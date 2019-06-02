 Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "112", відповідаючи на запитання про те, чи має намір він йти у відставку.
"Ніколи не почувався "на валізах", немає причин і немає тренду", - сказав він.
Матіос пояснив, що за військовим статутом подібні наміри називаються дезертирством.
"Я військовий, і у мене до жовтня контракт. І я так розумію, що війна не закінчиться в тій формі, в якій вона є. І оскільки я є свідомим українцем, треба буде продовжувати контракт і служити далі. Наявність військового контракту зобов'язує мене бути там, де я є", - зазначив головний військовий прокурор.
Водночас він додав: "Я буду, напевно, самим крайнім із тих, хто може взяти валізу і піти, залишивши державність ворогам на поталу".
За словами Матіоса, оскільки СБУ, "кажучи простими словами, перебуває під наглядом військової прокуратури", він володіє повним обсягом інформації про виклики, з якими зіткнувся новопризначений перший заступник глави Служби, а наразі т.в.о. глави СБУ Іван Баканов.
"У мене є свої судження, адже я 8 років там (в СБУ) прослужив. Подивимося, якщо він (Баканов) потребуватиме допомоги, то звернеться, порушить якийсь закон - ми поправимо. Не можна відразу карати, треба допомагати розбудовувати державу. Напевно, йому мало б все вдатись, а чи вдасться - на те воля божа", - сказав головний військовий прокурор.
Також Матіос додав, що готовий надавати допомогу і новопризначеному начальнику Управління державної охорони Олексію Оцерклевичу. "Ми поспілкуємося в понеділок... Є багато інструментів, із якими новопризначений керівник точно не знайомий, будемо допомагати... Йому доведеться вчитися на ходу", - підкреслив Матіос.
От мегазарплат - до бегству в Лондон с награбленным
Вот обычный путь успеха украинских супер мега реформаторов и вся логика всех этих Коболевых, Смилянских, Нефедовых
Вся логика всех этих супер мега "реформаторов" Коболевых, Смилянских, Нефедовых:
1. Влупить себе гиганские зарплаты.
2. Рассказывать сказки о своих крутых менеджерских качествах.
3. Когда ясно, что это все обыкновенные проходимцы, то быстро что нибудь и распилить и продать.
4. Получить за всю эту пьянку огромный откат и процент от продажи
5. Свалить в Лондон с награбленным.
А вы сидите и мудачтесь с частными компаниями, которые выкупают сладкие естественные монополии, которые будут доить всю страну.
Тарас Загородний