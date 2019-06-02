 Сенатор Портман після зустрічі із Зеленським: "Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії"

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський сенатор від Республіканської партії Роберт Портман написав на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Як співголова українського кокусу в Сенаті, я продовжуватиму підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США", - заявив Портман.
"Я мав задоволення зустрітися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії", - прокоментував Портман.
I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK— Rob Portman (@senrobportman) 1 июня 2019 г.
As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB— Rob Portman (@senrobportman) 1 июня 2019 г.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан
Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир
Уж лучше ходить в спорт зал, чем по ночам принимать мертведчуков и болтать с хэйлом.
Інфузорії , голосувавші за шмарклю зелену, ще не захлинулись сцяннням у ваші пики?
Вже пора, бо далі загроза Україні захлинутись від цієї епідерсіі зеленої .
Почему сепарка нэлька ходит на свободе?
И мэр дружковки, сдавший город сепарам, до сих пор мэр?
Почему сепары гепа с допой, распространяющие по Востоку Украины сепарские газеты, в большом почёте у пэдраликсеича?
"Росія не здатна була вивести флот, а Україна - оплачувати необхідний їй газ, тому підписання Харківських угод стало розв'язанням цих проблем, - вважає Порошенко."
"продовження терміну базування російського флоту в Криму не вплине на взаємини України і Європи."
"У нас величезна кількість інших проблем, які нам необхідно вирішувати з Європою, і проблема Чорноморського флоту в цьому переліку буде останньою"
"ніякої геостратегічної необхідності в істотному посиленні, глибокій, глобальній модернізації російського флоту не існує"
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
1. "Кавказ"
"Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
https://espreso.tv/article/2018/03/10/10***********************************************************
Даже цитировать он должен то, что хочется Вам.
Цитируйте Вы то, что Вам нравится.
в нас все гроші вирішують - не колован київскій, той чі іншій - приїдь побачіш. ...
и смайликов побольше, а то у меня тока пол екрана дергается )))
При олигархе Порошенко помощь от США была минимальной, из-за подозрений, что олигарх Порошенко работает на Россию и играет двойную игру.
В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.
Проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности» направлен на усиление обороноспособности Украины, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укреплении возможностей Украины противостоять российским кибератакам.
Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.
Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.
счас свины завоют - он не в костюме а рошений такой муЗчинка вороватый
Кто бы мог подумать... ну ничего, привыкайте обламываться и истекать слюной от злобы.