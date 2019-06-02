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Все про:громадянство (540) Мінздоров'я (877) Супрун Уляна (459)

 Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун

Глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що планує залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, навіть якщо після завершення виборів не виконуватиме обов'язків міністра.

Про це чиновниця повідомила в інтерв'ю журналу НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я громадянка України. Я залишаюся в Україні і надалі працюватиму тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб і далі допомагати, щоб ця трансформація (у сфері медицини. - Ред.) відбувалася", - заявила вона.

Супрун додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов'язки міністра.

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"Подивимося, як буде далі. Я б хотіла бути на тому місці, де допомагатиму розвивати не лише охорону здоров'я, а й будь-які справи на користь України", - додала вона.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, ухвалюючи це рішення, врахував, що Супрун має подвійне громадянство - України та США. 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130133
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец! Единственный министр МЗУ который сдвинул реформу медицины с мертвой точки.Остальные крышевали фармодельцов!
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А Бене и тысячам остальным нуворишам разрешено?
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А почему бы твоему зеле в каком-нибудь сельском клубе массовиком-затейником не поработать? Там очень много вакансий.
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У твоего п-резидента все равно все конфискуют.
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Долой прививки!
Долой Доктора Смерть!
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****** боти в цій темі пишуть: "далой прівівки, далой Супрун".
потім переходять в іншу тему про кір, і пишуть вже геть інше.
"пачаму у нас корь, пачаму Супрун нє дєлаєт прівівки, далой Супрун".
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Даже нянечкой Супрун не всякая больница возьмёт.
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Добре, щоб доктор С не забула про ці слова під час розслідування діяльності, бо ще згадає, що вона щироамериканська мультипатріотка...
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Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 6355

Уляна зламала всі схеми фармакологічних бариг, які грабували український бюджет, а відповідно і українців, на мільярди доларів. Тому і зрозуміла така ненависть деяких коментаторів до ціеї, дійсно, порядної людини і реального реформатора. Також викликає просто несамовитий вереск, у різних кремлівських глистів її відверто проукраїнська позиція.

Якщо в наступному уряді не буде Супрун, це буде означати лише одне - епоха реформ в Україні закінчена.
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C барыгами-грабителями должны воевать прокуратура,полиция и прочие набу,сабы-херабы,у министра здравоохранения иные функции.
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Не брешіть, нічого вона не зламала. Корупціонери як нас грабували, так і грабують. А ненависть пов'язана з тим, що своєю так званою реформою Супрун позбавила мільйони українців елементарної медичної допомоги. За свої злочини вона буде відповідати.
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Слышь, епоха, тебя не удивляет, что процентов 70-т импортных лекарств - SANDOZ?
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Боротьба з корупцією буде тривати стільки, скільки буде існувати корупція. А коли кожен українець зрозуміє три простих принципи, вимоги до кожного і в першу чергу до високопосадовців: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ПОРЯДНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ, тоді буде покладено край і корупції.
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Тварь конченая. Езжай в свою Америку и там проводи реформы, если тебя раньше не грохнут.
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Где тот судья,который лишал гражданства Саакашвили,пусть спасет нас от этой "докторши".
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Від неї нас врятує той суддя, який посадить її за грати.
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Миссис Супрун обеспокоенным реформой украинцам: «Всех вас сволочей вылечу - всем назначу терапию по протоколу доктора Джека Кеворкяна. Американское гражданство моё им не нравится - будет вам Хелоуин на каждый день - не то, шо под себя - вообще ходить не будете. Участковых терапевтов заменю на участковых патологоанатомов, а в скорых вместо фельдшеров будут выезжать два парамедика. А парамедики - это пара копачей, способных за пару часов извлечь пару кубов грунта».
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Позбавити громадянства "доктора смерть" і викинути з України.

https://countrymeters.info/ru/Ukraine
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Численность населения Украины в 2018 году уменьшилась на 233,2 тысячи человек. Об этом 20 февраля сообщила Государственная служба статистики
Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 8869«Численность населения на Украине по оценке на 1 января 2019 года составляла 42,153 миллиона человек. В течение 2018 года численность населения уменьшилась на 233,2 тысячи человек», - говорится на сайте службы.
Только с декабря 2018 года по январь 2019 года население Украины сократилось на 24 тысячи человек.
Смертность в стране почти в два раза превышает рождаемость: на 100 умерших украинцев приходится 57 рожденных.
Также большую роль в снижении численности населения играет миграция. Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 миллиона человек. В связи с этим экономика страны сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с результатами других стран региона.
По данным Министерства социальной политики, за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев.
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На зоне тварь, будешь варежки строчить ... Я громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 4175
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Хай Супрун спочатку відсидить за свої злочини. А потім може й попрацює двірником чи приймальником склотари. Здоров'я українців їй довіряти небезпечно.
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Классная тётка...Ей говорят, пошла НАХРЕН, а она ещё , в Украине, поработать хочет..Украинская психиатрия, явно не дорабатывает..
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В Жовтих водах є спеціяльні вакансіі. Так шо работать можно і здєсь
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За пропаганду и теоретическую выкладку медицинской реформы Супрун можно сказть "спасибо".Она это заслужила.Но вот сдвинуть эту реформу нужно уже только тем,кто реально может это сделать.Супрун НЕ СМОГЛА.Нужны силовые методы для тех медицинских чиновников на местах,которые доят бюджет и разворовывают на местах средства.Это целая мафия и Супрун со своей "американскостью" не сможет это сделать.Нужен проводник реформы в виде гибрида "Черчилля и Пиночета".только силой можно сдвинуть эти реформы в условиях украинской медицинской мафии.
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якщо за декілька років ви хочете з гордістю наголошувати : нас вже десять мільонів , то залиште цю реформаторку від світових фарм корпорацій та воз на своїй посаді. бо останні дуже чекають.
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Чому впроваджуючи реформи високоподовці ними не користуються? Наприклад певно всі високопосадовці лікуються за кордоном
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ громадянка України і далі працюватиму тут, - в.о. міністра охорони здоров'я Супрун
 
 
 
 
 
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