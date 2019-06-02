 Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун

Про це чиновниця повідомила в інтерв'ю журналу НВ, інформує Цензор.НЕТ.
"Я громадянка України. Я залишаюся в Україні і надалі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб і далі допомагати, щоб ця трансформація (у сфері медицини. - Ред.) відбувалася", - заявила вона.
Супрун додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов'язки міністра.
"Подивимося, як буде далі. Я б хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров'я, а й будь-які справи на користь України", - додала вона.
Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, ухвалюючи це рішення, врахував, що Супрун має подвійне громадянство - України та США. 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії.
Долой Доктора Смерть!
потім переходять в іншу тему про кір, і пишуть вже геть інше.
"пачаму у нас корь, пачаму Супрун нє дєлаєт прівівки, далой Супрун".
Уляна зламала всі схеми фармакологічних бариг, які грабували український бюджет, а відповідно і українців, на мільярди доларів. Тому і зрозуміла така ненависть деяких коментаторів до ціеї, дійсно, порядної людини і реального реформатора. Також викликає просто несамовитий вереск, у різних кремлівських глистів її відверто проукраїнська позиція.
Якщо в наступному уряді не буде Супрун, це буде означати лише одне - епоха реформ в Україні закінчена.
https://countrymeters.info/ru/Ukraine
«Численность населения на Украине по оценке на 1 января 2019 года составляла 42,153 миллиона человек. В течение 2018 года численность населения уменьшилась на 233,2 тысячи человек», - говорится на сайте службы.
Только с декабря 2018 года по январь 2019 года население Украины сократилось на 24 тысячи человек.
Смертность в стране почти в два раза превышает рождаемость: на 100 умерших украинцев приходится 57 рожденных.
Также большую роль в снижении численности населения играет миграция. Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 миллиона человек. В связи с этим экономика страны сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с результатами других стран региона.
По данным Министерства социальной политики, за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев.