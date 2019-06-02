 Оголошено переможців 48-го кінофестивалю "Молодість"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Гран-прі "Скіфський олень" отримала французька ЛГБТ-драма "Дикий" режисера Камія Відаля-Наку. Нагороду отримав виконавець головної ролі Фелікс Маріто. Минулого року фільм брав участь у програмі "Тиждень критики" Каннського кінофестивалю.
Найкращим фільмом повнометражного конкурсу став "Колібрі" Кім Борі (Корея). Спеціальними дипломами в цій секції відзначили фільми "День, коли мене не стане" і "Сусіди".
Найкращим фільмом короткометражного конкурсу стала "Безумовна любов", дипломи отримали картини "Люсія на роздоріжжі" і "Холодна літня ніч".
Найкращим у студентській програмі став фільм "Як запустити повітряного змія?", дипломи вручили фільмам "Сестри Хараріху" і "Літо електричного лева".
Журі основного конкурсу цього року складалося з жінок-кінематографістів: на чолі журі була українська актриса Ірма Вітовська.
У національному конкурсі короткометражних фільмів перемогла робота Марини Рощиної "В радості, і тільки в радості". Дипломами відзначили фільми Микити Лиськова "Любов" та Олексія Радинського "Колір фасаду: синій".
У конкурсі фільмів для підлітків перемогла картина "Занадто далеко" Сари Вінкенштетте.
У паралельному конкурсі ЛГБТ-фільмів "Сонячний зайчик" переміг фільм "Блондин" Марко Бергера. Спецприз журі отримав фільм "Дикий".
48-й кінофестиваль "Молодість" завершився фільмом закриття "Рокетмен" Декстера Флетчера.
Скло нового київського мосту, яке витримало б будь-яке навантаження, дійсно пошкоджено вандалами. Пострілами. Все скло буде замінено на надміцне куленпробивне. На це потрібен час.
З ранку знаходжуся на мальовничому березі річки Одра, у Вроцлаві. +30. Багато людей. Ставлять автомобілі в певному місці, де вони не заважають, і не пошкоджують траву. Тут є і компанія українців, чоловік 7, з дітьми. Діти вже з годину лазять у воді. Співвітчизники в'їхали хорошим бусом просто на мальовничу галявину до річки, натрощили гілок, розпалили багаття, що заборонено (можна лише гріль), горілка л"ється рікою. Що теж заборонено... Матюки і музика - на кілометри... Деякі поляки, що гуляють вздовж річки з дітьми, дивляться з відразою... Мати дітей п'є також і кричить комусь з них "Тубі там ни зимно"?
Про арабів та негрів - наступного разу.