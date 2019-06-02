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 Наступний рік буде трохи шоковим, - Супрун про продовження медичної реформи

Глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, коментуючи продовження медичної реформи в Україні, зазначила, що наступний рік, коли реформа торкнеться профільних лікарів, буде "трохи шоковим".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Наступний рік буде перехідним і, зрозуміло, трохи шоковим, бо буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні зачиняються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають найбільше допомоги, отримали найбільшу інвестицію", - розповіла Супрун.

За її словами, восени 2019 року Верховна Рада має прийняти закон, який визначатиме пакет послуг профільних лікарів, вартість яких буде компенсувати Національна служба здоров'я.

Після цього лікарні та поліклініки зможуть підписати з Нацслужбою здоров’я договір та отримувати оплату за послугу пацієнтам там, де вони її надають. Пацієнт, взявши направлення у сімейного лікаря, наприклад до кардіолога, зможе сам його обрати, і цей лікар буде отримувати гроші за надану послугу на свій заклад.

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"Це має значно змінити заробітну плату і для лікарів другої ланки. Звісно, якщо їхній заклад стане неприбутковим підприємством, а керівництво лікарні підпише з лікарями новий трудовий договір", - пояснила Супрун.

Крім того, за її словами, радянські вимоги до лікарень зміняться на сучасніші.

"Розрахунок базуватиметься на тому, які вимоги має задовольняти лікарня, щоб якісно надавати послугу. Скажімо, якщо це хірургічне відділення, то має бути певна кількість навчених, освічених хірургів, медсестер, ліжок. Мають бути в наявності певні ліки. Лише тоді заклад може надавати хірургічні послуги і їх буде оплачувати держава", - зауважила Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130135
 
   
 Топ коментарі
 
Так это бл*ть еще хороший год был?
Не братцы, я вас ждать не буду, где мои вилы, хотя я ж не фермер, где моя витая пара, повесить с*чку!!!
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В Польше реформы прозвали "шоковой терапией".
В Украине один сплошной шок без терапии называют "реформами".
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Рецепт для Супрун:
Американский паспорт - отобрать.
Приписать к обычной районной больнице.
Назначить зарплату в размере средней по стране.
Тогда реформы пойдут.
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По-перше, пакет гарантованих державою ПЛАНОВИХ послуг повинен надаватися профільними медзакладами незалежно від форми власності, а не окремими неприбутковими профільними медичними установами десь за тридев'ять земель.
По-друге, що з послугами невідкладної медицини?! Бо зараз, коли постає питання життя чи смерті пацієнта, найбільше нарікань на відмови через відсутність в пацієнта фінансів на оплату лікування.
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Кажется она очень сильно кому то на яйца наступила, кто то лишился огромных барышей.
Такое количество ботов против неё работает что просто жесть.

Особенно когда Допа вдруг заговорил о здоровье нации, меня вообще в хлам порвало.
Кстати врачи на местах поддерживают её реформы (из личного общения) друзья и знакомые которые обращались в больницу тоже отмечают прогресс в лучшую сторону.

Вой стоит только в интернете и то сыпятся только оскорбления (**** тварь и т.д.), а конкретно что плохого она делает никто не пишет.
Вывод значит делает она все правильно.
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Я работаю медбратом в Израиле , то что делает Супрун ( или пытается делать) это такая же медецина как и у нас . Я не пойму этих воплей ? Что не так ? Есть сопротивление на местах и это логично , есть саботаж и это тоже логично , но рано или поздно страна прийдет к общемеждународной системе , отличной от савка.
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Цензор.НЕТНовиниЗдоров'яНаступний рік буде трохи шоковим, - Супрун про продовження медичної реформи
 
 
 
 
 
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