кальянщиков как и нариков в спецлечебницы , а затем отправить в частные тюрьмы США на трудовую терапию.
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Не какая все таки разносторонне развитая тетка, как её только из Штатов выпустили в Украину и главное с какой целью ???
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Цензор.НЕТНовиниЗдоров'яСупрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет
 
 
 
 
 
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