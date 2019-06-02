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 У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові активісти кількох партій і громадських організацій в неділю вдень звалили погруддя маршала СРСР Георгія Жукова, яке стояло неподалік від Палацу спорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", активісти низки партій і рухів (серед них, зокрема, "Національний корпус", "Фрайкор", "Правий сектор", "Антикорупційний блок учасників АТО" тощо), які зібралися раніше перед Палацом спорту, влаштували "коридор ганьби" тим, хто прямував до Палацу спорту на з'їзд партії "Довіряй справам" (так звана "партії мерів" з участю міських голів Харкова та Одеси - Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова).

Коли через нього проходять учасники з'їзду, їм кричать: "Ганьба", "Кернес, відпусти кріпаків", "Сепар"...

Також були випадки, коли деякі активісти бризкали фарбою з балончиків на делегатів з'їзду, які йдуть "коридором", і розливали червону фарбу. Останнє, пояснюють активісти, символічно і показує, що на тих, хто проходить на з'їзд, - кров.

Читайте також: Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес

У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували коридор ганьби учасникам зїзду партії Кернеса і Труханова 01
У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували коридор ганьби учасникам зїзду партії Кернеса і Труханова 02
У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували коридор ганьби учасникам зїзду партії Кернеса і Труханова 03
У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували коридор ганьби учасникам зїзду партії Кернеса і Труханова 04
У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували коридор ганьби учасникам зїзду партії Кернеса і Труханова 05
У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували коридор ганьби учасникам зїзду партії Кернеса і Труханова 06

Через деякий час частина активістів попрямувала до погруддя Жукова, що стоїть за декілька сотень метрів від Палацу спорту. За ними послідували правоохоронці, які забезпечують правопорядок у районі Палацу спорту, і спробували перешкодити поваленню пам'ятника, проте їм це не вдалося.

На постамент, де раніше стояло погруддя, активісти встановили державний прапор України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130145
 
   
 Топ коментарі
 
гуд! )))
а гепа і труха), не постраждали?! їх не звалили в смітник?
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Зеленский должен навести во власти Харькова порядок. Что это за съезды бандитов? Почему Кернес и Труханов не сидят в тюрьме до сих пор? Что это за бандитизм во власти не прекращающийся? Сколько можно? В Одессе ,в Харькове и в других городах у власти бандиты, а эти города на границе с агрессором и это недопустимо. Почему только активисты выступают против бандитизма? А МВД, а прокуратура, а СБУ? Раз новая власть пришла на лозунгах против бандитов, то должна положить этому конец
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Спасибо активистам! Жукова - на металлолом! Гепу и Труху - на нары, с конфискацией и последующим усыплением....
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прикольно - по факту Украиной управляют евреи - а нас еще цапы фашистами называют - вот идиоты
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сотрудников харьковской соц.службы насильно согнали на этот шабаш.
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А побить лицами этих"мэров" об асфальт?
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Отличное действо! У Харкові активісти влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова, а потім звалили погруддя Жукова - Цензор.НЕТ 1613 После знаметитой песни харьковских ультрас - это второй по значимости удар по рашистской пegepaции! У Харкові активісти влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова, а потім звалили погруддя Жукова - Цензор.НЕТ 9082
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НАЦІЯ НА МАРШІ !!! НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС - ЄДИНИЙ ОСТРІВЕЦЬ ПАТРІОТИЗМУ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ !!! БРАТТЯ ЗА НАМИ МАЙБУТНЄ, НЕ ЗА КЛОУНАМИ-ПРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТАМИ-БАРИГАМИ, НЕ ЗА ЦИРКОМ У ВИГЛЯДІ РАДИ, А САМЕ ЗА НАЦІОКРАТАМИ, ЗА МОЛОДДЮ, ЗА УКРАЇНЦЯМИ !!!

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За кого голосував у другому турі?
( «Ні закого», по факту означає: «За Зєлєнського, за Рашу, за *****.)
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У Харкові активісти влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова, а потім звалили погруддя Жукова - Цензор.НЕТ 611Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 31 мая
Ми будемо боротися на вулиці, в парламенті, уряді, судах.
Ми будемо захищати нашу мову, культуру, історію за всяку ціну.
Ми будемо боротися за них в книгах, на телебаченні, радіо, в інтернеті.
Ми ніколи не здамося. І ми переможемо.

