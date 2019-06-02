 Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун

Про це чиновниця повідомила в інтерв'ю журналу НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я громадянка України. Я залишаюся в Україні і надалі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб і далі допомагати, щоб ця трансформація (у сфері медицини. - Ред.) відбувалася", - заявила вона.

Супрун додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов'язки міністра.

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"Подивимося, як буде далі. Я б хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров'я, а й будь-які справи на користь України", - додала вона.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, ухвалюючи це рішення, врахував, що Супрун має подвійне громадянство - України та США. 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії.

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