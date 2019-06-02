 За п'ять років в Україні кількість багатодітних сімей збільшилася майже на 15 тисяч, - Мінсоцполітики

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики, пише УНН.
Зазначається, що станом на 1 лютого 2019 року багатодітних сімей в Україні налічувалося 338 тис. 513.
У 2018 році цей показник був меншим на 4 тис. 646 і становив 333 тис. 867.
На початку лютого 2014 року в країні було зареєстровано 323 тис. 575 сімей, де є троє і більше дітей.
Отже, за п'ять років в Україні кількість багатодітних сімей збільшилась на 14 тис. 938.
У статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" встановлено, що багатодітною сім'єю називають шлюб, який зареєстровано офіційно і де разом із подружжям на одній площі проживають троє і більше дітей.
Я писав що у мене з 2014 року лежала деяка сума у гривнях.
Ще які питання?
У третій раз пишу - У мене Була деяка сума у гривнях.
У батьків залишались гроші від пенсії.
І я не витратив ще жодного долара із накопичених.
Був час у 90-х коли купував по десять, двадцать.
Був час - купував по тисячі.
а простіше аби ляпнути - точніше запіяритися!
балаболити - це вам не промисловість розвивати)))
тут мати потрібно - хист і ізик) без кості)))