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Все про:негода (295) ДСНС (1882)

 Через негоду без світла залишилися майже 200 населених пунктів у семи областях, - ДСНС

Через погіршення погоди в Україні станом на ранок неділі, 2 червня, знеструмлено майже 200 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У ніч із 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощ, гроза) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 184 населені пункти в 7 областях, зокрема у Полтавській - 46 населених пунктів, у Київській - 40 населених пунктів, у Вінницькій - 38 населених пунктів, у Черкаській - 35 населених пунктів, у Кіровоградській - 15 населених пунктів, у Дніпропетровській - 5 населених пунктів та в Сумській - 5 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, зазначили в ДСНС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130125
 
 
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Чёрт подери! Возмутительная погода.
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Да не плохо бы погоде в морду плюнуть. Хотя с другой стороны портится она начала со времени кенгурации зельцмана. Старые люди говорят что погода плачет за Украиной. Типа это знак. Знак беды на уровне прихода Антихриста. И мы видим, что это правда
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и каждая власть которая находилась у руля больше одного года, оправдывает это разгильдяйство тремя "объективными" причинами - это попередники, непогода и отсутствием инвестиций Через негоду без світла залишилися майже 200 населених пунктів у семи областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3707 Оно и понятно, так сподручней бабло из бюджета распились на устранение повреждений
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Не переживайте. Сейчас Зе срочно выедет в район бедствия, а по пути селфи с надгрызенной шаурмой на фоне логотипа сети АЗС "Сокар" сделает (За скрытую рекламу платят тоже весьма неплохо). И рукава рубашки закатает, чтоб выглядеть как офигенный работяга (на самом деле - чтоб жиром с шаурмы не забрызгать).
Это вам не ситуационные комнаты на свои деньги оборудовать.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧерез негоду без світла залишилися майже 200 населених пунктів у семи областях, - ДСНС
 
 
 
 
 
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