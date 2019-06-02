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Все про:Ар'єв (213) ПАРЄ (434) Росія (17323)

 Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв

Повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи спровокує нову кризу в організації, яка може стати ще серйознішою, ніж попередня.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю DW висловив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Росія не зробила жодного, навіть найменшого кроку до виконання вимог Ради Європи... І в цих умовах піти на поступки - означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ. Цей політичний процес може закінчитися істотним підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів... А це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була", - вважає Ар'єв.

Нагадаємо, Росія потрапила під санкції у квітні 2014 року, після анексії Криму та окупації Донбасу, делегацію країни-агресора в ПАРЄ позбавили права голосу. На "знак протесту" РФ не їздить на сесії в Страсбург і з 2017 року не платить членських внесків.

Всі ці роки російські лобісти намагалися повернути країну-агресора до ПАРЄ в обхід санкцій. Зокрема, наполягали на тому, що в липні Москва може вийти з організації (через несплату внесків), після чого перестане бути частиною Європейського суду з прав людини.

Читайте також: Президент ПАРЄ просить депутатів внести зміни до регламенту, щоб Росія могла повернутися

За словами Володимира Ар'єва, "це - досить сильний аргумент", але недостатній для того, щоб виправдати бездіяльність РФ у частині виконання вимог Ради Європи. Країна-агресор продовжує утримувати українських політв'язнів і військовополонених і не демонструє бажання почати мирний процес на сході України, зокрема розблокувати введення на Донбас миротворчого контингенту ООН.

У травні міністри закордонних справ країн-членів РЄ ухвалили рішення, яким відкрили шлях для повернення Росії в ПАРЄ за Надзвичайною процедурою, тепер зміни регламенту має розглянути профільний комітет ПА Ради Європи, який почне роботу в понеділок, 3 червня.

Однак, на думку глави української делегації, прийняття відповідних змін до регламенту підірве підвалини самої організації.

"Рада Європи гостро критикує країни, які під час виборчого процесу змінюють законодавство, що може вплинути на результати виборів. У випадку з ПАРЄ це робиться для того, щоб змінити внутрішні правила перед виборами генерального секретаря Ради Європи. Адже ці зміни готуються і будуть внесені на розгляд депутатів ПАРЄ за день до голосування за кандидатуру генсека. І це суперечить вимогам РЄ, які вона висуває до своїх країн-членів під час моніторингу виборчого процесу", - пояснив він.

