 Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
У розділі сайту "Чистилище" повідомляється, що Познер "свідомо порушував кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".
Тут також зазначається, що Познер "брав участь у пропагандистських заходах Росії проти України" і спробі легалізації анексії Криму.
Реакції самого Познера на появу його прізвища в "Миротворці" наразі немає.
Він же заважає примиренню брацкіх народів
Они там наоборот в шоке..., что к власти пришел паяц...
Докладываю вам....
Они были резко против Зе до выборов, а сейчас нейтрально-враждебны к нему...., - потому как Зеленая Сопля таки стал презиком благодаря мудрому, простому народу....
Якщо буде цікаво інтерв'ю
Народний герой, волонтер та інструктор Маруся Звіробій
И другим советую...
После того, как туда начали вносить всех подряд неугодных Хряку - "Миротворец" умер. (скорее всего его умертвили по приказу из Моксвы)
Какого лешего ты туда попёрся?
ну не живуть на росії добре
Был Андропов - Познер служил Андропову...
Был Черненко - Познер служил Черненко...
Был Горбачов - Познер служил Горбачову...
Был Ельцин - Познер служил Ельцину...
Сейчас есть Путин... Вопросы имеются?
(Единственное "исключение" из перечня - "Был Медведев, Познер служил Путину... Но это не "измена"... Просто Познер прекрасно знл, "Кто в доме "ХОЗЯИН"...).
Это когда обзывал украинцев вертухаями?