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Все про:Запоріжжя (491) трагедія (95) вбивство (1784) Аброськін (406)

 Хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін

У Запоріжжі в п'ятницю, 31 травня, правоохоронці знайшли хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у власній квартирі знайшли вбитою 26-річну жінку.  Її співмешканець - чоловік 1983 року народження - був повішений на дверях.

"Але найстрашне інше: у квартирі знайдено живого хлопчика, 2016 р.н., який дві доби перебував у приміщенні з мертвими батьками. Про що міг думати дорослий чоловік, який вбив матір дитини, а потім наклав на себе руки та залишив свою дитину саму серед мертвих", - написав заступник голови Нацполіції.

Дивіться також: Прокуратура повідомила про підозру батькам, які вбили свою п'ятирічну дочку і спалили тіло в печі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130130
 
 
 Топ коментарі
 
Жах.
Мабуть його щастя що йому тільки три роки.
Ще малий щоб усвідомлювати що сталося.
Сподіваюсь у нього буде сім'я.
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Вже три роки. Він напевне кликав батьків, чіпав, намагався "розбудити" - принаймні тому, що хотів їсти. Жах.
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Придурок точно.Разве только в Украине такие преступления и еще пишет что это те, кто голосовал за Зеленского. Психушка по нем плачет.
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или мертвых родителей нашли в квартире с маленьким мальчиком?
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Придурок точно.Разве только в Украине такие преступления и еще пишет что это те, кто голосовал за Зеленского. Психушка по нем плачет.
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согласен! это такое,что и на голову не налазит
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Жах.
Мабуть його щастя що йому тільки три роки.
Ще малий щоб усвідомлювати що сталося.
Сподіваюсь у нього буде сім'я.
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Вже три роки. Він напевне кликав батьків, чіпав, намагався "розбудити" - принаймні тому, що хотів їсти. Жах.
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Якась фотка занадто моторошна.
Зазвичай сцени насилля замальовують, а тут кривавий ніж виставили.
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архивная. такие у них (у редакции) "эстетические" представления о правильном оформлении такой новости.... Мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями, нашли Запорожье, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6418
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33-летний мужчина ревновал свою супругу.
Как ранее писала «Заноза», трагедия произошла в одной из квартир в Коммунарском районе Запорожья, которую снимали супруги.
Мужчина зарубил топором свою 25-летнюю жену, после чего пытался повесить 2-летнего сына, когда это ему не удалось, полез в петлю сам.
Маленький мальчик несколько суток провел рядом с телами родителей.
Одной из возможных причин такого поступка могли стать ревность мужчины и безденежье. В последнее время пара не платила за съемное жилье.
Мальчика, пережившего сильнейший стресс, заберет бабушка - говорится в сюжете ТСН.https://zanoza-news.com/?p=144196
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Млять, идиот и психопат...**** , повесился бы сам и все!
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плохо, что не указали район города. По району можно быыло бы понять о родителях
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По району можно быыло бы понять о родителях

пустой и тупой до невозможности выхлоп....
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Дети до трех лет ничего не запоминают. Дай Бог, что бы он ничего этого не помнил!
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В подкорке хранится все. И влияет на наш характер, на нашу жизнь.
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Я четко помню момент (буквально один кадр), когда мать на руках подносит меня к столу
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А может это мальчик, не простой ?
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ужас...
что-то все равно детская память отложит...
но вот соседи... они совсем не слышали детского плача? он же плакал и кричал, наверное, когда звал маму или хотел есть-пить... и потом - запахи... разве за три дня...в такую жару...
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Есть статья Ст. 136 УКУ Неоказание помощи
по которой таких людей можно привлекать, но кто подаст иск? Этот ребенок?
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я не юрист... но понимаю что иск действительно подавать некому и не на кого...(нет доказательств вины по этой статье относительно соседей... но может я и не прав)
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"...что иск действительно подавать некому и не на кого..."
Да, наш менталитет далёк от европейского. "Там" бы уже была целая кипа исков от соседей и просто от общественных организаций...
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Вы себе представляете насколько должно разложиться тело, чтобы запах проник в другую квартиру? Это больше, чем два дня. Кроме того, ребенок мог не плакать или не так громко, чтобы соседи слышали. Обстоятельства разные. Может, соседи вообще уехали или на работе. Они обязаны по первому писку звонить в опеку?
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Вы бесконечно правы. Соседи и не обязаны.
Могу только добавить - ужас!
Я не могу представить эту картину и малыша возле убитых
(кто и как и кого пусть установит следствие)...
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А может и не сожитель убил мать ребенка, может имитировали его самоубийство? Любят у нас менты всё на суицид списывать и на мертвых, чтобы не заморачиваться. Нужно расследование.
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Маразм крепчал!
Вы заметили, как некоторые "двинутые", больная прослойка общества (я их называю "городские сумашедшие") умудряются к каждой ( КАЖДОЙ!!!) новости приплести каким-то боком Зеленского?
То ли методички раздали... То ли потеряна вера в человечество...
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К проблеме поноса Соломона Йосифовича приплетали Порошенко.Ответка! Хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5040
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Ну ты прям внук Петросяна! Особенно, если ссылками подтвердишь про понос..
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просто некоторой даты новости становятся все спецЕфичнее..((
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Вместо корупции и мародерства, нужно срочно поменять тренд на уголовку,щоб отвлечь ЗЕлохторат от новых свинарчуков,родственников и друзей гидранта,в еще большем количестве рассаженых у корыта.
Ну какое повышение комуналки на 1-й полосе? Какая корупция и мародерство?!
Вот вам - 13 летние избили/ограбили/пытали пенсионеров!!!. Живые дети радом трупами родителей!!!
Читайте это! Выборы закончились!
Скоро начнеться. Корупцию свинарчуков побороли новые свинарчуки,а уголовная полиция осталась от папередников! Ну и по новой развешивание лапши науши лохтората.
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Если память слабая, могу напомнить, что зимой 2015-2016 гг к статье об угоревших в доме с печным отоплением приплели Порошенко, мол, из-за него люди обнищали и не могут сделать ремонт печи.
Слишком зерада стала щепетильной, когда дело касается Зелемойского - она вдруг стала читать Конституцию - "В Конституции не записано, что кандидат в президенты должен общаться с избирателями" ((c) зерада).
Какая-то у зерады рояльная мораль и эбонитовая нравственность...
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вы зря ищете какой то смысл вo всем етом - все было по приколу + деменционы-воевале, которые ну никак не хотят дать внукам шанс...
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Мимоволі згадався серіал ;Декстер;. Там так само починалося.
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Это фашистская власть вместе с олигархами довели людей до смерти.
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Думати? Це привелей не для кожного, бог дає його тільки обраним!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїХлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін
 
 
 
 
 
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