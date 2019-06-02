 У Росії оголосили тендер на "оцінку збитків" захопленому Криму від України за $150 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", на російському сайті держзакупівель розміщено тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитків", завданих Криму з 1991-го до 2014 року включно, коли окупований нині Росією півострів перебував під контролем України. Початкова вартість дослідження - 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів).

Замовником цього дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і у складі Росії.

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Зазначається, що заявки приймаються до 27 червня. Виконавця мають вибрати 11 липня за підсумками конкурсу.

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