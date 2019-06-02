 За підозрою в пораненні 5-річного хлопчика затримано двох поліцейських. Вони були поза службою, без табельної зброї і п'яні, - Князєв

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку глави Нацполіції Сергія Князєва.
"Це поліцейські, які під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї та в стані алкогольного сп'яніння. Наразі вони перебувають у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії", - повідомив він. За словами глави Нацполіції, всі зібрані докази та свідчення буде передано в ДБР - за підслідністю.
"Водночас ми постійно контактуємо з батьками і з боку поліції надамо всю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати до Києва, де за життя хлопчика борються найкращі лікарі країни. Нам залишається лише помолитися за 5-річного Кирила", - резюмував Князєв.
Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області унаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Як повідомили в ДБР, до заподіяння вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Нацполіції в Київській області.
Придурков везде хватает, самое главное что их нашли и взяли за яйки, не стали своих отмазывать. А могли тупо списать на то что сам ударился или стрелял неизвестный.
Мусор - это узаконенный бандит, который грабит вас прикрываясь законом.
Но если им прикроют краник вседозволенности, то может что-то поменяется, но не сегодня и даже не завтра.
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Молятся и молятся.
Как же вы со своими "молитвами" и попами достали, гниды.
... Вот эта толерантность погубит страну. То крысчанам безвиз дарим, то сепарам льготы для поступления в вузы. Типа, они потянутся к нам... Доча Захера уже отучилась в Харькове, Украину полюбила или все так же простит в ВК за новососию?
Открою тебе великую тайну: в Украине работает система дистанционного обучения. Школьники Донецка или Луганска без проблем могли пройти по ней программу обучения по государственным стандартам и подготовится к ВНО. Кто хотел, ей воспользовался и в прошлом, и позапрошлом году, и поступил в вузы страны. В чем ты увидел проблему и необходимость предоставления льгот детям сепаров и боевиков, не желающим осваивать "украинскую" программу?
Що, гебня нову задачу поставила?
Почему как только нечего сказать, у дебилов хватает ума только на спросить о мове и назвать оппонента кацапом и рукой кремля ? Креативней надо быть ...
как завещал великорошен!!! слава потужно реформенному рошену )))
А то, что полицейские не справляются со своими обязанностями, то да, вина Пороха, но не Авакова
идио... порохобот)))
Рота.
Взвод.
На кожного слодата три сержанти!
Крок вліво, крок вправо - покарання.
Все рівно знайдеться ідіот який вистрілить котрольним спуском в піраміду безпеки!
А тут самі були та ще і бухали, звичайно когось пристрелять!
Погано тільки, що не самі себе!
Із Флобера, щось не віриться, за скільки ж метрів був від них хлопчик????
але за пару місяців до виборів його поведінка почала насторожувати, а під час виборів Аваков перетворився на ворога і головного винуватця провалу реформи міліції
і зараз адепти шоколадної дупи вимагають його відставки
А я как был за европейскую Украину, так и остаюсь
В гражданских республиках их не было (только почетная охрана избранных лиц), вооружены были сами ГРАЖДАНЕ (просьба, не путать со сбродом, гражданство было далеко не у всех и это РАЗУМНО И ПРАВИЛЬНО), а судопроизводство в ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ!
В той "Америке ковбоев" (которой так намеренно и старательно пугают в кино узурпаторы), с институтом ШЕРИФА, как это вам не покажется странным, и были настоящие (истинные) РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ, то была РЕСПУБЛИКА ГРАЖДАН, нынешнее США под властью УЗУРПАТОРОВ, рудименты республиканских институтов остались лишь как незначащие по сути ДЕКОРАЦИИ (в форме фарса традиций)!
У тех кто ето сделал жизнь должна превратиться в ад...
ну шо же - удачного вам обоим диалога...
у порядочных Граждан по-прежнему мало шансов против вооруженной гопоты по обе стороны закона
а такая мусорня должна знать что будет застрелена не хуже чем в княжичах
Новая форма и японские машины не в счет,просто кто-то заБЕБЕКАЛ тему.
Как можно брать на работу ДВАЖДЫ выгнанного из ментарни с отчимом уголовником???
Бабло победило добро,отсюда и подстрелянные дети.
У Крутах "тітушки" вже вдруге зірвали збори громади щодо переходу в ПЦУ.
У селі Крути Ніжинського району Чернігівської області понад півсотні молодиків під керівництвом священиків Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.Про це повідомив користувач Леонтій Носенко в facebook, пише Україна молода."Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернигівщини", - йдеться у повідомленні.Мета зборів, на які явилися понад 200 крутян - об'єднання з Православною Церквою України та вихід з підпорядкування "РПЦ"."Очевидці повідомляють, що завезена з Києва братва вже зранку захопила приміщення, де мали проводитися збори. А ніжинська поліція цьому фактично потурала. Далі москвомовні "спортікі" заблокували вхід, а тих крутян, які намагалися потрапити у свою ж будівлю, просто скидали зі сходів на землю", - написав Носенко. "Безкарне знущання з крутян відбувалося під улюлюкання завезених бабушек-клікуш. Їх під'юджували мобілізовані московські попи, яких у Крути цього дня наперли з усіх усюд: Ніжина, Борзни, Прилуки й навіть Бахмача (зокрема, у банді тітушок засікли й "благочинного" РПЦ в Бахмацькому районі)", - заявив він.