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 Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП

Єпископ Православної церкви України Адріан (Кулик) заявляє, що почесний патріарх Філарет скликає київських священиків нібито "для складання присяги на вірність УПЦ КП".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у Facebook.

"Мені телефонують священики - настоятелі Київських храмів, - які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (почесного патріарха), з питанням: "Владика Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську, 36, у понеділок на 11:00. Він вимагатиме (шантаж/залякування/погрози) від нас, щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?" - написав він, додавши, що Філарет вже "відокремився від ПЦУ".

Адріан закликав священиків вирішувати самостійно, чи "йти за компанію з професійним розкольником і бунтарем, який не впорався з власними пороками владолюбства і гордині, не прислухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради задоволення своїх владних амбіцій".

Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): Розкольник і бунтар Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП 01

Читайте також: Вселенський патріарх Варфоломій: "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом"

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130137
 
 
 Топ коментарі
 
что пьянит сильнее вина? Женщины, лошади, власть и война.
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У кого Томос - тот и является законной церковью. Всё просто.
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Если и дальше будет идти в раскол- станет невольным проводником РПЦ в Украине. Которые тут же будут усиленно уничтожать имидж ПЦУ как обьединненой церкви. Филарет сделал великое дело, но как часто бывает с людьми, под конец уничтожил своими же руками собственный имидж. Это печально.
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як говорила одна розумна жінка:"не дарма спроваджують на пенсію"
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Ну вот, предупреждали же в разгаре томособесия, что государство не должно влазить в дела попов.
Но нет... Хряку кровь из носу нужна была перемога перед выборами, любой ценой. Видимо и Филарета удалось уговорить дать согласие на томос. Кстати, сам Филарет утверждает, что его обманули и не выполнили обещаний.

В результате сделали еще хуже чем было, раздробят церковь еще сильнее, и все из-за того, что Хряк был готов на любые условия, особенно когда поступаться не ему.
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Сам то какие наркотики употребляешь?
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Ну не знаю , если человек высказывается о церкви , значит его как верующего это интересует Я так понял вы свидетель церкви членина , который считал религию опиумом для народа
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А я так понимаю, что Свын подложил Украине свыню.....
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покаже історія..
не всі факти нам відомі.

але ,теж думаю,що для Бариги Томос був "передвиборчою фішкою",котра не спрацювала .
на рахунок Львіщини іГаличини і не могла спрацювати,бо в нас більшість греко-католики..
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А зачем тогда об этом писать или стыдно здесь признаться , что поклонник Онуфрия ?
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А почему я об этом не могу писать, не являясь ничьим поклонником?
Или у тебя от такого варианта процессор засбоит?
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Да нет просто это похоже больше на провакацию от маскавитов
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ні.
тут ситуація з Філаретом і його Прагнення бути Патріархом вже неіснуючої УПЦ МП -ГОРДИНЯ УСКЛАДНЕНА МАРАЗМОМ Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4576


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Этого и добивается путин развала изнутри
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Томос должен был сделать Филарет еще 20 лет назад
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Повторяется 1992 год.Знов Деда травят за стойкую позицию в отстаивании Украины.

