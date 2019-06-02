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 Росію можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, - The Times

Збірну Російської Федерації можуть дискваліфікувати на літніх Олімпійських іграх 2020 року, які відбудуться в Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це пише The Times 2 червня.

Причиною усунення російських спортсменів може стати інцидент із чемпіоном світу зі стрибків у висоту в приміщенні Данилом Лисенком.

У серпні 2018 року Міжнародна федерація легкої атлетики відсторонила його від міжнародних змагань через те, що він не здав допінг-проби.

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Британське видання зазначає, що Росія може втратити участь в Олімпіаді-2020 через підробку документів, які нібито пояснювали відсутність Лисенка на взятті проб. Високопоставлених російських спортивних функціонерів підозрюють у тому, що вони знали про те, що відбувається, і навіть допомагали приховати "допінгові злочини".

Те, що відбувається, на думку авторів The Times, може підірвати зусилля президента РФ Володимира Путіна переконати світ допустити російських спортсменів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, внаслідок санкцій від участі в літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро було відсторонено легкоатлетів та важкоатлетів із Росії.

У грудні 2017 року через систематичне порушення антидопінгових правил Міжнародний олімпійський комітет усунув НОК РФ від участі в зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані. Російські спортсмени змагалися під олімпійським прапором.

Під санкції також потрапив Паралімпійський комітет РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130128
 
   
 Топ коментарі
 
тільки така дискваліфікація....
Россию могут дисквалифицировать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, - The Times - Цензор.НЕТ 2477
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Сцаной тряпкой да по поганому кацапскому е@лу.
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Эта девочка несовершеннолетняя. Педобир как бы намекает. Ах ты педофил поганый
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какие нахрен спортсмены из спиртокровных членистоногих репоедов. Они там своими клешнями начнут фатать чужие вещи и тащить к себе в торбы. Вон показывали, шо даже туалетную бумагу воровайки из турецкого отеля умыкнули. Ну и пьяные оргии по всем кабакам города с жлобскими разборками со стульями и пузырями аля Кокорин, оно им нужно япона мать.
Заманить, а потом пустить в обмен на острова другое дело.
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Розумієте, шановний, у "дискваліфікації назавжди" є один суттєвий мінус - це одноразове св'ято. А дискваліфікація раз у чотири роки на літніх іграх і раз у чотири роки на зимових іграх робить це свято регулярним (раз у два роки), що автоматично збільшує позитивні емоції і не дозволяє гарному настрою нас залишати. 😊
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Речь не о том. А о том,чтобы рашки не существовало.Как если бы ее корова языком слизала.
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Сцаной тряпкой да по поганому кацапскому е@лу.
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*****, може віддасть південі Курили) японцям і вони запросять кацапів,
час є для принятя ) рішення, хоча який спорт у кацапів
без мельдонія скломойки чи бояришника)
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в сургуте, через костер прыгать будут...
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"-может подорвать усилия президента РФ Владимира Путина убедить мир допустить российских спортсменов к международным соревнованиям" Источник: https://censor.net.ua/n3130128
Путену не нужны соревнования, где РФ в хвосте плетется - плевал он на правила, международное право, совесть и честь.
Изолировать от цивилизованного Мира - начнет терракты устраивать( по возможности чужими руками) " Зачем такой Мир, где нет путинской РФ" - выпестовали Берлускони и Шредэри нелюдя, теперь ХЗ, что с этим делать.
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кацапи тупо жруть допінг і розраховують проскочити аналізи.
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***
на даче у спортсмена-чемпиона как бы пикничок... собрались друзья, журналисты, фанаты
спотсмен :
- как задолбали все эти сплетни про гормоны, допинги-мопинги... стоит только победить - тут же начинается вой и нелепые обвинения...
в этот момент входит его бабушка, в руках тащит помидор пол метра в диаметре:
- Илюшечка, ну я же тебя просила! опять в огород ссать ходил... ну что трудно до уборной добежать?
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Шо, Суркис уже не сможет просить не дисквалифицировать?
Так еще есть Бубка!
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Суркисов сейчас облэнерго интересуют, а не спорт.
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За чье здоровье помолиться, что бы приняли такое мудрое решение?
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некому будет копытами по гаревой дорожке стучать Росію можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, - The Times - Цензор.НЕТ 2555
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Цензор.НЕТНовиниСпортРосію можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, - The Times
 
 
 
 
 
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