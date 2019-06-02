 Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю DW висловив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
"Росія не зробила жодного, навіть найменшого кроку до виконання вимог Ради Європи... І в цих умовах піти на поступки - означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ. Цей політичний процес може закінчитися істотним підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів... А це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була", - вважає Ар'єв.
Нагадаємо, Росія потрапила під санкції у квітні 2014 року, після анексії Криму та окупації Донбасу, делегацію країни-агресора в ПАРЄ позбавили права голосу. На "знак протесту" РФ не їздить на сесії в Страсбург і з 2017 року не платить членських внесків.
Всі ці роки російські лобісти намагалися повернути країну-агресора до ПАРЄ в обхід санкцій. Зокрема, наполягали на тому, що в липні Москва може вийти з організації (через несплату внесків), після чого перестане бути частиною Європейського суду з прав людини.
За словами Володимира Ар'єва, "це - досить сильний аргумент", але недостатній для того, щоб виправдати бездіяльність РФ у частині виконання вимог Ради Європи. Країна-агресор продовжує утримувати українських політв'язнів і військовополонених і не демонструє бажання почати мирний процес на сході України, зокрема розблокувати введення на Донбас миротворчого контингенту ООН.
У травні міністри закордонних справ країн-членів РЄ ухвалили рішення, яким відкрили шлях для повернення Росії в ПАРЄ за Надзвичайною процедурою, тепер зміни регламенту має розглянути профільний комітет ПА Ради Європи, який почне роботу в понеділок, 3 червня.
Однак, на думку глави української делегації, прийняття відповідних змін до регламенту підірве підвалини самої організації.
"Рада Європи гостро критикує країни, які під час виборчого процесу змінюють законодавство, що може вплинути на результати виборів. У випадку з ПАРЄ це робиться для того, щоб змінити внутрішні правила перед виборами генерального секретаря Ради Європи. Адже ці зміни готуються і будуть внесені на розгляд депутатів ПАРЄ за день до голосування за кандидатуру генсека. І це суперечить вимогам РЄ, які вона висуває до своїх країн-членів під час моніторингу виборчого процесу", - пояснив він.
"Владимир Арьев уже после Майдана приобрел себе два элитных внедорожника Мерседес общей стоимостью более 4 миллиона гривен. Также патриот Володя прикупился несколькими квартирами в Киеве и элитным домом под Киевом.
Все это Владимир Арьев украл будучи патриотом депутатом от БПП, всего за 5 лет!!! В это же время ООН официально признает Украину голодающей страной, где каждый второй житель не может позволить себе еду надлежащего качества.
В это же время 12 миллионов украинцев выехало из Украины на заработки, миллионы внутренних беженцев."
а он вместо этого из горловки на неоккупированную территорию побежал.
https://elise.com.ua/2019/06/01/vskryt-vladimir-arev-vse-podrobnosti/
у нас, в ФРГ, интересная система выборов. на последних традиционно победили консерваторы СDU/CSU (их лидер - Меркель) и создали с социалистами (SPD. про Шредера слышали? вот он оттуда) коалицию. пост канцлера получили консерваторы, а вот пост министра иностранных дел пришлось отдать партнерам по коалиции (такими были условия договора). ну не с радикалами же типа AfD или Die Linke было о коалиции договариваться. верно? представляете себе на месте Мааса человека радикально правых взглядов, нео-нациста? или коммуниста... я большой разницы между последними не вижу. так вот, социалисты традиционно тяготели ко всей этой социальной галиматье типа отнять и поделить, но не так сильно, как комми. никто из них не знает как заработать, но каждый знает как тратить. отсюда вопрос - чего еще можно было ожидать от Мааса, кроме того, что он сделал? вы же, надеюсь, на мир не через розовые очки смотрите? нет в природе никаких "немцев", а есть правые и левые, есть наци и коммунисты, социалисты и консерваторы, либералы и зеленые. и все разные!
если перенести ситуацию на Украину, то это, как выбрать Зеленского, который рыгов из правительства АзИрова вместо люстрации расставляет на должности, и ждать дальнейшей евроинтеграции. ждите, конечно. никто в Европу никого силком не тянет. заробитчане уже частично тут, а после снятия Бундестагом ограничений на работу для граждан из стран не входящих в ЕС, их будет еще больше.
понравился доклад?
П.С. вонючий газ в Европу идет через украинскую ГТС. не хотите её перекрыть? а то кормите агрессора, мне прямо страшно за вас.
кацапи гроші вливають в ЄС, а цьому треба або мати більші гроші, чого в Україні нема,
бо все крадуть)), або мати дійсну стратегію і протидію кацяпському впливу в ЄС...
мати міністерство по типу мін-стеця, але співробітники цієї структури), повинні займатися не піяром папа, а душити кацапів в інфо сфері!
не "Россия" , а "Кремль" или "Путин" потому, что основное инертное, пьяное и боящееся власти население России не сном не духом не ведает что творит этот карлик и его решения никак не влияет.
да больно, но потом уже нихто скотину не путал....
Плевать хотел Израиль и на пасе и на обсе и на всю их гавеную шайку бездельников
О.Бендер