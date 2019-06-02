 Через негоду без світла залишилися майже 200 населених пунктів у семи областях, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У ніч із 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощ, гроза) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 184 населені пункти в 7 областях, зокрема у Полтавській - 46 населених пунктів, у Київській - 40 населених пунктів, у Вінницькій - 38 населених пунктів, у Черкаській - 35 населених пунктів, у Кіровоградській - 15 населених пунктів, у Дніпропетровській - 5 населених пунктів та в Сумській - 5 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, зазначили в ДСНС.

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