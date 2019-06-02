 На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє прес-центр ДСНС Дніпропетровської області.
Зазначається, що унаслідок шквального пориву вітру, грози і сильного дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest (с.Жовтоолександрівка) обвалився дах, частково пошкоджено сцену. Через це загинула одна людина (1971 р.н.), дві людини постраждали (жінка, 1967 р.н., зазнала перелому ноги, її госпіталізували; у чоловіка, 1978 р.н., перелом ступні).
"Рятувальники витягли 53 легкові автомобілі і врятували 135 осіб", - повідомили у ДСНС.
Напередодні музикант Дмитро Шуров на своїй сторінці в Instagram написав, що через страшний ураган "на фестивалі обвалився дах сцени" і "можуть бути постраждалі".
Він додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".
"Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими і здоровими, бережіть себе і близьких", - написав Шуров.
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на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.
Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)
Сьогодні організатори повідомили, що етно-рок-фестиваль Kozak Fest скасував всі заходи, які було заплановано на неділю, 2 червня.
"Друзі, на жаль, ми змушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які було заплановано на сьогодні, 2 червня, скасовано. Всю ніч команда KOZAK Fest намагалася ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", - йдеться в повідомленні на сторінці організаторів фестивалю у Facebook у неділю вранці.
Вони висловили вдячність співробітникам поліції, полку "Дніпро-1" і ДСНС за "чітку і злагоджену роботу".
"Ми перепрошуємо гостей фестивалю, яким так і не вдалося сповна насолодитися справжньою якісною українською музикою. Сподіваємося на розуміння. До зустрічі наступного року", - додали організатори.
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
индусычиновники, что дождь отдав концы не отвечает за ущерб
"В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с, только в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+33 градуса."
Отменишь все мероприятия в центре Украины?? Там же будут кое-где шквалы (а может и не будут).
Страхование от стихийных бедствий в том и заключается, что оно очень дорогое и выгодно только для страховых компаний. Там где стихийные бедствия происходят чаще, ставка поднимается ещё выше.
Ты кстати, сам застрахован от "ущерба от стихийных бедствий"? Поинтересуйся во сколько тебе это встанет.
Опубликовано: 01.06.2019, 7:52
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период
с 1 по 3 июня 2019 объявлено предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях :
на значительной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная
( V класса ) пожарная опасность .
прогнозируется :
1 июня : переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха по области ночью 15-20 0 , днем 29-34 0 , по городу ночью 18-20 0 , днем 31-33 0 .
2-3 июня Небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 14-19 0 , днем 29-34 0 .
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/19543.html
Это с официального сайта ДСНС Украины по Днепру. Покажи , где предупреждение о шквалистом ветре?
Ходить по квартирам и выявлять інтернетних зрадників.
Поэтому только комендантский час и расстрелы, спасуть Украину!
я была лучшего мнения о Вас...
Тырнет для того и придуман, шоб сиділи дома и плевались на экран, а не революции устраивали
очень мило, что Вы в это поверили "ТУТ" в "ИНТЕРНЕТЕ" ...
Козак фест??...козлячий шабаш .