 МЗС України просить партнерів тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, - Клімкін

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів і партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - написав Клімкін.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
https://twitter.com/DunlopDueler/status/1134395227698016257
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Как видите, слова здесь не нужны.
Суд провели чисто формально,изначально зная,что их решение ничего не значит.
С Гаагой та же фигня
Но еси шо, то бабы ищё нарожают, да, казламордые ???
У нас мір і рєфєрєндам с кацапомразямі..уже давно проста пєрєсталі стрєлять..На браттєв дафіть сабрался..соєфий!!!!!!!!!!!