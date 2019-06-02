 У Харкові активісти звалили погруддя Жукова і влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", активісти низки партій і рухів (серед них, зокрема, "Національний корпус", "Фрайкор", "Правий сектор", "Антикорупційний блок учасників АТО" тощо), які зібралися раніше перед Палацом спорту, влаштували "коридор ганьби" тим, хто прямував до Палацу спорту на з'їзд партії "Довіряй справам" (так звана "партії мерів" з участю міських голів Харкова та Одеси - Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова).
Коли через нього проходять учасники з'їзду, їм кричать: "Ганьба", "Кернес, відпусти кріпаків", "Сепар"...
Також були випадки, коли деякі активісти бризкали фарбою з балончиків на делегатів з'їзду, які йдуть "коридором", і розливали червону фарбу. Останнє, пояснюють активісти, символічно і показує, що на тих, хто проходить на з'їзд, - кров.
Через деякий час частина активістів попрямувала до погруддя Жукова, що стоїть за декілька сотень метрів від Палацу спорту. За ними послідували правоохоронці, які забезпечують правопорядок у районі Палацу спорту, і спробували перешкодити поваленню пам'ятника, проте їм це не вдалося.
На постамент, де раніше стояло погруддя, активісти встановили державний прапор України.
( «Ні закого», по факту означає: «За Зєлєнського, за Рашу, за *****.)
Ми будемо боротися на вулиці, в парламенті, уряді, судах.
Ми будемо захищати нашу мову, культуру, історію за всяку ціну.
Ми будемо боротися за них в книгах, на телебаченні, радіо, в інтернеті.
Ми ніколи не здамося. І ми переможемо.
Порошенко любит Кернеса. И так везде. куда не плюнь, копни поглубже в
отношения олигархов, политиков и активистов. Заметили как всё пере*сь в
нашем королевстве? Так было всегда, с первого майдана. Лишь бы вы друг
друга убивали и расчищали дорогу богоизбранным.
Как бы нам от неё избавиться?
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания.
Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала - ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты.
Назад повернуть никто не мог, потому что нам показали хорошо оборудованные окопы, в которых через каждые три шага сидели смершевцы с нацеленными нам в спину пулеметами.
Меня спасло лишь то, что я уже порох нюхал и бежал не в первом ряду, а в пятом. Мы добежали метров за сто от того ограждения, немцы нас подпустили. Вы представляете, голый лед, спрятаться негде! И как ударили из пулеметов кинжальным огнем! Ребята передо мной падали, как подкошенные, я тоже упал и лежал, а солдат передо мной аж вертелся от пуль, которые в него попадали. Все время на меня наползал…
Потом немцы начали стрелять из минометов. Слышали о таких минах, которые называли «квакушками»? Падает, ударяется о лед, не взрывается, а подскакивает вверх метров на четыре-пять, тогда взрывается, и осколки идут вниз. Как меня теми осколками не убило?.. Затем взрыв - и черная яма, в которую я провалился. Меня санитары так и подобрали: с намертво зажатым кирпичом в руках».
Им Кернес, Труханов и Жуков нравятся?
А тепер він гордо майорить над поваленим Українськими народом лютим ворогом України кривавим катом Жуковим.
Мой дед был мобилизован в красную армию 23 июня из Хмельницкой области, самым обычным рядовым пехотинцем, и бесславно отступал вместе со всем советским армейским стадом почти до сталинграда ... именно такие безыменные пехотинцы и встречались с врагом лицом к лицу, и стреляли в упор.. шли пешком в говне, грязи, без еды, без воды, без вещей, без лекарств, без ничего... мацковские ублюдки считали их просто расходным материалом... На подступах к сталинграду был тяжело ранен, брошен в поле своими отступающими товарищами, попал в плен, отсидел в концлагерях, как военнопленный, потом был остарбайтером... Смог вернуться в совок только в начале 1947 года, потому что почти два года сидел в перевалочном лагере в Германии, как предатель... Назад в Хмельницкую область его не пустили, отправили на Донбасс, где он всю жизнь отработал на метизном заводе. После плена остался почти без зубов, с изуродованным лицом после ранения, переломанными костями - на теле были рубцы толщиной в два пальца ( в плену никого такие ранения не интересовали), но прожил почти 80 лет, умер в 1998 году.
НИКОГДА он не отмечал день победы, и НИКОГДА не рассказывал, как ему приходилось стрелять. Выпивал тихо сам, со своими мыслями. Я ГОТОВА УБИТЬ КАЖДОГО, У КОГО ХВАТАЕТ МОЗГОВ ЗАЯВИТЬ - МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ.... Повторение надо начать с того, что тупо расстрелять 4-5 млн упоротых совковых ватников.... ЭТО БУДЕТ ЧЕСТНО - ВОТ ЭТО БУДЕТ ПОВТОРЕНИЕ.....
Кто кстати из порохоботов принял участие в этой акции?
Ах да, Кернес и Труханов это же торговые партнеры и попутчики революции Пети-Мародера, сорян забыл.