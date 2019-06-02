 Необхідно завершити децентралізацію, незважаючи на бажання деяких "підправити" реформу, - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Що таке об’єднані громади? Це громади, які мають у 5-7 разів більші бюджети. Громади, які можуть надавати якісні послуги кожному. Зараз тільки 70% українців користуються перевагами децентралізації", - сказав Гройсман.
Він наголосив, що сьогодні важливо завершити реформу, завершити об’єднання громад і ліквідувати адміністрації, які перешкоджають реформі і бажанню людей жити краще.
"Я знаю, що зараз вже дехто висловлює бажання "підрихтувати" реформу. Я з цим не погоджуюсь. Я проти будь-яких спроб заблокувати реформу", - сказав глава уряду.
Від початку впровадження децентралізації - з 2014 року - місцеві бюджети зросли з 70 млрд грн до майже 270 млрд грн. У власність громад передано 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення. Змінилася структура бюджетів і система ухвалення рішень.
Як зазначає Гройсман, наступний крок реформи - долучати людей до розпорядження ресурсами і впливу на розвиток. За його словами, вся карта України в 2020 році має бути заповнена межами об'єднаних громад - із новими можливостями і системою управління.
У січні 2019 року Кабінет Міністрів у рамках продовження реформи представив своє бачення подальшого територіального устрою України. За планом, передбачається формування 100 районів і 1600-1800 громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.
Автомобиль отвозишь на сервис в автомастерскую, а не в прачечную.
Но чтобы стать президентом крупнейшей по территории европейской державы - никакого опыта не надо иметь ! Достаточно театральной студией покомандовать, да ?
Вот этого достаточно что бы выбрали новое лицо. В надежде.
В надежде на что ? На "чюдо" ? Попробуй гипертонию лечить не клофелином, а ослиной мочой - вот что вы избрали.
А понять ты можешь, к сожалению, только через дефолт. Когда МВФ поймёт что с вашим нью-гетманом каши не сваришь. И доллар будет стОить не 25, а 100. А зарплат и пенсий не будет по пол-года. В аптеках не будет лекарств, по улицам будут бегать банды,а полиция, скорая и пожарная перестанут выезжать на вызовы - потому что они госслужащие, а у госслужащих не будет зарплаты. Ты начнёшь выть и орать "почему всё так плохо ?". А ответ простой: потому что гетманскую булаву отдали клоуну.
Зебільчику, ти для себе розберися кого ви вибрали - обгортку чи "новоригів" які за нею ховаються? Волати "ЗРАААДААА" будеш на іншому ресурсі?
Кстати "Президент России Владимир Путин заявил, что до прекращения огня на Востоке Украины следует провести децентрализацию Украины". Послушное исполнение указаний?