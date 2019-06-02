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Все про:Крим (6871) Росія (17323) тендер (119)

 У Росії оголосили тендер на "оцінку збитків" захопленому Криму від України за $150 тисяч

Замовила дослідження Державна дума Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", на російському сайті держзакупівель розміщено тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитків", завданих Криму з 1991-го до 2014 року включно, коли окупований нині Росією півострів перебував під контролем України. Початкова вартість дослідження - 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів).

Замовником цього дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і у складі Росії.

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Зазначається, що заявки приймаються до 27 червня. Виконавця мають вибрати 11 липня за підсумками конкурсу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130126
 
 
 Топ коментарі
 
Другими словами - вор укравший автомобиль , хочет подать в суд на владельца этого авто , за то что его хоязин плохо с ним обращался , чем нанёс автомобилю ущерб . Занавес . !! В России объявили тендер на "оценку ущерба" захваченному Крыму от Украины за $150 тысяч - Цензор.НЕТ 3374 .
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Надо Украине выставить счёт за нанесение Украине ущерба из-за договора о дружбе...
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Даже если что-то найдут, а Я думаю найдут обязательно, можно всегда сказать, что боялись вкладывать бабулеты всвязи с опаснстью аннексии Крыма эрэфией.
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Объявлен мировой тендер на анализ ущербности Путина за 1 гривну? !!!
Просьба в очереди не толкаться и не ругаться...
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Так петріоти ж в один тур репетували, що деокупують Крим "без рук" - через суди. Ще й гроші за користування вмрахують.
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Если Зеленский пойдет на мирные соглашения с парашей то будем выплачивать кацапам контрибуцию за оккупацию Крыма с 1991 по 2014 год, а также компенсируем все расходы, которые параша понесла воюя против нас на Донбассе. Воду в Крым мы будем поставлять бесплатно, а за то что устроили водную блокаду, каждому крымчанину Украина будет доплачивать 1 доллар за каждый потребленный литр днепровской воды
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