Читайте також: "Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130132
 
   
 Топ коментарі
 
Это просто означает то, что украинская делегация в ПАСЕ ничего не делает только прожирает командировочные. Перевозчик нелегальной наркоты и ПАСЕ это несовместнимые вещи.
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думаешь зеленский нас в таежный союз ведет? - во оно как
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Так він дуже хоче у цей тайожний союз Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 5889
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Это просто означает то, что украинская делегация в ПАСЕ ничего не делает только прожирает командировочные. Перевозчик нелегальной наркоты и ПАСЕ это несовместнимые вещи.
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Надо требовать у мирового сообщества.
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Неа. Украинская делегация молодцы, просто есть "риал политик". Комиссары ЕС, включая Могерини из компартии Италии,внезапно, или Столтенберга, из Норвежской Рабочей партии, (он же раскаявшийся агент КГБ "Стеклов"), все левые и перед РФ испытывают благоговейный ужас.
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"Реал политик" был в начале 2000-х, сейчас это - гибридная война.
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Политика говоришь виновата?
"Владимир Арьев уже после Майдана приобрел себе два элитных внедорожника Мерседес общей стоимостью более 4 миллиона гривен. Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 9973Также патриот Володя прикупился несколькими квартирами в Киеве и элитным домом под Киевом.
Все это Владимир Арьев украл будучи патриотом депутатом от БПП, всего за 5 лет!!! В это же время ООН официально признает Украину голодающей страной, где каждый второй житель не может позволить себе еду надлежащего качества.
В это же время 12 миллионов украинцев выехало из Украины на заработки, миллионы внутренних беженцев."
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а ну да...жаба давит плебс...вы же не хотели хлеба,вы ж хотели зрелищ.и на кого теперь обижаетесь?
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Это точно, чего-то раньше не возмущались, а в декларациях всех депутатов-патриотов открыто отмечены даты приобретения участков, квартир, автомобилей и т.п. - это разгар боевых действий. И всем это было известно и раньше.
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точно?а ну приведи хоть одну декларацию с привязкой к дате разгара...или у вас в беларуси свои разгары?
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Вам Арьева мало? Пару лет назад у разных блогеров было полно скринов деклараций с датами, копаться в их блогах ради того чтобы убедить Вас в том, что Вы и так знаете - нет смысла.
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73% возмущались ворам всегда, только недавно у них была возможность победить, но теперь вы, шавки воровские возмущаетесь что вас гонят найух от корыта.
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иди в расейке от корыта воров отгоняй Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3909.а то последние виолончели сопрут.
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Схоже що Україну в Європі не чекають,ніколи.Нажаль це факт.
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думаешь зеленский нас в таежный союз ведет? - во оно как
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Так він дуже хоче у цей тайожний союз Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 5889
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под лежачего крота вотка не течет...пусть двигает ластами в сторону тайожного саюза.индивидуально.
а он вместо этого из горловки на неоккупированную территорию побежал.
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А чего им ждать ? Украина в центре ее находится. И делать Европу самим нужно у себя. Упыря лукавого убрали.Шансы есть.
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Надо засучить рукава и действовать в интересах Украины.
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Украина находится на самом краю Европы, все что восточнее Азия, или ты считаешь иначе?
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А ты слышал про то,шо Азия разделяется рекой Дон ? ))
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Хорошая попытка уйти от ответа, но нет. Ты считаешь что восточнее Украины тоже Европа?)
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Хорошая попытка уйти от ответа, но нет. Ты считаешь что восточнее Украины тоже Европа?)
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Поможет обращение к США с просьбой о помощи.
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я тебе больше скажу. ойропа жрёт сама себя. расплата за вековое угнетение более слабых народов
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зеленский когда освободишь пленных? это конечно не селфи с шаурмой делать - ДЕЛАЙ или МЫ найдем кто будет ДЕЛАТЬ
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Не всех порохоботов разогнали? - поедь на природу сьезди, водки выпей..деятель..
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а ты шо,разгонял? Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4771ты б хотя бы тапки новые купил,на диване сидеть.надо ж принять хоть какое участие в развитии торговли и предпринимательства.
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Возвращение России в Ж приведет к новому подъему в Совете Европы.
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ольгино не замучится на всех компромат искать? Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7320да и не вся вата знает,кто такой арьев-кпд очень низкий таких вбросов
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17.05.19 Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ В самый раз тумбалалайкам под германским флажком,ежесуточно сидящим здесь и непрерывно от украинцев чего требующих, доложить о проделанной работе по нейтрализации антиукраинской деятельности продавшейся путину за вонючий газ власти ФРГ. А не разбегаться тараканами как обычно под подобными статьями..
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докладываю. Повернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7033
у нас, в ФРГ, интересная система выборов. на последних традиционно победили консерваторы СDU/CSU (их лидер - Меркель) и создали с социалистами (SPD. про Шредера слышали? вот он оттуда) коалицию. пост канцлера получили консерваторы, а вот пост министра иностранных дел пришлось отдать партнерам по коалиции (такими были условия договора). ну не с радикалами же типа AfD или Die Linke было о коалиции договариваться. верно? представляете себе на месте Мааса человека радикально правых взглядов, нео-нациста? или коммуниста... я большой разницы между последними не вижу. так вот, социалисты традиционно тяготели ко всей этой социальной галиматье типа отнять и поделить, но не так сильно, как комми. никто из них не знает как заработать, но каждый знает как тратить. отсюда вопрос - чего еще можно было ожидать от Мааса, кроме того, что он сделал? вы же, надеюсь, на мир не через розовые очки смотрите? нет в природе никаких "немцев", а есть правые и левые, есть наци и коммунисты, социалисты и консерваторы, либералы и зеленые. и все разные!

