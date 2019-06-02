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Все про:Зеленський (1534) США (5061) Сенат США (96) Портман Роберт (14)

 Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії"

Сполучені Штати Америки продовжать надавати підтримку Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман написав на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Як співголова українського кокусу в Сенаті, я продовжуватиму підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - заявив Портман.

"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130124
 
   
 Топ коментарі
 
по ушам им юзал, как раз, порох.
и своей брехнёй достал штаты.
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Больше всего меня умиляет в иностранцах их детская наивность. Поюзал им по ушам фигляр, а они наивно верят. Как в анекдоте про Чапаева и Петьку. Они говорят- мы джентельмену верим на слово. Вот тут мне карта и повалила.
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Можливо він грає роль...
Бо його найближче оточення говорить про референдум за мир, про скасування мовного закону, який начебто посварив нас з росією і спричинив війну, про вихід на російські ринки... і т.д.
То де ПРАВДА ?
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То ви рахуєте всіх, хто любить сою та бере гроші по-справжньому розумними людьми? Ви таки точно торговий партнер поросьонко Поці.
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Кацап, ты не понял. Это тебя беня купил за вонючий сериальчик по телевизору, т.е. за твои же деньги. И вот ответь - так кто у нас зедебил?
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пэдрот же, ваш экс, самолично является марионеткой *****, аферист, рейдер и злочинець-олигарх, на крови занявший кресло.
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Што такоє, дамбіт Бамбасс, многоніковая ти наша?
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Хреновые макароны сегодня в италии - ишь как болезную плющит. Отсутствие логики выдает жертву кацапской пропаганды. Если Порошенко - марионетка *****, то Зеленский как его заклятый противник, получается враг *****? Но при этом ближайшие дружбаны Зессыкуна высказываются за заключение мира с тем ****** при этом, не оговаривая никаких условий, т.е капитулируя. Даже с учетом того, что логика - женская, здесь без застарелого климакса не обошлось.
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Та звідки їм знати? У них справжні макарони на звалищах бульдозерами давлять.
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Пусть хоть песню послушает. и облизывается.
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Санитары, у поциента истерика - второй час без видимой причины лыба с морды не сползает (две штуки). Готовьте операционную.
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Ни кто не может из западных представителей усмотреть в действиях или словах Зеленского приверженность роиси , и только славные порохоботы видят в нем предателя . Хотя толком сами не могут объяснить кого или что он предал
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Узеленского уже расказали 73%наивных что войну начали что бы подзаработать с двух сторон.Или такого не было?Небылр вброса про договоренности с рф?
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Порохоботи пережили страшенну психіатричну драму, тому кидаються на всіх, крім кацапів.
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Зеля и как актер хреновый. Я не смотрю всякое говно типа 95 канала, но так как его актер стал презом, решил глянуть. Люди очнитесь. Абсолютно не смешно, актерская игра-сплошные кривляния. В моем понимании актер, это Де Ниро например, или даже кацап Евстигнеев, комик - Аткинсон или А. Миронов. Может как человек Зе неплохой, но актер никудышный. Такая поддержка Зели любителями примитивных сериалов, говорит о серьезной болезни общества.
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21.05.19 21:31 Чтобы народ принял решение, - вопрос о мире с РФ вынесем на референдум, - Богдан
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан
Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир

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На вкус и цвет шаблона нет . Ты никто ,а он Президент и всемирно известный актёр =чувствуешь разницу?
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Всемирно известный...Хорошо лизнул.
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Ну ты даже в нете под чужим флажком прячешься .А он Президент .
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на шо обращать внимание - кто потянулся и куда - все ошарашены были выбором украинцев - все как у англичан после окончания войны - Черчеля не выбрали - вот и приехали посмотреть на это чудо - а чуда чудит уже вторую неделю - теряя поддержку все больше и больше - самое прикольное - сам чудить - нарошно не придумаешь - прикольно))))))
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кацабский диалект не понимать, пардон. Туманная речь - туманный разум.
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то ж индеец - многа многа огненный вада - разум в тумане
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сравнить барыгу с Черчилем - мда краснокожий квасил с юГиком - это у него уже чертенки мерещатся ))
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когда зеленский посадит свинарчуков и заказчиков убийства Кати - почему не чего не делает - когда тарифу упадут - когда заплаты повысятся - почему до сих пор идет война - не чего он не делает - только селфи с шаурмой и со спортзала - ПОЗОР - пора РАБОТАТЬ - РАБОТАЙ или УХОДИ
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спрашивай того, кто эти тарифы поднял и войну затеял.
Уж лучше ходить в спорт зал, чем по ночам принимать мертведчуков и болтать с хэйлом.
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Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 4285Надя 🇺🇦‏ @nadyusha1203 6 ч.6 часов назад
Інфузорії , голосувавші за шмарклю зелену, ще не захлинулись сцяннням у ваші пики?
Вже пора, бо далі загроза Україні захлинутись від цієї епідерсіі зеленої .

Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 1125
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брехать и красть может только великорошен Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 7250 - более никто - ибо рошен это шерсть Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 4188 Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 4188
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Вам варто з цим щось робити. Тема: "Портман і зе." А ви знову про Пороха. "Одержимість може бути результатом психічної реакції людини або групи людей на певні впливи соціального середовища. ******* медицина розглядає одержимість, як окремий випадок психічного розладу і називається «какодемономанія»
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" Менять идеи (но не принципы) - признак ума", - Цицерон.
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Цікаво, а Ціцерон не сильно б здивувався цій "цитаті"? Ціцерон-:"Хвастливые речи - первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами." Порох не тріпався, а просто скоротив кількість працівників АП, Зе обіцяв скоротити, а ЗБІЛЬШИВ кількість дармоїдів Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 2481
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Именно Зе работает. А не тунеядствует на Цензо.нет, как некоторые пензоинеры.
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кто бы вас дармоедов сократил - авось и долгов бы не было
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Мадам, есть принципиальное различие между понятиями структуры и количества. Это как между маникюром и бикини.
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Путин и донбасситы войну затеяли Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 8821 Или у Вас альтернативное мнение Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 1807
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А кто тогда позволил гиркину смыться из Славянска в Донецк? И кто сдал Крым? И кто на ноль помножил Украинскую Армию и милицию?
Почему сепарка нэлька ходит на свободе?
И мэр дружковки, сдавший город сепарам, до сих пор мэр?
Почему сепары гепа с допой, распространяющие по Востоку Украины сепарские газеты, в большом почёте у пэдраликсеича?
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А хто зараз наживається на війні? (На барих не спихнеш,вони вже не при владі).Чого зекоманда кричала про тарифи,а вони підвищились з 1.06.? А чого Зе ще й досі нє астанавілвайну?По словам його корєша- Шефіра, на війні наживається влада.Чого Зе обіцяв зменшить склад АП,а натомість її збільшує?Значить Зе брехун?Поцчєму він розсадив на посади своїх друзів,бізнеспартнерів?При попередньому президенті казали шо це дуже хєрово,і називається кумовство .Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 4813
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такие вот лугандонские сепары, которые до сих пор оттуда строчат, как андрюша беляефф и вофка каракай!
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А хто ж у нас Крим віджав, ввів "ихтамнетов, чи не ваш шеф-пуйло? У ваших ватних головешкай кавардак. Можливо, це тому, що по ночам працюєте особистою телефоністкою пуйла ? Відпочиньте
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ТСН нагадує склеротичним:
"Росія не здатна була вивести флот, а Україна - оплачувати необхідний їй газ, тому підписання Харківських угод стало розв'язанням цих проблем, - вважає Порошенко."

"продовження терміну базування російського флоту в Криму не вплине на взаємини України і Європи."
"У нас величезна кількість інших проблем, які нам необхідно вирішувати з Європою, і проблема Чорноморського флоту в цьому переліку буде останньою"

"ніякої геостратегічної необхідності в істотному посиленні, глибокій, глобальній модернізації російського флоту не існує"


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о уже свинофоферма индейцев подтянула ))
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о тебе сегодня даже наш флаг достался - аль забрал у кого ? правильно ,скажи - индеец одобряет - ну твои начальники меня знают хорошо - сражаемся с ними с 2014 - я так думаю шо вы,топя за зелю,сильно ошибаетесь - так же как и с Трампом - как то так
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21е - и зрада в украине становится патриотами, а патриоты зрадой - смешно и грустно...
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Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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У Шевченка саме ПОМАГАЄ. Це поезія!

