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 Оголошено переможців 48-го кінофестивалю "Молодість"

У Києві завершився 48-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Стали відомі імена переможців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Гран-прі "Скіфський олень" отримала французька ЛГБТ-драма "Дикий" режисера Камія Відаля-Наку. Нагороду отримав виконавець головної ролі Фелікс Маріто. Минулого року фільм брав участь у програмі "Тиждень критики" Каннського кінофестивалю.

Найкращим фільмом повнометражного конкурсу став "Колібрі" Кім Борі (Корея). Спеціальними дипломами в цій секції відзначили фільми "День, коли мене не стане" і "Сусіди".

Найкращим фільмом короткометражного конкурсу стала "Безумовна любов", дипломи отримали картини "Люсія на роздоріжжі" і "Холодна літня ніч".

Найкращим у студентській програмі став фільм "Як запустити повітряного змія?", дипломи вручили фільмам "Сестри Хараріху" і "Літо електричного лева".

Журі основного конкурсу цього року складалося з жінок-кінематографістів: на чолі журі була українська актриса Ірма Вітовська.

У національному конкурсі короткометражних фільмів перемогла робота Марини Рощиної "В радості, і тільки в радості". Дипломами відзначили фільми Микити Лиськова "Любов" та Олексія Радинського "Колір фасаду: синій".

У конкурсі фільмів для підлітків перемогла картина "Занадто далеко" Сари Вінкенштетте.

У паралельному конкурсі ЛГБТ-фільмів "Сонячний зайчик" переміг фільм "Блондин" Марко Бергера. Спецприз журі отримав фільм "Дикий".

48-й кінофестиваль "Молодість" завершився фільмом закриття "Рокетмен" Декстера Флетчера.

Дивіться також: 13 червня відбудеться прем'єра фільму "Маріуполь - український форпост" про звільнення міста. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130149
 
 
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Прикол дня: новый "уставший" мост, который Кличко обещал починить в течении 1 суток, теперь, с его же слов, будет ремонтироваться "несколько недель" https://aspi.com.ua/news/kiiv/klichko-pokazav-saakashvili-avariyniy-sklyaniy-mist-video и да, опять были обвинены некие "варвары", которые побили стекло. Почему перекрыты абсолютно все стекла скромно умалчивается.
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За не целевое использование денег, за использование должности в корыстных целях, за коррупцию... боксёра судить надо!
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ПРО АРАБІВ У ПАРИЖІ І НЕГРІВ У ЛОНДОНІ.
Скло нового київського мосту, яке витримало б будь-яке навантаження, дійсно пошкоджено вандалами. Пострілами. Все скло буде замінено на надміцне куленпробивне. На це потрібен час.
З ранку знаходжуся на мальовничому березі річки Одра, у Вроцлаві. +30. Багато людей. Ставлять автомобілі в певному місці, де вони не заважають, і не пошкоджують траву. Тут є і компанія українців, чоловік 7, з дітьми. Діти вже з годину лазять у воді. Співвітчизники в'їхали хорошим бусом просто на мальовничу галявину до річки, натрощили гілок, розпалили багаття, що заборонено (можна лише гріль), горілка л"ється рікою. Що теж заборонено... Матюки і музика - на кілометри... Деякі поляки, що гуляють вздовж річки з дітьми, дивляться з відразою... Мати дітей п'є також і кричить комусь з них "Тубі там ни зимно"?
Про арабів та негрів - наступного разу.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОголошено переможців 48-го кінофестивалю "Молодість"
 
 
 
 
 
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