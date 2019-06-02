 За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку глави Нацполіції Сергія Князєва.

"Це поліцейські, які під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї та в стані алкогольного сп'яніння. Наразі вони перебувають у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії", - повідомив він. За словами глави Нацполіції, всі зібрані докази та свідчення буде передано в ДБР - за підслідністю.

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"Водночас ми постійно контактуємо з батьками і з боку поліції надамо всю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати до Києва, де за життя хлопчика борються найкращі лікарі країни. Нам залишається лише помолитися за 5-річного Кирила", - резюмував Князєв.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області унаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Як повідомили в ДБР, до заподіяння вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Нацполіції в Київській області.