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Все про:МЗС (1758) моряки (601) Росія (17323) Клімкін (1401)

 МЗС України просить партнерів тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, - Клімкін

Міністерство закордонних справ України звернулося до країн-партнерів із вимогою тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів і партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - написав Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС очікує від Росії виконання рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських військовополонених моряків

МЗС України просить партнерів тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, - Клімкін 01

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130110
 
   
 Топ коментарі
 
Паходу, в кацапском Дзержинске при взрыве на заводе по производству авиабомб задвухсотились 125 казламордых кацапов... Х.З. правда, нет...
Но еси шо, то бабы ищё нарожают, да, казламордые ??? МИД Украины просит партнеров давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - Климкин - Цензор.НЕТ 8089
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А чому це не може бути правдою, грузин Джугашвілі також був вбивцею, до того ж паталогичним, ось і Беня про це каже, що у Міхо вбивства в голові. А Беня розумний єврей...

https://twitter.com/DunlopDueler/status/1134395227698016257
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З ФБ. Перечень стран, которые стали лучше жить благодаря помощи роиссии:
1.
Как видите, слова здесь не нужны.
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Климкин дибил чтоль?РФ не входит в список стран подчиняющихся решению Гамбурга.Они в свое время подавали заявку,но не ратифицировали.
Суд провели чисто формально,изначально зная,что их решение ничего не значит.
С Гаагой та же фигня
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А МИД Украины не пробовал перекрыть поставку вооружения в Приднестровье через Украину? Я Удивляюсь етому маразму
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Если много увидешь долго жить не будешь
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я чисто теоретически. ну какие-то ящики, на которых не написано, ни что в них, ни для кого они. так?
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Нет теоретически не получится. , там москали с москальским акцентом и снаряды москальсие
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Ну вот началось... у сбу пукан рвет!!! начали искать меня
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только смотри окуратно., их СБУ охроняет
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Этих партньров (путлера) путлер на трубу насадил и... н-да.
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правильный был бы заголовок "МИД Украины просит бизнес партнеров РФ давить на РФ"
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Паходу, в кацапском Дзержинске при взрыве на заводе по производству авиабомб задвухсотились 125 казламордых кацапов... Х.З. правда, нет...
Но еси шо, то бабы ищё нарожают, да, казламордые ???
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Хорошо бы, если правда. Поделом тварям!
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поменять на мародера панамского всех заключенных
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Дивно ,щось забагато "росо-туристо" заблукали на тему...
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Соєвий зрадник!!!!!!!!!!! На смітник соєфих!!!!!!!!!!!!
У нас мір і рєфєрєндам с кацапомразямі..уже давно проста пєрєсталі стрєлять..На браттєв дафіть сабрался..соєфий!!!!!!!!!!!
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Ну вот не стёб? МИД просит партнёров надавить на РФ! И как пошли давить... . А те как давай пугатся, сдаваться, соглашаться. Как же осточертело.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМЗС України просить партнерів тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, - Клімкін
 
 
 
 
 
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