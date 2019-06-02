 Супрун спростувала міф про "безпеку" кальяну: Час куріння завдає шкоди, як 100 сигарет

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала поширений міф про те, що в кальяні тютюновий дим стає безпечнішим, оскільки проходить через воду.
"Кальяни небезпечніші, ніж вважають. І навіть небезпечніші, ніж сигарети. Час куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму,тоді як курець кальяну за один сеанс куріння вдихає 74.1 л диму", - говорить Супрун.
За її словами, дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які, зокрема, є і в диму сигарет.
"Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також унаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі - гіпоксію", - попереджає вона.
Супрун підкреслює, що дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легенів та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання. Крім того, куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Навіть один "сеанс" куріння кальяну впливає на серцебиття і кров'яний тиск.
Глава МОЗ зазначає, що діти, народжені у жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають високий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжуватися з меншою вагою, ніж діти некурящих. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як у цигарках. Водночас навіть якщо курити так званий безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров'я не вдасться. Людині небезпечно вдихати продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет, тому токсичні речовини потрапляють у нижні частини легенів, збільшується ризик розвитку важких респіраторних захворювань.
Супрун вказує і на іншу небезпеку куріння кальяну: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.
"Вибирайте здоровий відпочинок у колі друзів і рідних. Дружні розмови, сміх і танці - ось гарна альтернатива сигаретам. А кальян - ні. Дбайте про своє здоров'я і не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами", - підсумувала вона.
Дядя! Кончайте кончать на монитор, постирайте нижнее бельё и идите на улицу! Возможно как раз сейчас по улице идет такая же "выстиранная" тётя, что оторвалась от компьютера и мечтает о принце с монитором на засаленном кресле...
Я правильно понял?
Michal Woronowsky
Неправильно.
Можливо, Ви не в курсі. РеФФорма "від супарун" направду була розроблена якраз зграєю богатирьової. Риги не встигли її втілити - незабутній віктор фйодорович зарано накивав ратицями. Але ж не пропадати такому "добру"! От і знайшлася корисна идийотка, яка взялася ту маячню втілювати в життя.
02.06.2019 18:23 Ответить Мне нравится
"всралося дебільне." ((c) Елена АВС)
Можливо, Ви не в курсі. РеФФорма "від супарун" направду була розроблена якраз зграєю богатирьової. Риги не встигли її втілити - незабутній віктор фйодорович зарано накивав ратицями. Але ж не пропадати такому "добру"! От і знайшлася корисна идийотка, яка взялася ту маячню втілювати в життя.
Я уже и про борцов с Роттердам+ и в чьих интересах они борются нашел информацию, но не здесь и подробности об Иловайске, но не здесь...
Чи Вас гугл забанив?
http://farmmafia.com.ua/persons/75-bogatyreva-raisa-vasilevna.html
Богатыревой инкриминированы злоупотребления в бытность ее министром здравоохранения. Генеральная прокуратура Украины с июня 2014 года расследует уголовное производство, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины по факту растраты государственных средств должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, в том числе лично бывшим министром Богатыревой. По данным Главного следственного управления ГПУ, речь идет о растрате 63,5 млн. грн. при осуществлении в течение 2011-2013 гг.. закупки иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования по существенно завышенным ценам, а также средств в сумме 279 млн. грн., которые были использованы в первой половине 2013 г. на закупку инсулинов «Индар» в ЧАО «По производству инсулинов «Индар».
20 октября 2014 г. Уже бывшему Министру здравоохранения Украины вынесено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления. 21 октября 2014 года она была объявлена в розыск постановлением следователя Генеральной прокуратуры, а 23 октября судом предоставлено разрешение на задержание Богатыревой и ее доставки в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также 21 октября суд вынес постановление о наложении ареста на имущество экс-министра и ее мужа, а именно: 3 квартиры в г. Киеве, апартаменты в г. Ялта и 3 дома в с. Подгорцы Обуховского р-на Киевской обл.
В апреле 2015 г. Печерский суд по представлению Генпрокуратуры принял решение о заочном аресте Раисы Богатыревой. Она также была объявлена в розыск по линии Интерпола с января 2015 г.
В уголовном производстве 8 мая 2015 г. Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного производства). 23 июля 2015 г. решением Печерского районного суда Киева соответствующее разрешение в отношении Богатыревой было предоставлено. Это стало возможно благодаря внесению в УПК Украины главы 24-1 - согласно Закону Украины от 07 октября 2014 г., эта глава предусматривает процедуру проведения специального досудебного расследования (in absentia, заочного осуждения) в случае, если лицо находится в межгосударственном или международном розыске. Таким образом ГПУ создала прецедент применения в Украине процедуры специального досудебного расследования.
По сообщениям медиа, Раиса Богатырева в настоящее время в качестве места жительства выбрала Крым, а в качестве новой фамилии - «Лактионова», ее девичья фамилия.
или в G+G-google Богатырёва - реформатор?
Якось так.
А щодо тарифів... Ніхто вас, добродію, не примушує звертатися персонально до Глузмана. Є інші спеціалісти його профілю. Навіть безкоштовні...
- пане Володміре..
- дуже дякую
- порушені моі права..
- дуже дякую
- як громадянина
- дуже дякую
- і лідера фракціі
- дуже дякую
....
вводити зміни у граматику...
дехто навіть у заголовках путає час і годину
Як правило, вони ще надто молоді для такого. Як відомо, зондеркоманда тої чуди-юди сформована з випускників католицького університету - професійних демагогів, які, окрім ляпання язиком, нічого більше і не вміють.
А значит, он безвреден , а, скорее всего, ещё и полезен.
Кальян это не для европейцев.
И вообще , кальянщики ущемляют меня любителя сигарет
Кальянщиков как и нариков в спецлечебницы , а затем отправить в частные тюрьмы США на трудовую терапию.