 Наступний рік буде трохи шоковим, - Супрун про продовження медичної реформи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Наступний рік буде перехідним і, зрозуміло, трохи шоковим, бо буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні зачиняються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають найбільше допомоги, отримали найбільшу інвестицію", - розповіла Супрун.

За її словами, восени 2019 року Верховна Рада має прийняти закон, який визначатиме пакет послуг профільних лікарів, вартість яких буде компенсувати Національна служба здоров'я.

Після цього лікарні та поліклініки зможуть підписати з Нацслужбою здоров’я договір та отримувати оплату за послугу пацієнтам там, де вони її надають. Пацієнт, взявши направлення у сімейного лікаря, наприклад до кардіолога, зможе сам його обрати, і цей лікар буде отримувати гроші за надану послугу на свій заклад.

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"Це має значно змінити заробітну плату і для лікарів другої ланки. Звісно, якщо їхній заклад стане неприбутковим підприємством, а керівництво лікарні підпише з лікарями новий трудовий договір", - пояснила Супрун.

Крім того, за її словами, радянські вимоги до лікарень зміняться на сучасніші.

"Розрахунок базуватиметься на тому, які вимоги має задовольняти лікарня, щоб якісно надавати послугу. Скажімо, якщо це хірургічне відділення, то має бути певна кількість навчених, освічених хірургів, медсестер, ліжок. Мають бути в наявності певні ліки. Лише тоді заклад може надавати хірургічні послуги і їх буде оплачувати держава", - зауважила Супрун.

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