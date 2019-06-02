 Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У розділі сайту "Чистилище" повідомляється, що Познер "свідомо порушував кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".

Тут також зазначається, що Познер "брав участь у пропагандистських заходах Росії проти України" і спробі легалізації анексії Криму.

Реакції самого Познера на появу його прізвища в "Миротворці" наразі немає.

Читайте також: Цензор.НЕТ і ще 11 українських сайтів заблоковано усіма провайдерами в окупованому Криму, - правозахисники. ІНФОГРАФІКА