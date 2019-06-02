 Оголошено переможців 48-го кінофестивалю "Молодість"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Гран-прі "Скіфський олень" отримала французька ЛГБТ-драма "Дикий" режисера Камія Відаля-Наку. Нагороду отримав виконавець головної ролі Фелікс Маріто. Минулого року фільм брав участь у програмі "Тиждень критики" Каннського кінофестивалю.

Найкращим фільмом повнометражного конкурсу став "Колібрі" Кім Борі (Корея). Спеціальними дипломами в цій секції відзначили фільми "День, коли мене не стане" і "Сусіди".

Найкращим фільмом короткометражного конкурсу стала "Безумовна любов", дипломи отримали картини "Люсія на роздоріжжі" і "Холодна літня ніч".

Найкращим у студентській програмі став фільм "Як запустити повітряного змія?", дипломи вручили фільмам "Сестри Хараріху" і "Літо електричного лева".

Журі основного конкурсу цього року складалося з жінок-кінематографістів: на чолі журі була українська актриса Ірма Вітовська.

У національному конкурсі короткометражних фільмів перемогла робота Марини Рощиної "В радості, і тільки в радості". Дипломами відзначили фільми Микити Лиськова "Любов" та Олексія Радинського "Колір фасаду: синій".

У конкурсі фільмів для підлітків перемогла картина "Занадто далеко" Сари Вінкенштетте.

У паралельному конкурсі ЛГБТ-фільмів "Сонячний зайчик" переміг фільм "Блондин" Марко Бергера. Спецприз журі отримав фільм "Дикий".

48-й кінофестиваль "Молодість" завершився фільмом закриття "Рокетмен" Декстера Флетчера.

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