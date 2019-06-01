 Вибухи на заводі "Кристал" у російському Дзержинську: до медиків за допомогою звернулися 85 осіб

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я РФ, передає Цензор.НЕТ.
"За останніми даними: в зв'язку з вибухом на території заводу" Кристал "всього за медичною допомогою звернулося 85 осіб, 39 працівників заводу і 46 жителів міста. Станом на 22:15 на стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб, з них 1 пацієнтка в тяжкому стані, близькому до середнього, 15 - середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області РФ в цеху з виробництва тротилу на ДержНДІ "Кристал".
Вів прямий репортаж, чи ні?
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https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1134875739122221056
Нет, правда, вот по-человечески жалко!
Очень жаль, что не сдохло пару сотен мразей, производящих оружия для убийства наших сыновей!