У Харкові активісти влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова, а потім звалили погруддя Жукова - Цензор.НЕТ 1852
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Как эти мерзавцы активисты посмели препятствовать проведению мероприятия главных сторонников и региональной ылиты сывочолого лидера недо-чекушек?
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Надо было ещё обоссать. И участников съезда, и бюст ...
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Самый важный момент из всех перипетий -снести голову Жукова!!.Кернес пытается вернуть проспекту Григоренко имя снесённой головы!!.Голову нужно не только снести ,но и утопить в очистных,нехай ватники достають..Препятствовать партии 2Ген участвовать в выборах смысла не вижу.Но информациионную поддержку со стороны ПС,НК,НД гепе и т рухе приветствую.Неплохо было бы оказать информационною поддержку Гепе и Полтавскому аппеляциионному суду!.Почему на сегодня не было назначено Аппеляциоонного суда?,а то завтра гепа выедет на курортное тлечение до выборов.
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Беня любит Кернеса, Кернес любит Труханова, Труханов любит Порошенко,
Порошенко любит Кернеса. И так везде. куда не плюнь, копни поглубже в
отношения олигархов, политиков и активистов. Заметили как всё пере*сь в
нашем королевстве? Так было всегда, с первого майдана. Лишь бы вы друг
друга убивали и расчищали дорогу богоизбранным.
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Через два года там поставят Ленина. Реванш еще только принимает стартовую стойку для рывка.
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Жуков, Кернес, Труханов... как ни крути, а сакральная связь всё-таки есть...
Как бы нам от неё избавиться?
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Мусора делали вид,что препятствовали.А голову так и не разбили..Жаль.
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По всьому Харкову розвісили борди з пикою Кернеса яка усміхається та рекламує нову партію свою. Цікавий буде склад ВР новий. І що здобуде Зеро достроковими виборами проросійську Раду Верховну, а потім "мир" на умовах рашки.
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Надеюсь,что эти сцуки так обделаются на выборах со своей аонючей партией,как. Порох.Главное,чтобы мы так же активно голосовали,тогда им намного сложнее подделывать результаты
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Чесно кажучи не чекав такого від харків'ян - молодці! Судячи по подіях в Україні вже ніхто не хоче "рузьке мира" ну крім "крнесів" з "трухановими"!!!
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1:22:22 Навіть після Закону про Українську Мову Поліція Харкова розмовляє на іноземній мові, більше того мові окупанта. Може то "Зелені чоловічки"?
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Мразь жидовская недобитая этот Кернес. Какой дебильный лохотрат Харькова, который ратует за дружбу с рашкой и выбирает этого бандюка наркоманистого.
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не забывайте кто кормит его и кто оставил на месте народу служить
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Достаточно вспомнить первые недели, ну максимум месяца после Майдана. Как они как тараканы разбежались кто куда, или лили покаянные слезы потупив глаза. А потом поняли что "рЭволюция" ничего не изменила. И все остается так как и прежде. Они, их бизнес , их власть, их безопасность защищены ( нет не законом), а пришедшей на волне революции властью. И завертелось закружилось. Одним дали по тихому выехать сразу, другим после объявлений уголовных дел, про других просто "забыли" оставив на плаву, за мнимую "лояльность". И Пэтя Порошенко и его команда, и три ( сменяемых) ген прокурора, и "патриотические" силы, и "реформированные" суды, и "реформированные" силовые структуры все играло с ними в поддавки. И они расцвели буйным светом . Все эти Медведчуки, Кернесы, Трухановы, Рабиновичи, Бойки, Шуфричи, Королевские, Добкины, Левочкины, Вилкулы, Новинские, Мураевы, Балицкие и сотни и тысячи подобных. ( и это еще "беглецы" не вернулись и временно безработные) Недаром говорится "Ворон ворону глаз не выклюет" В общем "Спасибо" вам Пэтя, Луценко, Турчинов, Парубий и т. д ( вам власти не хватало или желания), именно вы и угробили ту возможность что предоставилась Украине в такое непростое время. А теперь туда же. В Раду собрались и опять под "патриотическими "лозунгами. оседлали "тему" и кормитесь с нее. Слов просто нет, одни маты, воспитание только не позволяет их озвучивать .
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Мне когда удаётся,десь почути,вами перечисленных персонажей...Накрывает ощущение,я чую их голос из старого заброшенного склепа У Харкові активісти влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова, а потім звалили погруддя Жукова - Цензор.НЕТ 6915
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о напомнило Киев как беркутопитухи памятник членина охроняли и получили люлей от ПС
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- Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова, вкусившего все тяготы, выпавшие на долю солдата-»чернобушлатника»: «Никаких медкомиссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет был инвалидом, слепой и глухой от контузии - все равно взяли.
И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты.
