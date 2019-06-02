 Матіос: Правоохоронним органам для боротьби з корупцією не вистачає змагальності

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", таку думку головний військовий прокурор України Анатолій Матіос висловив 1 червня в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Президент має внести зараз, у цій Верховній Раді, як невідкладні зміни до закону про підслідність, де написати, що той, хто виявив факт корупції, - велика риба, всяка риба, - той розслідує і доводить до суду. Альтернативна підслідність для всіх наявних у державі правоохоронних органів, не тільки для 700 обраних, які десь у підвалі щось розслідують і на виході за три роки - нуль". І, повірте, процес змагальності для тих, хто хоче ліфта державного, хто хоче захистити державу, щоб наступні вибори були з посмішкою, а не з плачем, - вони будуть це робити", - сказав він.
За словами Матіоса, люди, здатні займатися такими справами, є і в прокуратурі, і в поліції, і в Службі безпеки України, і у фіскальній системі.
"У них немає інструменту", - підкреслив головний військовий прокурор.
Матіос зазначив, що його відомство не може розслідувати те, що стосується збитків понад 1 млн грн.
В Україні існує низка антикорупційних відомств. Такими справами, зокрема, займаються Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне агентство України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Пусть почитает должностные обязанности, соревнователь
А то может я чего не знаю, и новый олимпийский вид спорта добавили ночью пока все спали...
Ну, дык он с виновником целуется в засос!
не мля опять пианист - ну музыкальная мы нация, а шо делать?
ююююююююююююююююююююююююююююю
Эт да,хотя нормативы,может и неписанные,у них всегда были.
Ну а если откинуть лирику, то тепловизор хочет, чтобы бабло за закрытие дел платили тому кто его открыл, так что ждем новых рекордов по открытым делам и соответственно как всегда ноль по посадкам топ-коррупционеров.
Состязательность! Каждые полгода межведомственные турниры с призовыми местами - 1-е место - 10 акций Гугл, 2-е место - 30 акций Фейсбук, 3-е место - 500 акций Газпром. 4-е - 1кг черной икры, 5-е - 1кг красной икры.
Кроме того у антикоррупционеров должны быть четкие понятные цели. Поэтому необходимо чтобы этим целеуказанием занимались профессиональные специалисты из Министерства антикоррупционного планирования, которое нужно создать просто незамедлительно и в первую очередь.