1. "Кавказ"

"Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
https://espreso.tv/article/2018/03/10/10***********************************************************
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это у вас в кацапии украинскую литературу не преподают. кислых щей доносчикоффЪ.
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а може то у вас не викладають, бо ти і слова шевченськівського не знаєш.
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ти від імені всіх своїх 10 ніків висказалась ? ))
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Лучше тогда пусть цитирует про вшей и гнид.
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Это уже какая-то тирания.)) И совсем не по-европейски.
Даже цитировать он должен то, что хочется Вам.
Цитируйте Вы то, что Вам нравится.
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Ты слышала слово *лицемерие* и *пустозвонство*. Это как раз по теме.
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В нашей деревне пастухи с закатанными рукавами только когда овец доят,а этот президент всегда.
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значит этот президент работает как и пастухи, а не ворует как твой гнойный свин.
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браття ржуть як оті кони на питання чому не голосували...
в нас все гроші вирішують - не колован київскій, той чі іншій - приїдь побачіш. ...
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нет нам беглый укажет - что великорошен нам лучче - ему виднее
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тебе указывать шо то бесполезно - ты упорото-прикацапленый наглухо!
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эй беглый - тебя уже твой пуйло учил - указывай жене как щи варить
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следишь за папой? - кто бы сомневался, про сортир шо нибудь давай...

и смайликов побольше, а то у меня тока пол екрана дергается )))
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Сам пишеш,сам собі лайки ставиш?Так тільки кацпи і онаністи роблять. Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 1459
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Владимир Зеленский всего за пару дней добился важнейших сигналов наших партнеров, чего не сделал Порошенко за 5 лет.

При олигархе Порошенко помощь от США была минимальной, из-за подозрений, что олигарх Порошенко работает на Россию и играет двойную игру.
В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.
Проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности» направлен на усиление обороноспособности Украины, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укреплении возможностей Украины противостоять российским кибератакам.
Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.
Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.
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вот тут правда!!!! Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 7438
счас свины завоют - он не в костюме а рошений такой муЗчинка вороватый Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 358 Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 358
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О как порохоскоты зарезвились... ай как неудобно когда ваши ущербные вангования не сбываются? Оказывается Зеленский не бэкает-мэкает, а вполне уверенно себя чувствует на международных встречах и переговорах... оказывается никто из мировых лидеров не повторяет за вами "клоун, клоун" и Зеленский даже внешне производит гораздо лучшее впечатление чем вечно мятый, синий жирный Потрох.
Кто бы мог подумать... ну ничего, привыкайте обламываться и истекать слюной от злобы.
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Так на переговорах хоч бекай, хоч мекай, головне - аби перекладач був кваліфікований. Щоб ясно міг зрозуміти думку президента і донести її в редактованому вигляді. Я вважаю, що навіть якби знав трохи англійську, то все одно мав би спілкуватися через перекладача. Бо інколи невдало застосоване слово змінює суть сказаного аж до протилежного.
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А ще ЗЄля майку на собі порвав, коли казав що друзів і кумів не буде в його оточенні....
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Роб Портман-людина ренген,людина діла.Він сказав:Я не люблю зупинки взагалі, я не думаю, що зупинятися коли-небудь варто. Але я радий тому-де ми знаходимося зараз.Тому така оцінка Зеленському від Портмана не просто слова,а й заданий вектор розвитку у офіційних ділових відносинах між США та Україною.
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Ух ти! Тепер уже разумкови з шаферами не котируються. Тепер за зЄ будуть сенатори розмовляти. Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 108
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Так соплеменник из колена Иуды же. Они друг с дружкой в десна лобызаются несмотря на роли, которые играют.
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От странно, вроде встречаются представители властей США и Украины двух европейских по культуре государств, так почему договариваются два еврея?
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Шоковані поразкою бариги,що вбухали в безмізгих ботів кучу грошей,тепер ненавісно скаженіють жагою реваншу,аби вернути хочя б те,що так безглуздо втратили.Але час не стоїть на місці-їх човен відплив у небуття.Говорити з лузерами вже не будуть,а їхні палиці в колеса нових ламатимуть саме так безцеремонно,як і вони ламали колись опозицію-через коліно!Тому лишається пороссаній системі два варіанти:тікати в ліс тишком-нишком сидіти,або сідати за грати і гугнявити у носа тихцем.Слава Україні!
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Вот читаю комменты и с удовлетворением должен отметить, что, по крайней мере, часть попок начала зеленеть! Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії" - Цензор.НЕТ 5542
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії"
 
 
 
 
 
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