 Хлопчика, який два дні провів у квартирі з мертвими батьками, знайшли в Запоріжжі, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, у власній квартирі знайшли вбитою 26-річну жінку. Її співмешканець - чоловік 1983 року народження - був повішений на дверях.
"Але найстрашне інше: у квартирі знайдено живого хлопчика, 2016 р.н., який дві доби перебував у приміщенні з мертвими батьками. Про що міг думати дорослий чоловік, який вбив матір дитини, а потім наклав на себе руки та залишив свою дитину саму серед мертвих", - написав заступник голови Нацполіції.
Мабуть його щастя що йому тільки три роки.
Ще малий щоб усвідомлювати що сталося.
Сподіваюсь у нього буде сім'я.
Зазвичай сцени насилля замальовують, а тут кривавий ніж виставили.
Как ранее писала «Заноза», трагедия произошла в одной из квартир в Коммунарском районе Запорожья, которую снимали супруги.
Мужчина зарубил топором свою 25-летнюю жену, после чего пытался повесить 2-летнего сына, когда это ему не удалось, полез в петлю сам.
Маленький мальчик несколько суток провел рядом с телами родителей.
Одной из возможных причин такого поступка могли стать ревность мужчины и безденежье. В последнее время пара не платила за съемное жилье.
Мальчика, пережившего сильнейший стресс, заберет бабушка - говорится в сюжете ТСН.https://zanoza-news.com/?p=144196
пустой и тупой до невозможности выхлоп....
что-то все равно детская память отложит...
но вот соседи... они совсем не слышали детского плача? он же плакал и кричал, наверное, когда звал маму или хотел есть-пить... и потом - запахи... разве за три дня...в такую жару...
по которой таких людей можно привлекать, но кто подаст иск? Этот ребенок?
Да, наш менталитет далёк от европейского. "Там" бы уже была целая кипа исков от соседей и просто от общественных организаций...
Могу только добавить - ужас!
Я не могу представить эту картину и малыша возле убитых
(кто и как и кого пусть установит следствие)...
Вы заметили, как некоторые "двинутые", больная прослойка общества (я их называю "городские сумашедшие") умудряются к каждой ( КАЖДОЙ!!!) новости приплести каким-то боком Зеленского?
То ли методички раздали... То ли потеряна вера в человечество...
Ну какое повышение комуналки на 1-й полосе? Какая корупция и мародерство?!
Вот вам - 13 летние избили/ограбили/пытали пенсионеров!!!. Живые дети радом трупами родителей!!!
Читайте это! Выборы закончились!
Скоро начнеться. Корупцию свинарчуков побороли новые свинарчуки,а уголовная полиция осталась от папередников! Ну и по новой развешивание лапши науши лохтората.
Слишком зерада стала щепетильной, когда дело касается Зелемойского - она вдруг стала читать Конституцию - "В Конституции не записано, что кандидат в президенты должен общаться с избирателями" ((c) зерада).
Какая-то у зерады рояльная мораль и эбонитовая нравственность...