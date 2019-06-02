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Все про:аеропорт (368) хабар (2622) прикордонники (668) підкуп (172)

 Громадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту "Бориспіль". ФОТО

Учора в міжнародному аеропорту "Бориспіль" громадяни Непалу та Туреччини намагалися підкупити українських прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

Громадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту Бориспіль 01

Громадянин Непалу, 1980 року народження, пропонував прикордоннику хабар у розмірі 1500 доларів за сприяння в безперешкодному перетині державного кордону, проте отримав відмову. Його затримали. Як з'ясувалося, іноземець вже вдруге намагається потрапити в Україну, не маючи на це законних підстав, і вдруге українські прикордонники повертають його назад.

Громадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту Бориспіль 02

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Ще одному іноземцеві - громадянину Туреччини, - який пропонував 100 доларів хабара за вирішення питання безперешкодного перетину державного кордону, за рішенням начальника ОКПП, заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Турка повернуть зворотним рейсом до Стамбулу.

Від початку року зафіксовано вже 250 випадків, коли прикордонники відмовлялися від хабарів і ухвалювали стосовно правопорушників відповідні правові рішення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130138
 
 
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не имеете права.
гражданин непала сделан непалкой и непальцем!
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Какая досада!
Пограничник не смог отличить непальца от СБУшника
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Не, ничего не поменялось в стране. Сплошная коррупция везде. Ну ничего, новый быстро всё поправит.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГромадянина Непалу затримано під час спроби дати 1,5 тис. дол. хабара прикордоннику в аеропорту "Бориспіль". ФОТО
 
 
 
 
 
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