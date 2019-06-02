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Все про:корупція (2342) Матіос Анатолій (317)

 Матіос: Правоохоронним органам для боротьби з корупцією не вистачає змагальності

Для підвищення ефективності боротьби з корупцією українським правоохоронним органам не вистачає змагальності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", таку думку головний військовий прокурор України Анатолій Матіос висловив 1 червня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Президент має внести зараз, у цій Верховній Раді, як невідкладні зміни до закону про підслідність, де написати, що той, хто виявив факт корупції, - велика риба, всяка риба, - той розслідує і доводить до суду. Альтернативна підслідність для всіх наявних у державі правоохоронних органів, не тільки для 700 обраних, які десь у підвалі щось розслідують і на виході за три роки - нуль". І, повірте, процес змагальності для тих, хто хоче ліфта державного, хто хоче захистити державу, щоб наступні вибори були з посмішкою, а не з плачем, - вони будуть це робити", - сказав він.

За словами Матіоса, люди, здатні займатися такими справами, є і в прокуратурі, і в поліції, і в Службі безпеки України, і у фіскальній системі.

"У них немає інструменту", - підкреслив головний військовий прокурор.

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Матіос зазначив, що його відомство не може розслідувати те, що стосується збитків понад 1 млн грн.

В Україні існує низка антикорупційних відомств. Такими справами, зокрема, займаються Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне агентство України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130134
 
   
 Топ коментарі
 
совсем тронулся совоносец.
Пусть почитает должностные обязанности, соревнователь
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Ага, нужно чтобы они друг друга арестовали. Кто первый, тот и победил.
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А может им тепловизоров не хватает? Может они ночью плохо видят без них? А может неопознанные летающие объекты над складами тому виной?
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Ага, нужно чтобы они друг друга арестовали. Кто первый, тот и победил.
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совсем тронулся совоносец.
Пусть почитает должностные обязанности, соревнователь
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Ка рыбу делить будем? Ась, зебилы?
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У вас були змагання--хто більше вкраде,і сам Матіос у цих змаганнях на перших місцях))
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а ты откуда можешь знать, насекомоядный? ))) впечатление, что обитатели подвалов и обоссанных хрущевок, первыми получают главную информацию страны по специальным аналам связи.
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А может им тепловизоров не хватает? Может они ночью плохо видят без них? А может неопознанные летающие объекты над складами тому виной?
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Один вопрос, антикоррупционные органы должны бороться с коррупцией или соревноваться?
А то может я чего не знаю, и новый олимпийский вид спорта добавили ночью пока все спали...
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Скоріше великий дефіцит совісті.... З державної казни на зарплати, службові авто, кабінети, премії добре тягнуть!
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может, иногда стоит просто несостоятельных в прямых обязанностях отстранять от службы? добавляя элемент "состязательности"... а то наперегонки они только бизнес крышевать научились...
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Матиос почему до сих пор нет виновных в подрыве складов, ты военный прокурор, или хрен собачий.
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Угу, а за илловайск?
Ну, дык он с виновником целуется в засос!
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Підрив складів організували путінські агенти порошнеко, півторасрак і мужеложенко.
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Угу прокурор сил ООС выпивает по ресторанам с комбригами, устраивает дебоши... и вы после этого думаете он будет против своих друзей-собутыльников расследовать уголовные дела??? Не смешите мои ….
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Это - Бенин карманный прокурор, который эти годы покрывал виновных в илловайске и Дебальцево.
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Ка рыбу делить будем? Ась, зебилы? А если обнаружат рыбу не в своей подследственности? Что будут делать тогда: ловить или доить? Впору новый биологический вид вводить: дойная рыба. С законами чего делать, может просто ими костер для ухи разжечь? Одно предложение, а сколько вопросов. Ответов на них, я так понимаю, не будет.
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В борьбе с коррупцией - нам не хватает только одного - расстрела вас ублюдков на стадионе...
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чувак, может ты? уже сбился со счета, или 57 или 58 раз спрашиваю комментаторов-- где ты сталкивался с коррупцией лично, не в кино или радио, а лично? ответа нет ((( буду признателен.
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Мусарня, больница, военкомат, оплачиваю за проезд в Харькове, оплачиваю за коммунальные услуги, каждый день вижу точки по продаже сигарет без акциза по всему Харькову, игровые залы на каждом углу прикидывающиеся лотереями и т.д.
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А у нас і так змагання, правда на дуже і дуже довгу дистанцію. Це щось подібне на змагання, хто пізніше добіжить, а там амністія за терміном давності і нова квартира, чи то машина, чи то земельна ділянка..
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Тепловизор скрытый комуняка следует понимать что для борьбы с преступностью нужно ввести положение о соцсоревновании между структурами а победителям вручать переходящие знамя соревнования ... Матіос: Правоохоронним органам для боротьби з корупцією не вистачає змагальності - Цензор.НЕТ 1881
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уже почти поверил, шо Украина идет к людям,
не мля опять пианист - ну музыкальная мы нация, а шо делать?
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в Украине температура воздуха повышается,тепловизор начинает давать сбои... очевидно, у толика-тепловизора ностальгия по 37-му году... в этом случае его надо изолировать от общества...
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Тварь фашистская, о чем ты мелешь, гнида.
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Вот уже и соцсоревнования... Верной дорогой идете, товарищи украинцы! А какой темп взяли?!
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Вот уже и соцсоревнования...

ююююююююююююююююююююююююююююю

Эт да,хотя нормативы,может и неписанные,у них всегда были.
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Правоохранительным органам для борьбы с коррупцией нужно как раз и арест таких вот матиосов и их посадка с конфискациями на длительные сроки...Никакие денежные стимулы,как УЖЕ ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА,не мотивируют насквозь прокоррумпированные ещё со студенческой скамьи прокуроров,судей,суд. исполнителей и следователей.Нужен "кнут".поскольку "пряники" уже закончились и привели к ожирению.
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Так вот оказывается чего не хватает мужу успешной "бизнесменши" толику-тепловизору, а я то думал что для успешной работы нужно посадить самого толика и его "бизнес" жену, чтобы другим неповадно было.
Ну а если откинуть лирику, то тепловизор хочет, чтобы бабло за закрытие дел платили тому кто его открыл, так что ждем новых рекордов по открытым делам и соответственно как всегда ноль по посадкам топ-коррупционеров.
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ВОТ! Со-стя-за-тель-ность!!! Хватит уже скучной, рутинной борьбы, вознаграждаемой банальной з\платой.
Состязательность! Каждые полгода межведомственные турниры с призовыми местами - 1-е место - 10 акций Гугл, 2-е место - 30 акций Фейсбук, 3-е место - 500 акций Газпром. 4-е - 1кг черной икры, 5-е - 1кг красной икры.
Кроме того у антикоррупционеров должны быть четкие понятные цели. Поэтому необходимо чтобы этим целеуказанием занимались профессиональные специалисты из Министерства антикоррупционного планирования, которое нужно создать просто незамедлительно и в первую очередь.

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