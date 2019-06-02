 Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "112", відповідаючи на запитання про те, чи має намір він йти у відставку.

"Ніколи не почувався "на валізах", немає причин і немає тренду", - сказав він.

Матіос пояснив, що за військовим статутом подібні наміри називаються дезертирством.

"Я військовий, і у мене до жовтня контракт. І я так розумію, що війна не закінчиться в тій формі, в якій вона є. І оскільки я є свідомим українцем, треба буде продовжувати контракт і служити далі. Наявність військового контракту зобов'язує мене бути там, де я є", - зазначив головний військовий прокурор.

Водночас він додав: "Я буду, напевно, самим крайнім із тих, хто може взяти валізу і піти, залишивши державність ворогам на поталу".

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За словами Матіоса, оскільки СБУ, "кажучи простими словами, перебуває під наглядом військової прокуратури", він володіє повним обсягом інформації про виклики, з якими зіткнувся новопризначений перший заступник глави Служби, а наразі т.в.о. глави СБУ Іван Баканов.

"У мене є свої судження, адже я 8 років там (в СБУ) прослужив. Подивимося, якщо він (Баканов) потребуватиме допомоги, то звернеться, порушить якийсь закон - ми поправимо. Не можна відразу карати, треба допомагати розбудовувати державу. Напевно, йому мало б все вдатись, а чи вдасться - на те воля божа", - сказав головний військовий прокурор.

Також Матіос додав, що готовий надавати допомогу і новопризначеному начальнику Управління державної охорони Олексію Оцерклевичу. "Ми поспілкуємося в понеділок... Є багато інструментів, із якими новопризначений керівник точно не знайомий, будемо допомагати... Йому доведеться вчитися на ходу", - підкреслив Матіос.

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