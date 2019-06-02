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 Необхідно завершити децентралізацію, незважаючи на бажання деяких "підправити" реформу, - Гройсман

Перевагами реформи децентралізації мають користуватися 100% українців, адже ключова відмінність об'єднаних громад від інших територій - можливість самим жителям ухвалювати рішення, які змінюють якість їхнього життя.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Що таке об’єднані громади? Це громади, які мають у 5-7 разів більші бюджети. Громади, які можуть надавати якісні послуги кожному. Зараз тільки 70% українців користуються перевагами децентралізації", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що сьогодні важливо завершити реформу, завершити об’єднання громад і ліквідувати адміністрації, які перешкоджають реформі і бажанню людей жити краще.

"Я знаю, що зараз вже дехто висловлює бажання "підрихтувати" реформу. Я з цим не погоджуюсь. Я проти будь-яких спроб заблокувати реформу", - сказав глава уряду.

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Від початку впровадження децентралізації - з 2014 року - місцеві бюджети зросли з 70 млрд грн до майже 270 млрд грн. У власність громад передано 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення. Змінилася структура бюджетів і система ухвалення рішень.

Як зазначає Гройсман, наступний крок реформи - долучати людей до розпорядження ресурсами і впливу на розвиток. За його словами, вся карта України в 2020 році має бути заповнена межами об'єднаних громад - із новими можливостями і системою управління.

Дивіться також: Гройсман про децентралізацію: У майбутньому в Україні буде 1600 -1800 ефективних громад. ВIДЕО

У січні 2019 року Кабінет Міністрів у рамках продовження реформи представив своє бачення подальшого територіального устрою України. За планом, передбачається формування 100 районів і 1600-1800 громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130141
 
   
 Топ коментарі
 
цапы не старайтесь - положительный эфект от этой реформы почувствовали везде в Украине - вам этого не понять - а вы и дальше просите своего фюрера детскую лошадку возле дома построить - не забудте на колени стать - а то так даже слушать не будет)))))))
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трусельман - вор.
должен сидеть в тюрьме.
а не сказки тут трусить.
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чп вообще-то произошло 25 мая 14 года,когда барыга дорвался до власти и грабил страну вместе со своей опг на протяжении 5и лет,Пришла пора расплаты.За все надо отвечать.И оно ответит.
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Да нет, нужно просто Порошенко короновать и ввести передачу престола по наследству. А через 100 лет ввести закон, что династия должна иметь не менее 100-та лет стажа управления государством.
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У вас есть возражения по существу ? Что не так в моём предложении ?
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То что ты хочешь законсервировать систему на законодательном уровне. Ввести в статус Закона круговую поруку и выслугу перед королём.
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Зубы ты идёшь лечить к стоматологу, а не к слесарю.

Автомобиль отвозишь на сервис в автомастерскую, а не в прачечную.

Но чтобы стать президентом крупнейшей по территории европейской державы - никакого опыта не надо иметь ! Достаточно театральной студией покомандовать, да ?
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Достаточно что бы все предыдущие президенты грабили и разрушали страну. Будучи при этом опытными политиками и все при этом "свои", замазанные взаимным компроматом. Это тебя устраивает, как я вижу.

Вот этого достаточно что бы выбрали новое лицо. В надежде.
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Новое. Которое радиорелейную связь от внебрачной не отличит.

В надежде на что ? На "чюдо" ? Попробуй гипертонию лечить не клофелином, а ослиной мочой - вот что вы избрали.
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Ты пока ничего не понял, сынок.

