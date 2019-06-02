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 Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт"

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос не має наміру йти з посади принаймні до жовтня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "112", відповідаючи на запитання про те, чи має намір він йти у відставку.

"Ніколи не почувався "на валізах", немає причин і немає тренду", - сказав він.

Матіос пояснив, що за військовим статутом подібні наміри називаються дезертирством.

"Я військовий, і у мене до жовтня контракт. І я так розумію, що війна не закінчиться в тій формі, в якій вона є. І оскільки я є свідомим українцем, треба буде продовжувати контракт і служити далі. Наявність військового контракту зобов'язує мене бути там, де я є", - зазначив головний військовий прокурор.

Водночас він додав: "Я буду, напевно, самим крайнім із тих, хто може взяти валізу і піти, залишивши державність ворогам на поталу".

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За словами Матіоса, оскільки СБУ, "кажучи простими словами, перебуває під наглядом військової прокуратури", він володіє повним обсягом інформації про виклики, з якими зіткнувся новопризначений перший заступник глави Служби, а наразі  т.в.о. глави СБУ Іван Баканов.

"У мене є свої судження, адже я 8 років там (в СБУ) прослужив. Подивимося, якщо він (Баканов) потребуватиме допомоги, то звернеться, порушить якийсь закон - ми поправимо. Не можна відразу карати, треба допомагати розбудовувати державу. Напевно, йому мало б все вдатись, а чи вдасться - на те воля божа", - сказав головний військовий прокурор.

Також Матіос додав, що готовий надавати допомогу і новопризначеному начальнику Управління державної охорони Олексію Оцерклевичу. "Ми поспілкуємося в понеділок... Є багато інструментів, із якими новопризначений керівник точно не знайомий, будемо допомагати... Йому доведеться вчитися на ходу", - підкреслив Матіос.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130123
 
 
 Топ коментарі
 
Откуда особняки, мерседесы и тд?? Отчитайся, потом претендуй на чтото.
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ушастый приспособленец готов служить любой власти, лишь бы быть поближе к рычагам управления для покращення собственного благополучия Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт" - Цензор.НЕТ 2966 удачно отслужил януковичу, перно прислуживал порошенко и теперь надеется прилипнуть к зеленым, такой себе хамелеон с липким длинным языком, который он сидя на одном месте ловко выбрасывает для заглатывания добычи Матиос не намерен уходить в отставку: "Я военный, и у меня до октября контракт" - Цензор.НЕТ 7133
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Крышеватель свинарчуков получил приказ - держаться за кресло до последней капли крови.
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Тобто? Перед ким? І з якого приводу? Я звик називати речі своїми іменами. В тому числі двоногі речі.
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Анатоль надо тепловизор то Опись... прОтокол... сдал... принЯл... - ... отпечатки пальцев..... Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 9483
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Видно візу в Англію ще не отримав..... Матіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт" - Цензор.НЕТ 6584

От мегазарплат - до бегству в Лондон с награбленным
Вот обычный путь успеха украинских супер мега реформаторов и вся логика всех этих Коболевых, Смилянских, Нефедовых
Вся логика всех этих супер мега "реформаторов" Коболевых, Смилянских, Нефедовых:
1. Влупить себе гиганские зарплаты.
2. Рассказывать сказки о своих крутых менеджерских качествах.
3. Когда ясно, что это все обыкновенные проходимцы, то быстро что нибудь и распилить и продать.
4. Получить за всю эту пьянку огромный откат и процент от продажи
5. Свалить в Лондон с награбленным.
А вы сидите и мудачтесь с частными компаниями, которые выкупают сладкие естественные монополии, которые будут доить всю страну.
Тарас Загородний
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМатіос не має наміру йти у відставку: "Я військовий, і у мене до жовтня контракт"
 
 
 
 
 
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