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Все про:діти (1532) затримання (2912) Нацполіція (7630) поранення (1426) Князєв (299)

 За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв

Двох підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому затримано поліцією в порядку статті 208 КПК.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку глави Нацполіції Сергія Князєва.

"Це поліцейські, які під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї та в стані алкогольного сп'яніння. Наразі вони перебувають у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії", - повідомив він. За словами глави Нацполіції, всі зібрані докази та свідчення буде передано в ДБР - за підслідністю.

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"Водночас ми постійно контактуємо з батьками і з боку поліції надамо всю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати до Києва, де за життя хлопчика борються найкращі лікарі країни. Нам залишається лише помолитися за 5-річного Кирила", - резюмував Князєв.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області  унаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Як повідомили в ДБР, до заподіяння вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Нацполіції в Київській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130120
 
 
 Топ коментарі
 
В Одессе своей ваты хватает, кого ты собрался сюда вытягивать?! Там на дамбасе за 5 лет окончательно из молодёжи выкорчевали все украинское, да и смена юных захеровцев на подходе... Но вопрос - чем хуже те, кто сдаёт ВНО?
... Вот эта толерантность погубит страну. То крысчанам безвиз дарим, то сепарам льготы для поступления в вузы. Типа, они потянутся к нам... Доча Захера уже отучилась в Харькове, Украину полюбила или все так же простит в ВК за новососию?
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Логика одна и едина для всех. Успешно сдал ВНО - вуз тебя ждёт.
Открою тебе великую тайну: в Украине работает система дистанционного обучения. Школьники Донецка или Луганска без проблем могли пройти по ней программу обучения по государственным стандартам и подготовится к ВНО. Кто хотел, ей воспользовался и в прошлом, и позапрошлом году, и поступил в вузы страны. В чем ты увидел проблему и необходимость предоставления льгот детям сепаров и боевиков, не желающим осваивать "украинскую" программу?
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Дефіцит,то похідна від бажання зробити всіх живих поліцейськими Мрія берії - всією країною керує МВС ... По подозрению в ранении 5-летнего мальчика задержаны двое полицейских. Они были вне службы, без табельного оружия и пьяные, - Князев - Цензор.НЕТ 5900
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"Ляп штаньми об асфальт!...". Перед тим, як писать подібне, співстав кількість особового складу поліції України, з подібними формуваннями інших країн... (Не забудь врахувать рівень злочинності в Україні та цих країнах).
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Для юліної лояльності в новій ВР його можуть залишити, бо набирають тепер людей за принципом відданості владі, а не професіоналізму😃
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А что вас не устраивает?
Придурков везде хватает, самое главное что их нашли и взяли за яйки, не стали своих отмазывать. А могли тупо списать на то что сам ударился или стрелял неизвестный.
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А что там поменялась были мусора, поменяли им форму, а суть не изменилась.
Мусор - это узаконенный бандит, который грабит вас прикрываясь законом.
Но если им прикроют краник вседозволенности, то может что-то поменяется, но не сегодня и даже не завтра.
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Ну не знаю, в патрульных может и понабирали, а так все кто был раньше так и работают. Из тех кого знаю никто не ушел, а на посту ГАИ вообще сидит ну никак не молодежь, наверное место хлебное, работают проверенные кадры, ни одна фура мимо бесплатно не проскочит.
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А вообще туда идут обиженные по жизни, которые физически работать не хотят.
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Саме так і створювалася радянська міліція,що,вас,невлаштовує
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А почему редакторы пишут слово полицейские а не ахвицеры? А то я совсем запутался? Когда мусора бьют или убивают, то он ахфицер, а когда он кого то убил, то полицейский. Ану редактор обьямни, без тебя никак?
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Тема закрыта! Копы не виноваты! Они шмалили из наградного оружия!
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Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла
--------
******.
Молятся и молятся.
Как же вы со своими "молитвами" и попами достали, гниды.
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А шо вы хотели, Князеву не до полиции, чувак ударился в политику. То дамбас обустраивает, советуя принимать без ВНО в вузы детей сепаров и боевиков, то реформирует Раду...
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Ось тільки дітей не чипай,чим більше їх витягнемо з Лугандону,тим краще.
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В Одессе своей ваты хватает, кого ты собрался сюда вытягивать?! Там на дамбасе за 5 лет окончательно из молодёжи выкорчевали все украинское, да и смена юных захеровцев на подходе... Но вопрос - чем хуже те, кто сдаёт ВНО?
... Вот эта толерантность погубит страну. То крысчанам безвиз дарим, то сепарам льготы для поступления в вузы. Типа, они потянутся к нам... Доча Захера уже отучилась в Харькове, Украину полюбила или все так же простит в ВК за новососию?
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Дітям потрібно надати шанс,якщо витягнемо хоть одного,то це вже буде не марно.З нас викоріняли все Українське 70 років радянської влади,з тебе викорініли?Звинувачувати дітей з Донецька,тільки тому що у Одесі вати багато,це не логічно.
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Логика одна и едина для всех. Успешно сдал ВНО - вуз тебя ждёт.
Открою тебе великую тайну: в Украине работает система дистанционного обучения. Школьники Донецка или Луганска без проблем могли пройти по ней программу обучения по государственным стандартам и подготовится к ВНО. Кто хотел, ей воспользовался и в прошлом, и позапрошлом году, и поступил в вузы страны. В чем ты увидел проблему и необходимость предоставления льгот детям сепаров и боевиков, не желающим осваивать "украинскую" программу?
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Лугандонець, який весь час топив проти України, раптом перейшов на українську мову.
Що, гебня нову задачу поставила?
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Ляшко о мове к Зеле приставал и ты туда же ? Ты во всём ему подражаешь ? Смотри не забеременей...
Почему как только нечего сказать, у дебилов хватает ума только на спросить о мове и назвать оппонента кацапом и рукой кремля ? Креативней надо быть ...
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Кацо, твої тупорилі відмазки не канають. Твої і його коментарі говорять самі за себе.
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Выстрел был,а табельного оружия не было,это как,мать вашу,получается,что у авакяновцы носят с собой на пьянки левые стволы и постреливают из них?за такое вся верхушка полиции должна быть арестована и предана суду за прием на работу в полицию идиотов с криминальными замашками.
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150-50 метрів ,влучання на рівні руки - питання,яка куля й який ствол По подозрению в ранении 5-летнего мальчика задержаны двое полицейских. Они были вне службы, без табельного оружия и пьяные, - Князев - Цензор.НЕТ 3141 ,белькотіння про Флобер, - типовий мусорський дебілізм !!!
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більш за все. мелкашечний патрон. питання. де ствол...
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ну где в реке или ещё где - нужна настоящая полиция
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ну не только же им стриптизерок и сутенеров нанимать
как завещал великорошен!!! слава потужно реформенному рошену )))
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Найуспішніша реформа Петруся... Петрусін кінозал продовжується
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да? а мне помнится это квакваковская фишка была. не?
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За реформы полиции отвечает министр МВД. Владимир Александрович назвал его успешным и эффективным министром...
А то, что полицейские не справляются со своими обязанностями, то да, вина Пороха, но не Авакова
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Проблеми ростуть синхронно з кількістю лягашів !
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там ещё Деканоидзе говорила - Система воспроизводит саму себя... всё
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Зебіл, "реформу" проводив Аваков, якого єдиного зебіли бажають зберегти в уряді.
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141 реформа соевой власти прошли успешно, пьяные менты научились стрелять в детей, настоящая перемога порохохряка и его подсвинков
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попередниками, если у тебя память короткая был яценюк с его правительством, и ещё пока соевая свора продолжает управлять страной во всех секторах экономики и законотворчества 5 лет ты стая тебе подобных тут верещали про досягнення соевой власти, так, что не кивай на попередников, прокурор будет кивать на твоих кумиров мародеров По подозрению в ранении 5-летнего мальчика задержаны двое полицейских. Они были вне службы, без табельного оружия и пьяные, - Князев - Цензор.НЕТ 6635
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Забувай про це, бо пройшла епоха бідності, порохоботів більше нема
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без тебя разберусь, что мне помнить, а что забыть, что касается порохоботов, то ты быстро окрас поменял, а ещё недавно ты гордился, что ты порохобот За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв - Цензор.НЕТ 5503
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оне и счас гордятся то идио... порохобот))) За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв - Цензор.НЕТ 9736
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Порохоботи копійчані зникли як клас : бо з приходом просто Володі- скінчилася ганебна епоха зубожіння та бідності ! Соєві запроданці -марадьори отримали свободу думки і фінансову незалежність і ,нарешті, можуть приєднатися до прекрасних і мудрих зеботів безкоштовно- тобто даром ! Зможуть -в кінці кінців - чесно і об'єктивно висловлювати своє захоплення як самим президентом- так і командою його професійних однодумців ! ЗЕ- ми з тобою!
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у меня брат в Одессе, у него опять триппер - кого ето интересует?
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Пьяные менты научилмсь стрелять, в том числе и по детям, лет 25-30 назад. Другое дело, что "очень успешный министр" за пять лет так ничего и не изменил.
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ну конечно, теперь удобно всю на рюкзакова свалить За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв - Цензор.НЕТ 590 Кто мешал порохобыдле в раде снять этого и назначить нового министра? У них же, с их слов, коалиция была все время, пока посипаки кроля не заявили о выходе, так, что порохосвин виновен в этом не меньше рюкзакова За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв - Цензор.НЕТ 590
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калолиция просуществовала год и исчезла вместе с Сеней... но он хоть имел диплом ))
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Армія.
Рота.
Взвод.
На кожного слодата три сержанти!
Крок вліво, крок вправо - покарання.
Все рівно знайдеться ідіот який вистрілить котрольним спуском в піраміду безпеки!
А тут самі були та ще і бухали, звичайно когось пристрелять!
Погано тільки, що не самі себе!
Із Флобера, щось не віриться, за скільки ж метрів був від них хлопчик????
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Це все лажа,ні якого флобера там не було,шмаляли з табельної зброї,а верхівка прикриває свою дупу.
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Оце так відсвяткували День захисту дітей. Символічно
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Резюме: майже 5 років Аваков повністю влаштовував адертів шоколадної дупи.
але за пару місяців до виборів його поведінка почала насторожувати, а під час виборів Аваков перетворився на ворога і головного винуватця провалу реформи міліції