А понять ты можешь, к сожалению, только через дефолт. Когда МВФ поймёт что с вашим нью-гетманом каши не сваришь. И доллар будет стОить не 25, а 100. А зарплат и пенсий не будет по пол-года. В аптеках не будет лекарств, по улицам будут бегать банды,а полиция, скорая и пожарная перестанут выезжать на вызовы - потому что они госслужащие, а у госслужащих не будет зарплаты. Ты начнёшь выть и орать "почему всё так плохо ?". А ответ простой: потому что гетманскую булаву отдали клоуну.
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"выбрали новое лицо"
Зебільчику, ти для себе розберися кого ви вибрали - обгортку чи "новоригів" які за нею ховаються? Волати "ЗРАААДААА" будеш на іншому ресурсі?
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Ай бросьте Зехаламидники ! Дайте Вовочке спокойно сделать себе мнение на нового премьера. Необходимо завершить децентрализацию, несмотря на желание некоторых "подправить" реформу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8256
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Поделить Украину на кибуцы и схавать их по очереди - мечта московских имперцев.
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Как минимум, статью 9-ю следует дополнить требованиями что кандидат обязан иметь не менее 10 лет опыта работы в должности министра, мэра областного города, главы области, или руководителя парламентской фракции......... фу как все запущенно , может сразу в статью президентом может быть только Петя,и все дела Необходимо завершить децентрализацию, несмотря на желание некоторых "подправить" реформу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4603
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Да какой идиотизм -- у нас каждый чиновник вор а уж с 10 летним опытом воровства и вымогательства кандидат будет отличный ***** 2
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Эта реформа для больших городов, для тех, где много предприятий, малые города она просто уничтожает.
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На это и расчитано! Ты еще не понял, Винница рулит!
Необхідно завершити децентралізацію, незважаючи на бажання деяких "підправити" реформу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2024
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Так, звана реформа децентралізації - це очищення землі від людей. Так, частину доходів передали місцевим бюджетам, проте на них переклали ще більші витрати. Зараз дефіцит частково перекривається за рахунок субвенцій з держбюджету, проте, поступово їх обсяг знижують. В ряді регіонів є гострий дефіцит коштів на фінансування медицини, освіти, субсидій, соціалки, тощо. Проблеми зростають. Центральна влада свідомо перекладає відповідальність за скорочення соцвитрат на місцеву владу. Іншим напрямком реформи - є об'єднання територіальних громад. Це призводить до фактичної ліквідації місцевого самоврядування. Оскільки, тепер одна сільрада може бути на декілька десятків сіл. Очевидно, за таких умов люди не можуть брати участь в загальних зборах та інших заходах для реалізації своїх праві. Іноді до сільради треба їхати за 30-40 кілометрів. Також, доводиться далеко їздити, щоб взяти будь-яку довідку. Фактично, життя зосереджується в населеному пункті де знаходиться центр територіальної громади. В інших населених пунктах закриваються школи, лікарні, занепадає інфраструктура. Села, які не стали центрами об'єднаних громад будуть вимирати. Реформу так званої децентралізації треба терміново скасувати. Треба відновити сільради та місцеве самоврядування.
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А кто должен платить за захудалое место? По-моему лучше жить в районном центре, чем на хуторе.
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А где по твоему формируется значительная часть нашего ВВП? Потому что если посмлтреть на бюджеты, то Киев например нихрена себе промзона, там наверное заводы работают круглосуточно?
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А ты обеспечишь людей жильем и работой не "на хуторе"?
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Какая децентрализация? Пора чемоданы собирать и НАХРЕН
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"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражают желание "подправить" реформу". Необхідно завершити децентралізацію, незважаючи на бажання деяких "підправити" реформу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4907 Жаль, не назвал имен. А мне нравится идея территориальных громад. Труднее воровать, больше подотчетности. Хорошая идея. За нее ратовала Валентина Семенюк. А она точно не была казнокрадкой. И против нее выступают скорее всего те, кто привык тащить из общегосударственного бюджета, не давая ничего взамен.
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И это говорит торговец базарный, единственный в мире Премьер, который нагло и публично устанавливает "рыночные цены" своим решением.

Кстати "Президент России Владимир Путин заявил, что до прекращения огня на Востоке Украины следует провести децентрализацию Украины". Послушное исполнение указаний?
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Ну конечно , специалисты по научному коммунизму знают все.
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Одна комуна в нас вже була. Що, знову? В комуні завжди було , є і буде: комусь - на, а комусь - ***на
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Децентрализация в исполнении великих реформаторов пети-гроси - это феодализация на местах. Местных князьков просто зацементировали и дали неограниченную власть на местах. Исключений единицы.
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бояре, короче плохие. а без бояр не пробовали?
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Порохобыдло как всегда завело шарманку про соевую пэрэмогу, ещё и ржет что спросить с мера за его пистеж не как... Не бздите порохнявые, через три месяца будет закон про отзыв ваших крепких хозяйственников, на этом ваше существование закончится!
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А какая мне разница кто будет меня обворовывать - банда дорвавшаяся до центральной власти или местные князьки типа гепы,трухи или педальки клычка? Вы мудаки передали на распил (мосты с лопающимися стеклами , лавочки и цветочки по нереальным ценам) своим местным подельникам 270млрд.грн, при этом на перевооружения армии во время войны выделяете 16млрд. грн. Ну и кто вы после этого? Враги, коллаборационисты или просто пархатые идиоты?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНеобхідно завершити децентралізацію, незважаючи на бажання деяких "підправити" реформу, - Гройсман
 
 
 
 
 
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