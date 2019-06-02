 Росію можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, - The Times

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це пише The Times 2 червня.

Причиною усунення російських спортсменів може стати інцидент із чемпіоном світу зі стрибків у висоту в приміщенні Данилом Лисенком.

У серпні 2018 року Міжнародна федерація легкої атлетики відсторонила його від міжнародних змагань через те, що він не здав допінг-проби.

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Британське видання зазначає, що Росія може втратити участь в Олімпіаді-2020 через підробку документів, які нібито пояснювали відсутність Лисенка на взятті проб. Високопоставлених російських спортивних функціонерів підозрюють у тому, що вони знали про те, що відбувається, і навіть допомагали приховати "допінгові злочини".

Те, що відбувається, на думку авторів The Times, може підірвати зусилля президента РФ Володимира Путіна переконати світ допустити російських спортсменів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, внаслідок санкцій від участі в літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро було відсторонено легкоатлетів та важкоатлетів із Росії.

У грудні 2017 року через систематичне порушення антидопінгових правил Міжнародний олімпійський комітет усунув НОК РФ від участі в зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані. Російські спортсмени змагалися під олімпійським прапором.

Під санкції також потрапив Паралімпійський комітет РФ.

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