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 За п'ять років в Україні кількість багатодітних сімей збільшилася майже на 15 тисяч, - Мінсоцполітики

За останні п'ять років в Україні майже на 15 тисяч збільшилася кількість багатодітних сімей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики, пише УНН.

Зазначається, що станом на 1 лютого 2019 року багатодітних сімей в Україні налічувалося 338 тис. 513.

У 2018 році цей показник був меншим на 4 тис. 646 і становив 333 тис. 867.

На початку лютого 2014 року в країні було зареєстровано 323 тис. 575 сімей, де є троє і більше дітей.

Отже, за п'ять років в Україні кількість багатодітних сімей збільшилась на 14 тис. 938.

У статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" встановлено, що багатодітною сім'єю називають шлюб, який зареєстровано офіційно і де разом із подружжям на одній площі проживають троє і більше дітей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130122
 
   
 Топ коментарі
 
Ситий голодному не товарищ,ви відірвані від реалій життя прикоритники,думаєте що Українці їдять ті самі бутерброди з ікрою що і ви?Ні Українці вже на БОРЩІ економлять,бо цибуля та капуста не доступна по ціні.
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Цифри на вкрадених Петром серверах РНБО.
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в стране, где основная часть населения живет за счет субсидий это единственный способ выживания, чем больше ртов, тем легче прокормиться за счет подачек соевых мародеров.
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Саме писав,може і не дослівно,але було так--купил тысячу долларов,потому что не верю Зеленскому))
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Були часи коли я в місяць заробляв тисячу долл. у еквіваленті - 8 тис. гривень. Це для тебе неймовірна сума?
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Були часи,але ти писав про покупку доларів минулого тижня))
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Повтор:
Я писав що у мене з 2014 року лежала деяка сума у гривнях.
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У якому банку?))Я тобі звичайно вірю,як Пушиліну,може навіть більше))
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Їв ти що,у 2014--2015 роках?Доки не почав заробляти рублі?
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Гуманітарку я не отримував. Отримував ахметовську за батьків.
Ще які питання?
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Ось у цьому і питання,за які грощі ви жили разом з батьками,дай бог їм здоров"я,на протязі майже двох років?
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за накопичені
У третій раз пишу - У мене Була деяка сума у гривнях.
У батьків залишались гроші від пенсії.

І я не витратив ще жодного долара із накопичених.
Був час у 90-х коли купував по десять, двадцать.
Був час - купував по тисячі.
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Співчуваю.Відверто співчуваю.Повір це не стьоб,це щіро.
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Не слухай їх, воги з космосу, або вигаданої країни Тілімілітрямдія, а не з України, люди тяжко працюють за гроші, ціни ростуть ( і це пр порошенку) які Турціїї тут би хоч в Кирилівку поїхати, а всі тут трутні які на нас з тобою їздять і невиробляють нічого, а злизують вершки. Їм реальний стан гароду не зррзуміти, як би так все гарно було то 5 млн. в польшу б не виїхало.
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Я цих двох знаю вже давно,декілька років))
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Я також.? Ідіотів 90%, мало хто "трезво" реально пише, якісь тупі закидон і язвітєльності і все, на більше ума не вистачає.
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Ви хоть не палитись так,зі списками своєї бригади,з бригадиром серед ваших читачів))
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Інтернет це не проблема зараз, а може людина на виходних? Ти про це подумала?
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Вишче по гілці я написав свій графік на червень місяць.
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Розумію тебе, але це не у всіх, хоча і економлять.
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Ну ти і злий! Годуєш ******** ікрою та баликами? Вони у своїй більшості ще більш бідніші за середньостатичного Українця, бо за копійки цілодобово ******* петрика та його спину нижче поясниці.
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Нехай жруть,може луснуть))
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гарна статистика, позитивна!
а простіше аби ляпнути - точніше запіяритися!
балаболити - це вам не промисловість розвивати)))
тут мати потрібно - хист і ізик) без кості)))
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И в основном такие семьи неблагополучные. И в основном плодят нищету и сидят на соцпособии. И в дальнейшем создают еще массу проблем. Эти семьи, безусловно, крайне важны для демографии и лиц, непосредственно занимающимися ими. Но лучше бы сосредоточить внимание на покидающих Украину в поисках работы и лучшей жизни за рубежом. Или уже поздно думать об этом?
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Ось мені цікаво що всі шукають кращого життя по закордонах. А хто ж влаштував там таке життя, чи воно їм з неба впало?
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Без перепису населення - це все липа і провокація . Зручно для маніпуляцій і крадіжок .
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Пусть расскажет что это за семьи. Это же сплошь алкаши и наркоманы, за небольшим исключением, плодящие детей ради детских,а когда деньги заканчиваются, их дети оказываются в интернатах и детдомах, опять на шее налогоплательщиков, к тому же гены берут своё и они, вырастая, стангвятся такими же как их родители, порочный круг. Так что нечем хвастать "маложрущему" Реве и ко...
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Пішов на х...й дебіл, ти взагалі нічого не розумієш, 90% багатодітних це порядгі люди, а в тебе просто тєлік в голові.
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Видно какие "порядні" по вашему дуже "порядному" комментарию. Быдло ты невоспитанные и таких же плодишь, жаль твоих детей.
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Не гены берут свое, а отсутствие надлежащего воспитания до интерната и сама жизнь в интернатах. А потом все, мозг сформирован и ничего ты ему не сделаешь. Таких заведений по хорошему вообще не должно быть, но у нас много чего быть не должно, но оно есть.
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Население - не есть то быдло, которое плодится бездумно, а потом их еще и по телевизору показывают :"Беременна в 16")) В нормальных, я подчеркиваю, в нормальных!! 2-3 ребятенка вполне нормально. Но больше... Либо родители - оллигархи или очень обеспеченные люди, либо оба родителя имеют льготы и помощь от государства. Сами родители просто не в состоянии одеть-обуть-накормить на ту зарплату, которая есть (в основном) в стране. Даже, если иметь 2 высших образования. Нет, еще, конечно, можно таскать-грузить...днями и ночами... Но я не думаю, что такая работа будет в радость только из-за любви к детям)). Многодетным папам проще пивка выпить,Ю пузико почухать, с приятелями в картишки перекинуться. а деньги... деньги государство даст)). Зато он - многодетный папаша)). А те родители. у которых ОДИН ребенок, могут расчитывать только на себя.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа п'ять років в Україні кількість багатодітних сімей збільшилася майже на 15 тисяч, - Мінсоцполітики
 
 
 
 
 
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