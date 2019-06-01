 Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську

Про це йдеться в матеріалі кореспондента Польського радіо Мацея Ястшембьського, інформує Цензор.НЕТ.

Представники польських слідчих органів вже шостий день проводять огляд уламків літака Ту-154М, що розбився на смоленському аеродромі 10 квітня 2010 року. У катастрофі загинув президент Лєх Качиньський і ще 95 людей, котрі супроводжували його у поїздці до Катині.

Детальніше розповідає кореспондент Польського радіо Мацєй Ястшембьський:

"Польські прокурори і техніки-криміналісти з понеділка вивчають фрагменти кламків машини. Всі дії виконуються під наглядом працівників російського Слідчого комітету. За інформацією, яку отримало Польське радіо, у суботу представники польських слідчих органів мають закінчити процедуру огляду уламків літака. Це тринадцятий візит представників польської прокуратури до Смоленська за дев’ять років, і другий за останні вісім місяців. Росія, попри зусилля Польщі, не хоче повернути фрагменти Ту-154М та чорних скриньок, стверджуючи, що це докази у слідстві, яке досі триває".

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Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

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Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.