Назад повернуть никто не мог, потому что нам показали хорошо оборудованные окопы, в которых через каждые три шага сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами.
Меня спасло лишь то, что я уже порох нюхал и бежал не в первом ряду, а в пятом. Мы добежали метров за сто от того ограждения, немцы нас подпустили. Вы представляете, голый лед, спрятаться негде! И как ударили из пулеметов кинжальным огнем! Ребята передо мной падали, как подкошенные, я тоже упал и лежал, а солдат передо мной аж вертелся от пуль, которые в него попадали. Все время на меня наползал…
Потом немцы начали стрелять из минометов. Слышали о таких минах, которые называли «квакушками»? Падает, ударяется о лед, не взрывается, а подскакивает вверх метров на четыре-пять, тогда взрывается, и осколки идут вниз. Как меня теми осколками не убило?.. Затем взрыв - и черная яма, в которую я провалился. Меня санитары так и подобрали: с намертво зажатым кирпичом в руках».
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И тут Жуков не выдержал и заявил: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах… обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать»
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ВОТ ЭТО КРАСАВЦЫ !!! НО ЛУЧШЕ ОНИ БЫ ИХ ПРОСТО УБИЛИ !)
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Якщо Зеленський не посаде це чмо гепу,то він буде таке ж чмо...
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шото мусорам мало попало ,это те же харьковские мусора, которые били нас в 2014 году на Майдане, а щас работают зарплата нормальная 10 000 и УБД всем дали за слив Крыма и Донбасса ..нормальненько так ...сколько там МВФ давал лет на выход уровня Польши ? 50 лет ? ахахахахаха
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Наконец нацжены занялись своим обычным делом. Борьбой с бюстами.
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В статье они как раз не упомянуты.
Им Кернес, Труханов и Жуков нравятся?
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Проснулись тітушки Білецького, хтось бабулєти перерахував.
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Авакян відмашку дав цим якоби націоналістам своїм вірним гончим тітушкам . І тільки через свою особисту люту ненавість до жалюгидної мавпи сепаратиста Керніса..
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Державний прапор України - офіційний державний символ Української держави поряд з гербом і гімном, а також він один із самих значущих національних символів Українців. Раніше прокляті кремлівські окупанти УНР коммунофашисти кати Сталіна і Жукова масово розстрілювали Українців за застосування і любов до свого рідного національного українського синьо - жовтого стяга.
А тепер він гордо майорить над поваленим Українськими народом лютим ворогом України кривавим катом Жуковим.
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Гєпу і Трухляву мо кацапську мерзоту до суду.
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*****, чтоб скорее повыздыхали все эти бл№№№кие дедовоевалы со своим мясником жюююковым....
Мой дед был мобилизован в красную армию 23 июня из Хмельницкой области, самым обычным рядовым пехотинцем, и бесславно отступал вместе со всем советским армейским стадом почти до сталинграда ... именно такие безыменные пехотинцы и встречались с врагом лицом к лицу, и стреляли в упор.. шли пешком в говне, грязи, без еды, без воды, без вещей, без лекарств, без ничего... мацковские ублюдки считали их просто расходным материалом... На подступах к сталинграду был тяжело ранен, брошен в поле своими отступающими товарищами, попал в плен, отсидел в концлагерях, как военнопленный, потом был остарбайтером... Смог вернуться в совок только в начале 1947 года, потому что почти два года сидел в перевалочном лагере в Германии, как предатель... Назад в Хмельницкую область его не пустили, отправили на Донбасс, где он всю жизнь отработал на метизном заводе. После плена остался почти без зубов, с изуродованным лицом после ранения, переломанными костями - на теле были рубцы толщиной в два пальца ( в плену никого такие ранения не интересовали), но прожил почти 80 лет, умер в 1998 году.
НИКОГДА он не отмечал день победы, и НИКОГДА не рассказывал, как ему приходилось стрелять. Выпивал тихо сам, со своими мыслями. Я ГОТОВА УБИТЬ КАЖДОГО, У КОГО ХВАТАЕТ МОЗГОВ ЗАЯВИТЬ - МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ.... Повторение надо начать с того, что тупо расстрелять 4-5 млн упоротых совковых ватников.... ЭТО БУДЕТ ЧЕСТНО - ВОТ ЭТО БУДЕТ ПОВТОРЕНИЕ.....
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Хочу спросить у 25х,это не реванш? В Харькове прошел съезд партии Кернеса и Труханова, кто из вас вышел и устроил корридор позора?
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Кернес поїдеш в Біробіджан, разом з жуковим там тобі місце.
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Правильно. Этого упыря-мясника и палача и духу быть не должно в Украине, не то что его истуканов. Надо было ещё кувалдами расхерачить - чтобы колорады обратно не втащили
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Где соевая ботва кричащая что Нац.Корпус и Азов - агенты кремля?
Кто кстати из порохоботов принял участие в этой акции?
Ах да, Кернес и Труханов это же торговые партнеры и попутчики революции Пети-Мародера, сорян забыл.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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