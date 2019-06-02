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Все про:Львівщина (878) нещасний випадок (190) Нацполіція (7630) смерть (3332)

 На Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція

У Львівській області після падіння з кошика повітряної кулі загинув чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"1 червня близько 21:00 у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля села Репехів із кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився 47-річний житель одного з сіл Пустомитівського району Львівщини.

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Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130148
 
 
 Топ коментарі
 
не пишіть дурниці.. людина загинула ..
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Маячня. Краще б горілки випив та жінці влупив.... Цілішим би був
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Віз контрабанду у Польщу?))
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Странно что можна делать в корзине в 21.00 ? Какая то мутная история . правду как всегда не говорят !!!
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"...Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Источник: https://censor.net.ua/n3130148..." . Чего там направлять ? На Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4836
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Шкода звичайно, що тілу дісталась дурна голова, ну нах йому та куля здалась *****? Лиш рідним горя приніс
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підкажіть хтось знає фамілію людини яка випала?
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Маячня. Краще б горілки випив та жінці влупив.... Цілішим би був
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Вообще то человек погиб. Промолчала бы просто, но пэлохи не имеют совести
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люди завжди прагнули літати і більшість гинули, це є природним відбіром. Таким людям я завжди симпатизувала і мені дійсно жаль, що вона загинула.
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Про таких людей я класний серіал " Демони Да Вінчі"
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вроде на западе дожди с грозами и куда это он на ночь глядя?
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на ту сторону за спичками...а шар с блоками сигарет улетел...и где он приземлится, кто знает?
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некоторым детям на велосипед не хватает, а тут целый дирижабль покупают!
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Да ти ШО !?
крылья не оперились...
спасательный круг не одел...
бронежилетом пренебрёг...
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европа нуждается в сигаретах...у нас привлекательные цены
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шоп курить наши сигареты - НУЖНО УМЕТЬ ЖИТЬ НА НАШУ ЗАРПЛАТУ !
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не у всех такие заработки, чтобы не иметь возможность закупить воздушные шары и не загружать их сигаретами при попутном ветре
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це 21 година дала зрозуміти призначення нічного польоту
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Львівщині загинув чоловік, випавши з кошика власної повітряної кулі, - Нацполіція
 
 
 
 
 
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