Выдержка:
Филарет, лишённый священного сана, своей отставки не признал, и в этом он получил защиту у украинских властей в лице Кравчука. Милиция совместно с членами организации УНА-УНСО не допустила в митрополичью резиденцию делегацию представителей УПЦ, которые пришли принять дела у низложенного Филарета. То же самое произошло у входа в кафедральный Владимирский собор, когда туда приехал новоизбранный предстоятель УПЦ - митрополит Киевский и всея Украины Владимир(Сабодан). Члены УНА-УНСО перекрыли подступы к храму и забаррикадировались изнутри. Чтобы избежать кровопролития среди православных, митрополит Владимир призвал не применять силу и отправился в Киева-Печерскую Успенскую Лавру, которую боевики из УНА-УНСО не смогли взять штурмом, натолкнувшись на сопротивление монахов и верующих, на стороне которых выступило подразделение ОМОН «Беркут», прибывшее для обороны лавры от националистов. Владимирский собор, однако, остался в руках Филарета и его приверженцев. Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1634
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Бред!
Послушай как это было от того, кто тогда возглавлял УНА-УНСО
https://youtu.be/A-4lExxuUgI
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Ну он повторил,то що в выдержке.И..Шо это меняет?В 1992 москали его гнали...И сегодня его гонят те же самые попы из МП,разбавленные украинскими попами, но уже под предстоятельством Епифания махая Томосом,який теперь подчиняется Патриарху Варфоломею.Де наш Украинский Патриархат?Есть Вселенский Варфоломея.И есть московитский незаконный Гундяя всея Руси-Патриархат.Которые делят между собой Русь Украину.Только в 1991 Филарет ушёл в раскол от Мордвы,Патриарх Мордвы забеспокоился,поднял всех на уши в Украине.Собор признал Деда раскольником,за то,що послал нах москалей.Як и Кравчук послал нах москалей с распадом СССР.Але мощным тогда ещё влиянием Патриарха Мордвы,и с помощью предательства наших попов,признали Филарета раскольником на Синоде.Сегодня такая же ситуёвина.Только теперь, лица гонящих поменялись,а гонимого осталось прежнее Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7051
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Естественно "лица гонящих поменялись"! Ибо теперь он действует в интересах своей гордыни а не в интересах Украины. А прежние гонители радостно тиражируют его недовольство добавля манипуляций!
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Ну як,що считать гордыней существование Киевского Патриархата всея Руси-Украины...То я вас зовсiм не розумiю Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 134
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Патриархатов в мире много. Не нравится русский и Константинопольский, есть ещё Александрийский, Иерусалимский, Сирийский, Сербский, Болгарский, Грузинский... Выбирайте хозяев.
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кУДИ ПОДАТИСЬ ПОЧЕСНОМУ ПАТРІАРХУ?
ЩОБ БУТИ НЕЗАЛЕЖНИМ.
і від Стамбулу і від Москви.. Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4741

є варіанти
1.Українська автономна православна церква Львова (юридична назва «Українська Автономна Православна Церква») - нечисленна незалежна православна юрисдикція в Україні з центром у Львові. Церкву очолює митрополит Петро (Петрусь)-не плутати з Петром(Порошенко).

2.Наразі в Україні діє одна з дев'яти вірменських єпархій, що розташовані в Європі - Українська єпархія Вірменської апостольської церкви з резиденцією у місті Львові. Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 686
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Через несколько лет булет украинский патриархат
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Попи після топтання порохатого,тепер,ладу недійдуть. Чого,той,маскальський диякон,їх стравив Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 2239
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Старий дурень думав, що Єпіфаній буде при ньому "технічним директором" - служби править, з людьми зустрічаться, а він сам буде вирішувать кадрову політику в ПЦУ. І ті, що в"ються навкруги нього, теж надіялись на це - людина у віці Філарета, вже одною ногою стоїть "за гранню", "не від світу цього". Тому прислухається до того, що йому "ллють у вуха" оточуючі...Тобто, вони надіялись, руками Філарета, "рішать питання"... А воно "не вийшло"...
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мабуть в цьому справа.
але священики його не підтримали.
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А чому не пiдтримали?Тому що,половина як и в 1991 роцi,пiдпорядковуется Патриарху Гундяю,а друга Патриарху Варфоломею.А де ж наш Патриарх?А нашего Патриарха продовжують травити.Сами себя зарываете? Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП - Цензор.НЕТ 6143
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Не раскольник и бунтарь, а "коммуняцкий карьерист вцепившийся в когтями в кресло" пора называть вещи своими именами
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Може Константинопольський патріархат в свій час поспішив зняти анафему з Філарета.
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це була домовленість.КОМПРОМІС.РОЗРАХОВАНИЙ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ.зВИЧАЙНО СТАТУС ПАТРІАРХІЇ НЕ ВИКЛЮЧЕНИЙ

