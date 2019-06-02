 Необхідно завершити децентралізацію, незважаючи на бажання деяких "підправити" реформу, - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Що таке об’єднані громади? Це громади, які мають у 5-7 разів більші бюджети. Громади, які можуть надавати якісні послуги кожному. Зараз тільки 70% українців користуються перевагами децентралізації", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що сьогодні важливо завершити реформу, завершити об’єднання громад і ліквідувати адміністрації, які перешкоджають реформі і бажанню людей жити краще.

"Я знаю, що зараз вже дехто висловлює бажання "підрихтувати" реформу. Я з цим не погоджуюсь. Я проти будь-яких спроб заблокувати реформу", - сказав глава уряду.

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Від початку впровадження децентралізації - з 2014 року - місцеві бюджети зросли з 70 млрд грн до майже 270 млрд грн. У власність громад передано 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення. Змінилася структура бюджетів і система ухвалення рішень.

Як зазначає Гройсман, наступний крок реформи - долучати людей до розпорядження ресурсами і впливу на розвиток. За його словами, вся карта України в 2020 році має бути заповнена межами об'єднаних громад - із новими можливостями і системою управління.

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У січні 2019 року Кабінет Міністрів у рамках продовження реформи представив своє бачення подальшого територіального устрою України. За планом, передбачається формування 100 районів і 1600-1800 громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.