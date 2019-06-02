 Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у Facebook.
"Мені телефонують священики - настоятелі Київських храмів, - які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), з питанням: "Владика Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36, у понеділок на 11:00. Він вимагатиме (шантаж/залякування/погрози) від нас, щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?" - написав він, додавши, що Філарет вже "відокремився від ПЦУ".
Адріан закликав священиків вирішувати самостійно, чи "йти за компанію з професійним розкольником і бунтарем, який не впорався з власними пороками владолюбства і гордині, не прислухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради задоволення своїх владних амбіцій".
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Но нет... Хряку кровь из носу нужна была перемога перед выборами, любой ценой. Видимо и Филарета удалось уговорить дать согласие на томос. Кстати, сам Филарет утверждает, что его обманули и не выполнили обещаний.
В результате сделали еще хуже чем было, раздробят церковь еще сильнее, и все из-за того, что Хряк был готов на любые условия, особенно когда поступаться не ему.
не всі факти нам відомі.
але ,теж думаю,що для Бариги Томос був "передвиборчою фішкою",котра не спрацювала .
на рахунок Львіщини іГаличини і не могла спрацювати,бо в нас більшість греко-католики..
Или у тебя от такого варианта процессор засбоит?
тут ситуація з Філаретом і його Прагнення бути Патріархом вже неіснуючої УПЦ МП -ГОРДИНЯ УСКЛАДНЕНА МАРАЗМОМ
Выдержка:
Филарет, лишённый священного сана, своей отставки не признал, и в этом он получил защиту у украинских властей в лице Кравчука. Милиция совместно с членами организации УНА-УНСО не допустила в митрополичью резиденцию делегацию представителей УПЦ, которые пришли принять дела у низложенного Филарета. То же самое произошло у входа в кафедральный Владимирский собор, когда туда приехал новоизбранный предстоятель УПЦ - митрополит Киевский и всея Украины Владимир(Сабодан). Члены УНА-УНСО перекрыли подступы к храму и забаррикадировались изнутри. Чтобы избежать кровопролития среди православных, митрополит Владимир призвал не применять силу и отправился в Киева-Печерскую Успенскую Лавру, которую боевики из УНА-УНСО не смогли взять штурмом, натолкнувшись на сопротивление монахов и верующих, на стороне которых выступило подразделение ОМОН «Беркут», прибывшее для обороны лавры от националистов. Владимирский собор, однако, остался в руках Филарета и его приверженцев.
Послушай как это было от того, кто тогда возглавлял УНА-УНСО
https://youtu.be/A-4lExxuUgI
ЩОБ БУТИ НЕЗАЛЕЖНИМ.
і від Стамбулу і від Москви..
є варіанти
1.Українська автономна православна церква Львова (юридична назва «Українська Автономна Православна Церква») - нечисленна незалежна православна юрисдикція в Україні з центром у Львові. Церкву очолює митрополит Петро (Петрусь)-не плутати з Петром(Порошенко).
2.Наразі в Україні діє одна з дев'яти вірменських єпархій, що розташовані в Європі - Українська єпархія Вірменської апостольської церкви з резиденцією у місті Львові.
але священики його не підтримали.
Варфоломій свою частинУ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ВИКОНАВ.
А ОТ ПЦУ,ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ ТОМОС, ТРЕБА З ДУРНУВАТИМИ АМБІЦІЯМИ МИТРОПОЛИТА ПЦУ ФІЛАРЕТА ЩОСЬ РОБИТИ.
Дмитро Корчинський
17 травня о 13:37
Порівнюю себе з Філаретом (вік дозволяє, хоча він здається, трохи старший). Ображається на Єпифанія: допоміг тому створити ПЦУ, а вдячності мало, а послуху нема, а шана невідповідна!
У 1992 коли я з подільниками став на захист Філарета, коли в того відібрали все, окрім Володимирського собору та резиденції на Пушкінській. Вже вдиралися й у ці приміщення, але ми їх відбили.
Ще ми захопили для Філарета Лавру, але він побоявся туди вселитися, тому нас всіх пов'язали менти. Лавра залишилися за москвою.
Потім я, разом з іншими добрими людьми, умовляв тодішнього очільника УАПЦ Володимира Романюка, з яким був в дуже теплих стосунках, бо він був прикладом ідеального єпископа-аскета, піти на об'єднання з Філаретом для створення Київської Патріархії.
Моя роль в тому, що УПЦ КП постала, зовсім не є визначальною, але без мене того не сталося б.
Ви гадаєте, я дочекався від Філарета бодай слова вдячності? Церковного брязкальця? Гадаєте, він сказав мені: заходь до мене на борщ, коли забажаєш!? Гадаєте, він бодай раз згадав за моє існування? Гадаєте, захотів порадитися щодо церковних справ?І близко нічого з того не сталося. Але я не ображаюся на нього й лблю його, як брата, який трохи заблукав у власному марнолюбстві, але зробив багато корисного.Мені приємно, що мої реакції на невдячність є більш християнськими, ніж у нього, хоча я - всім відомий грішник, а він - чернець і митрополит.
Філарета зараз підхоплять медведчуки й новинські й зроблять багато шкоди.Тому Єпифанію варто залагодити конфлікт мирно: резиденцію на Пушкінській (палац де мешкає лише один чернець Філарет та його обслуга) віддати під хоспіс, а ченця Філарета доправити молитися у віддалений монастир десь на Волині.
Для довідки: чернецтво передбачає послух, відсутність майна й побутового комфорту.