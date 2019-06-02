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Все про:Держприкордонслужба (2120) кордон (1300) контрабанда (927) цигарки (379)

 Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією. ФОТО

Дві спроби тютюнової контрабанди на кордоні з Румунією припинили вчора прикордонники Мукачівського та Чернівецького загонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією 01

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" Мукачівського загону помітив осіб із пакунками. Вони рухалися в бік кордону. Зрозумівши, що їх викрили, правопорушники кинули свій вантаж і втекли. За 50 метрів від українсько-румунського кордону нарядом виявлено 6 пакунків, у яких було 4 тис. пачок сигарет.

Дивіться також: 11,8 тис. пачок контрабандних сигарет, захованих у паливних брикетах, виявлено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Ще одну спробу переміщення сигарет викрили прикордонники на Буковині. На підступах до держкордону наряд відділу "Селятин" перекрив шлях прямування контрабандистам із пакунками. Зрештою правопорушники кинули 2 пакунки з сигаретами і втекли.

Виявлені тютюнові вироби буде передано співробітникам ДФС.

Дивіться також: Громадянин України намагався провезти в Румунію 6 тисяч пачок контрабандних цигарок. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130151
 
   
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Мда...
Зеленский таки запугал взяточников на границе...
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Дати погранцям Звєзду за захист інтересів ЄС. Бажано, щоб за захист їх інтересів вони й платили погранцям зарплату.
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это количество заметок в сми на эту тему возросло
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Пограничники сорвали попытку контрабанды сигарет на границе с Польшей...пилот, увы, приземлился жестко...воздушный шар улетел не по назначению
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Я смотрю западэнци вообще не хотят работать,только контрабандой занимаются .
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....Пограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией. .....

не морочьте людям бошки с сигаретами - везут наварить??

цена газ в украине равна газу с немецкага хаба??
уголь по цене с ротердамма??

ну так ставьте сигареты по цене немецкага хаба, шоб никто в немецию оных не возил шоб наварить.

ну заодно можете и зарплаты укр врачей учителей и прочих взять с немецкага хаба,
а то как то несправедливо -
скажины поразбирали ахметы мальдивские и....

ахмету - рошену все ,

а быдлу киевскаму - 0 целых хрен десятых.
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Красивые фотки,гарные хлопчики,удачный улов - сигареты на кордоне это наше всё,не зря налогоплательщик все это оплачиваетт,а как там со взрывателями автомобилей,нашли или искать некому,все работают там,где можно подогреть шаловливые ручонки.
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скоро бабушкам на петровке новый контрабас подвезут
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нехороший попался гросям петям народец - не хочет пахать на рошен за еду и жкх Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 288 Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 288
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією. ФОТО
 
 
 
 
 
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