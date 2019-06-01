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Все про:Качиньський (59) Польща (1805) розслідування (1499) Смоленськ (53)

 Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську

У Смоленську з понеділка працює група польських експертів та прокурорів.

Про це йдеться в матеріалі кореспондента Польського радіо Мацея Ястшембьського, інформує Цензор.НЕТ.

Представники польських слідчих органів вже шостий день проводять огляд уламків літака Ту-154М, що розбився на смоленському аеродромі 10 квітня 2010 року. У катастрофі загинув президент Лєх Качиньський і ще 95 людей, котрі супроводжували його у поїздці до Катині.

Детальніше розповідає кореспондент Польського радіо Мацєй Ястшембьський:

"Польські прокурори і техніки-криміналісти з понеділка вивчають фрагменти кламків машини. Всі дії виконуються під наглядом працівників російського Слідчого комітету. За інформацією, яку отримало Польське радіо, у суботу представники польських слідчих органів мають закінчити процедуру огляду уламків літака. Це тринадцятий візит представників польської прокуратури до Смоленська за дев’ять років, і другий за останні вісім місяців. Росія, попри зусилля Польщі, не хоче повернути фрагменти Ту-154М та чорних скриньок, стверджуючи, що це докази у слідстві, яке досі триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заявила, що допустить польських слідчих до уламків президентського літака Качиньського

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Читайте: Офіційна причина Смоленської катастрофи - вибух. Пасажири загинули ще до падіння літака, - екс-міністр оборони Польщі Мацеревич

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130106
 
 
 Топ коментарі
 
судя по сроку который уже прошел с даты катастрофы, это должны быть либо археологи, либо палеонтологи Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске - Цензор.НЕТ 3669
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Там давно уже подчистили,полякам поэтому разрешили досматривать самолет
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судя по сроку который уже прошел с даты катастрофы, это должны быть либо археологи, либо палеонтологи Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске - Цензор.НЕТ 3669
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Насиплять у кишені і висновок буде, як раша скаже; - винні метеоумови.
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Оперативно то як.головне вчасно і швидко.
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Сегодня признают расстрел офицеров,
А там - и все беды католиков в целом!
Обставить всё это трагичнее надо,
Чтоб видели паны из ихнего НАТО
И паны из Штатов увидели даже,
Что Польша веками была пострадавшей
От пьяных и диких безбожных соседей.
Теперь не отвертятся, сунулись в сети.

А после, прилюдно, еще хорошо бы,
Чтоб русские чмокнули польскую жопу.
Да я, чтоб участвовать в этой победе,
Примчусь из Варшавы на велосипеде!
Ответят, по полной, и Путин, и Сталин.
И ты предлагаешь, чтобы мы опоздали?!
За этим мы бросились в русские дали???
Снижайся скорее и жми на педали!
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шо нить откопают...если был взрыв-на обломках следы остались,никаким дождем ,снегом и ветром убрать невозможно.
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Народный избранник Качиньский наш Лев
Увидел последним, покуда был жив -
В простом зипуне и в онучах, мужик:
С ухмылкой кривой под седыми усами,
Бредёт впереди самолёта Сусанин.
Оглянется дико в кромешном тумане -
И манит, и манит, и манит, и манит…
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Хорошая работа. Ни за что не отвечать, ничего не разрабатывать, ни чего не производить - так просто потрындеть. И получать за хождение по лесу 3-4 тысячи баксов в месяц.
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Туман под Смоленском
Когда мир узнает правду, русских будут рвать на куски голыми руками... Читать дальше...
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Пока у них есть ядреная бомба (и, таки, не одна) никто их рвать не будет.
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_Есть только одно реальное решение, на которое не готов жадный Запад: придушить рашистов до потери сознания. В противном случае будет ядерная война. Но... жадность фраера сгубила.
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Недавно запоребриком, с ухмылочкой, было заявлено что мир без эрэфии не нужен, и если чо, то эрэфийцы попадут в срай. Походу запад утерся.
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_Запад утёрся и продолжает утираться регулярно, а деятельный маньяк заходит всё дальше и дальше. Закончиться хорошо это не может.
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Ну, так мы с вами об одном и том же пишем, только разными словами
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судя по событиям в Дзержинске-они сами себя взорвать готовы...
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за МН17 узнали правду, но никого не рвут поцчемуто
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_Беспринципные торгаши маньяку не соперники. По определению. Здесь нужны настоящие лидеры из другого теста.
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Русские непрерывно врут!
По сообщению варшавского издания Gazeta Polska в номере от 14 сентября 2011 года, результаты анализа, проведенного профессором Веславом Биненденом, деканом факультета инженерного дела университета Акрона в штате Огайо показали, что польский Ту-154 не мог потерять крыло из-за столкновения с березой, как утверждают русские, а следовательно, отметим, был взорван тербандой ФСБ ракетой земля-воздух. Газета в частности пишет:
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Там давно уже подчистили,полякам поэтому разрешили досматривать самолет
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Когда РФ виновата, она всегда препятствует всему.
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удачи конечно,,,
но кацапня там все хлоркой засыпала много лет назад....
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кацапье там уже и обломками другого самолета подменили.Для уголовной шайки это что два пальца...А вот какое может быть следствие девять лет??.Причина понятна хотя и труднодоказуема.
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Ну, это очень спорно. Потому, что практически каждая деталь на самолете имеет свой номер.
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если обвинения касаются раши-следствие будет длится десятилетия...
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В любой непонятной ситуации откапывай Качинскокого. ))
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Полякам вообще не стыдно? Или она так расследуют, как наши гибель Небесной Сотни?
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Через столько лет там только валежник собрать можно
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Всем всё и так понятно . Росийские спецслужбы взорвали самолёт президента Польщи и правительства . Потому , что Польша пошла против канонов московского кремля и ещё ( посмела трогать незыблемые скрепы кгб , - тысячные расстрелы поляков на захваченных землях в 1939 - 40 годах ) .
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Мало того РФ не было смысла убивать польское правительство, так ещё и такой способ - самое худшее что только можно придумать. И так между странами отношения ни к чёрту.

Тут уже по неволе подумаешь - а не подстава ли это? Допустим кто то хочет испортить отношения между странами, и подстроил крушение именно в РФ. Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську - Цензор.НЕТ 5632
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Я думаю , что на ту встречу поляки везли какие-то документы . Кегебешникам-фесебешникам-путинцам это уже не нравилось . Путин-будущее-***** , только - только - обосрался с курском и закончил войну в чечне . Ему не нужны были какие-то там " поляки " . Ему нужна была россия : нефть и газ
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Осмотрят мох и ягель. Искуствено посаженные.
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Дело пахнет КИРОСИНОМ. Мабудь начнут Украину делить.
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-"Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.Источник: https://censor.net.ua/n3130106
где-то мы это уже слышали...и ещё- не хватает сомнений Малазии-а точно польский борт "был взорван"...? Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську - Цензор.НЕТ 4804
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПольські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську
 
 
 
 
 
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