если перенести ситуацию на Украину, то это, как выбрать Зеленского, который рыгов из правительства АзИрова вместо люстрации расставляет на должности, и ждать дальнейшей евроинтеграции. ждите, конечно. никто в Европу никого силком не тянет. заробитчане уже частично тут, а после снятия Бундестагом ограничений на работу для граждан из стран не входящих в ЕС, их будет еще больше.

понравился доклад?

П.С. вонючий газ в Европу идет через украинскую ГТС. не хотите её перекрыть? а то кормите агрессора, мне прямо страшно за вас.
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понравился доклад?/ 1. Нет отчёта о проделанной работе по нейтрализации антиукраинской деятельности продавшейся путину за вонючий газ власти ФРГ.2. Коммент был адресован тубалалайкам.По их комментам со словами отсосиации ******* посылают на х говно х@ем торчку на хер -труженницам борделей.3. К тебе вопросов нет-за год воспитательной работы Иван Петрович Сидоров сделал из тебя правильного пацана. 4.Вонючий газ в Европу . а.Труба -рычаг давления на РФ и взрывать её нельзя.б.Газ делается в ФРГ вонючим коррупционерами команды Шрёдера.Украинцам будет полезным узнать подробно о Шрёдере и сколько от него перепадает Меркель от тебя, гражданина ФРГ.
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_Тупая жадная и беспринципная Европа получит ядерную войну, в конце концов. Уроков из истории плуги не извлекли!
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цей арьєв), великий дипломатичний і тд стратег! )))
кацапи гроші вливають в ЄС, а цьому треба або мати більші гроші, чого в Україні нема,
бо все крадуть)), або мати дійсну стратегію і протидію кацяпському впливу в ЄС...
мати міністерство по типу мін-стеця, але співробітники цієї структури), повинні займатися не піяром папа, а душити кацапів в інфо сфері! Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 2496
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Миром правит бабло и кремлевский карлик вероятно прикормил часть лакеев которые рвут когти о возврате этой банды обратно...а что скажет фрау Адольфовна и ее друг Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев - Цензор.НЕТ 6290
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Надо официально обозначить:-
не "Россия" , а "Кремль" или "Путин" потому, что основное инертное, пьяное и боящееся власти население России не сном не духом не ведает что творит этот карлик и его решения никак не влияет.
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пионеры на Америке делали проще - клеймо на жопу скотине,
да больно, но потом уже нихто скотину не путал....
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Меньше слушать рошеновского идиота.
Плевать хотел Израиль и на пасе и на обсе и на всю их гавеную шайку бездельников
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при слове пасе тянет на шаурму - срачь бесполезный.
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​А тем временем премьер-министр вражеской России карлик фашист Медведь сделал резкое заявление в адрес Украины и сообщил, что украинский президент В. Зеленский не смотря на то что украинофоб но он ничего не сделал для "восстановления отношений" с РФ как обещал ранее ещё будучи канддатом в ...резиденты. А также он подверг критике решение Киева исключить лютого врага Украины проклятого В.Мертверчука из переговорного процесса между Москвой и Киевом. А сделать то для "восстановления отношений" с РФ надо совсем немного: пописать мир -капитуляцию Украины, на все века признать временно оккупированный украинский Крым в составе паРаши. Уничтожить всё родное для десятков миллионов украинцев, украинские: церковь, язык, армию и сделать их оккупационными кацапскими. А оккупированный Донбасс признать кацапской державой но в составе Украины чтобы отстраивали и кормили. Превращение Украинской державы в кацапскую колонию в составе паРаши пока речь не идёт ...но это будет обязательно и немного позже. Вот такой минимум надо сделать "восстановления братских отношений" Украины с РФ.
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все ето обзывается двумя словами - рыговский реванш
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Не к чему это не приведет. Запад плевал на Украину, а сейчас с клоуном так тем более.
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тут все от ситуации зависит. когда все спокойно, много еды и самок, мы сидим себе мирно у костра и срыгиваем потихоньку. а вот если из-за разборок с апачами из-за океана или гуронами, живущими за Великой стеной, что-то из списка пропадает или становится дефицитным, то тут уж не до рассказов про духов предков под шаманский бубен телевизора...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПовернення Росії в ПАРЄ призведе до нової кризи в Раді Європи, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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