Варфоломій свою частинУ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ВИКОНАВ.
А ОТ ПЦУ,ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ ТОМОС, ТРЕБА З ДУРНУВАТИМИ АМБІЦІЯМИ МИТРОПОЛИТА ПЦУ ФІЛАРЕТА ЩОСЬ РОБИТИ.
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Достали эти попы сраные,никак бабло поделить не могут.
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Профессиональный раскольник ... То есть они обвиняют его также в том, что он однажды в результате раскола создал УПЦ КП
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Да, через это "профессиональный" у этого кулика рога путена и петлицы ФСБ лезут
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Без УНА УНСО он ничего бы не создал.
Дмитро Корчинський
17 травня о 13:37
Порівнюю себе з Філаретом (вік дозволяє, хоча він здається, трохи старший). Ображається на Єпифанія: допоміг тому створити ПЦУ, а вдячності мало, а послуху нема, а шана невідповідна!
У 1992 коли я з подільниками став на захист Філарета, коли в того відібрали все, окрім Володимирського собору та резиденції на Пушкінській. Вже вдиралися й у ці приміщення, але ми їх відбили.
Ще ми захопили для Філарета Лавру, але він побоявся туди вселитися, тому нас всіх пов'язали менти. Лавра залишилися за москвою.
Потім я, разом з іншими добрими людьми, умовляв тодішнього очільника УАПЦ Володимира Романюка, з яким був в дуже теплих стосунках, бо він був прикладом ідеального єпископа-аскета, піти на об'єднання з Філаретом для створення Київської Патріархії.
Моя роль в тому, що УПЦ КП постала, зовсім не є визначальною, але без мене того не сталося б.
Ви гадаєте, я дочекався від Філарета бодай слова вдячності? Церковного брязкальця? Гадаєте, він сказав мені: заходь до мене на борщ, коли забажаєш!? Гадаєте, він бодай раз згадав за моє існування? Гадаєте, захотів порадитися щодо церковних справ?І близко нічого з того не сталося. Але я не ображаюся на нього й лблю його, як брата, який трохи заблукав у власному марнолюбстві, але зробив багато корисного.Мені приємно, що мої реакції на невдячність є більш християнськими, ніж у нього, хоча я - всім відомий грішник, а він - чернець і митрополит.
Філарета зараз підхоплять медведчуки й новинські й зроблять багато шкоди.Тому Єпифанію варто залагодити конфлікт мирно: резиденцію на Пушкінській (палац де мешкає лише один чернець Філарет та його обслуга) віддати під хоспіс, а ченця Філарета доправити молитися у віддалений монастир десь на Волині.
Для довідки: чернецтво передбачає послух, відсутність майна й побутового комфорту.
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ФИЛАРЕТ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ !!! А ВСЕ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ЕГО ПОРОШЕНКО НАДУРИЛ !!!
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Как надурил? Помог сделать Томос для Украины, а не для власти Филарета? Он это должен был сделать для Украины 20 лет назад.
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Покі православні б'ються за владу ,люди переходять до протестантів.
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До протестантів переходять люди, що або не хрещені, або ті, що віри достатньої не мають. Бо в протестантів дуже обмежене священнодійство. Зате дуже велика повага до старозавітніх цінностей і до Біблії. Часто більша ніж до Євангліє. Християнству (а воно в різні часи було різне) вже більше двох тисяч років. Звичайно ж модернізувати хрестиянство можна ( я сам цим займаюсь), але мінімізуючи окремі дійства та гармонізуючи протиріччя в текстах не можна відкидати самий дух хрестиянства. Віру в безсмертну душу, віру в очищення її покаянням, віру в силу молитви, віру в любов до Творця і любов його до ******** його дітей. Якщо хочете знати, то отой нетривкий мир на Землі існує виключно через знайомство людства з християнськитми цінностями.
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І для чого таке роботи? Уявляєте як тішить я з цього рпц?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЄпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП
 
 
 
 
 
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