 За добу поранено одного українського воїна, знищено двох найманців РФ, терористи здійснили 15 обстрілів, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

"1 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться у звіті.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти; біля населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм; чотири рази поблизу села Павлопіль - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі Красногорівки, Водяного і Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля Верхньоторецокого - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне - зі стрілецької зброї.

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За даними української розвідки, 1 червня двох найманців РФ було знищено, ще двох поранено.

Водночас від початку поточної доби терористи двічі обстріляли позиції ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли українських захисників поблизу Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції поблизу Новгородського з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - сказано в повідомленні.