і зараз адепти шоколадної дупи вимагають його відставки
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Резюме. Когда авакян противостоял Михо, сегодняшние ЗЕбилы возмущались. Теперь ботва коломойского горой за провального министра
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То у вас, зебильных, одна тапка - "сделано на росии"
А я как был за европейскую Украину, так и остаюсь
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Ото Петька нареформировал! Кошмар!
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Ау Князев а с чего тогда стреляли если они без табельного были.))
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Схоже,вже,відмазали. - Ані зброї,ані свідків,й собаку по слідах непускали !!
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как мента не называй, он все равно останется МЕНТОМ!
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Преторианцы и прокуратура - это органы (институты) власти УЗУРПАТОРОВ!
В гражданских республиках их не было (только почетная охрана избранных лиц), вооружены были сами ГРАЖДАНЕ (просьба, не путать со сбродом, гражданство было далеко не у всех и это РАЗУМНО И ПРАВИЛЬНО), а судопроизводство в ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ!
В той "Америке ковбоев" (которой так намеренно и старательно пугают в кино узурпаторы), с институтом ШЕРИФА, как это вам не покажется странным, и были настоящие (истинные) РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ, то была РЕСПУБЛИКА ГРАЖДАН, нынешнее США под властью УЗУРПАТОРОВ, рудименты республиканских институтов остались лишь как незначащие по сути ДЕКОРАЦИИ (в форме фарса традиций)!
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у нас тут спец по штатовскому управлению За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв - Цензор.НЕТ 2642
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да, причем тут "штатовское", там не придумали ничего нового в истории человеческой цивилизации во времен древней Эллады, Рима и Карфагена!
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высокомерная невежество, ханжество и откровенная глупость современных (по факту) РАБОВ просто абсурдна и нелепа по сравнению с хорошо образованным, не глупым и воспитанным сословием ГРАЖДАН древних греческих полисов, Рима или Карфагена (между прочим у них была канализация и водопровод, общественные бани, которые только вновь появились в "цивилизованной европе" всего лишь пару веков назад)!
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Тот случай когда я полностью согласен с Аваковым. Мусора не люди.
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Кирильчик, пожалуйста выздоравливай хлопец.
У тех кто ето сделал жизнь должна превратиться в ад...
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это зависит от нас - ибо на барыгу надеятся не стоило
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ето ты сейчас сам с собой?
ну шо же - удачного вам обоим диалога...
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раздают оружие кому попало.. от первого Авакова и до последнего психопата Кивы..
у порядочных Граждан по-прежнему мало шансов против вооруженной гопоты по обе стороны закона
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согласен - обычный гражданин должен иметь оружие (по конституции мона а банда мвд нах)

а такая мусорня должна знать что будет застрелена не хуже чем в княжичах За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв - Цензор.НЕТ 4563
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А была ли реформа???
Новая форма и японские машины не в счет,просто кто-то заБЕБЕКАЛ тему.
Как можно брать на работу ДВАЖДЫ выгнанного из ментарни с отчимом уголовником???
Бабло победило добро,отсюда и подстрелянные дети.
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Поліція з народом. Яким?

У Крутах "тітушки" вже вдруге зірвали збори громади щодо переходу в ПЦУ.

У селі Крути Ніжинського району Чернігівської області понад півсотні молодиків під керівництвом священиків Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.Про це повідомив користувач Леонтій Носенко в facebook, пише Україна молода."Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернигівщини", - йдеться у повідомленні.Мета зборів, на які явилися понад 200 крутян - об'єднання з Православною Церквою України та вихід з підпорядкування "РПЦ"."Очевидці повідомляють, що завезена з Києва братва вже зранку захопила приміщення, де мали проводитися збори. А ніжинська поліція цьому фактично потурала. Далі москвомовні "спортікі" заблокували вхід, а тих крутян, які намагалися потрапити у свою ж будівлю, просто скидали зі сходів на землю", - написав Носенко. "Безкарне знущання з крутян відбувалося під улюлюкання завезених бабушек-клікуш. Їх під'юджували мобілізовані московські попи, яких у Крути цього дня наперли з усіх усюд: Ніжина, Борзни, Прилуки й навіть Бахмача (зокрема, у банді тітушок засікли й "благочинного" РПЦ в Бахмацькому районі)", - заявив він.
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лучше бы его ктото завалил нах - сэкономил на рошеномуде ))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв
 
 
 
 
 
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