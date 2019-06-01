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Все про:діти (1529) дитбудинок (5) Супрун Уляна (459)

 З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун

До 2020 року всі дитячі будинки працюватимуть у звичайному режимі, але паралельно вестиметься робота, щоб всіх дітей, хто лишився без батьківської опіки, влаштувати в сім'ї.

Про це виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2020 року дітей не прийматимуть у будинки дитини. Будуть створені всі умови, щоб ці діти могли повноцінно рости зі своїми рідними батьками. У винятковому випадку вони  житимуть у патронатній або прийомній сім'ї", - зазначила вона.

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Зазначається, що до 2023 року на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри з кількістю місць, розрахованими відповідно до потреб суспільства.

"У створених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу - тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю", - повідомила глава МОЗ.

З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун 01
З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130105
 
   
 Топ коментарі
 
Бред какой-то. Опять разломает всё и ничего не построит. Какое отношение она имеет к детдомам? А про "стимулы" для уродов-родителей оставить новорожденного ребенка живым Доктор Смерть подумала?
В Европе открывают бебибоксы, а у нас закрывают детдома.... И только "в исключительных случаях" новорожденный, не нужный своим родителям ребенок, будет иметь шанс на жизнь...
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Хорошая мысль сделать на базе детских домов респисы. Во многих странах эта служба помогает оказать помощь семьям с больными детками, большей частью психологическую.
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Уважаемый Пётр Алексеевич спас Украину.
Уважаемая Ульяна Георгиевна спасёт нашу медицину и наших детей.
Какое счастье, что о нас заботятся такие прекрасные люди и профессионалы своего дела.
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Jester
В 2020 году мы должны забыть о Сцупрун как о страшном сне.- а краще ще раніше !
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Чтобы детей не принимали в детдома, надо чтобы государство создало условия, чтобы их не сдавали, а то когда Гройсман насчитал безработной матери доход в два минимума, лишив субсидии, то она уже думает, чем кормить детей, может их в детдом сдать
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Замість дитячих будинків будуть паліативно - реабілітаційні центри.
Заголовок немвідповідає змісту.
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та ну...чи не «акули пера»
середея ступінь профнепридатності....
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Пробачаюся, що ця стаття російською мовою.
В современном мире вопрос усыновления детей и воспитания их крайне актуален. Ислам поощряет тех, кто присматривает за сиротами, дает им жилище и растит так, как собственных детей. Человек, давший сироте дом и вырастивший его, заслуживает многих наград, и прощение грехов. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Тот, кто воспитает двух девочек до совершеннолетия, в Судный день будет со мной рядом" (Муслим). То же самое Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил и о человеке, который возьмет на воспитание сироту, мальчика или девочку. Однако в исламе запрещено такое усыновление ребенка, когда он называется родным ребенком приемных родителей, которые дают ему свою фамилию и отчество, и это фиксируется в официальных документах. Ислам не разрешает такой вид усыновления, так как по Шариату право наследования не принадлежит усыновленному ребенку.

Подробнее: https://islam-today.ru/veroucenie/usynovlenie-v-islame/
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ХХI век иди к чёрту с своей религией, независимо от того какой концессии.
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Расскажи это исламистам выдающих и берущих замуж девочек 8-13 лет! Ислам религия лукавства!
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Эта полоумная вообще оторвана от реальности.
Чей это злобный эксперимент, доверить украинскую медицину человеку, который без году неделя живет в Украине и в случае чего не привязан к этой стране даже физически.
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а яке відношення це вічно ВО має до дітей і дитячих будинків ?
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Задумка неплохая. Неплохая. Тут хожу и вижу множество выброшенных на улицу котов и собак. Купили, поигрались, наигрались и завезли куда подальше. Что-то в нашем обществе не совсем так. А котиков и собачек брошенных люди подкармливают, делятся последним куском. Чето с мысли сбился. А! Вот когда количество выброшенных наших меньших братьев резко уменьшится, вот тогда может и детдома будут не нужны.
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Такое впечатление , что брошенных детей в роддомах будут оставлять " на запчасти " . , - не дай Бог конешно . С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун - Цензор.НЕТ 6657
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Ця рижа падло вбивае своїми реформами пенсіонерів України, тепер взялася і за дитинчат.
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А ви все працюєте, щоб значення 73,22% довести до 100% ?

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Пока они никогда л не убила. Но совковые дебилы все не могут понять.
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Максим 811fe881, ты текст видать ниасилил, попробуй понять о чём речь., прочти ещё раз. Брошенных детей будут усыновлять, а не в детдоме их растить.Больным детям и их родителям будут оказывать помощь.Больному ребёнку лучше дома. с мамой и папой.А если родители алкоголики, то отдадут в приёмные семьи детей.
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Это ты ни текст "ниасилил", ни даже того, что сказать хотел. З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун - Цензор.НЕТ 9550 Подробно ответил выше в переписке. Это раз. А во-вторых, интересно, это Супрун будет "заставлять" людей "усыновлять" сирот? З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун - Цензор.НЕТ 9550 Интересно, каким образом? Может, поднимет им уровень жизни, зарплаты, соцпакет, выделит приличное жилье? Даже смешно читать этот БРЕД. Такие вопросы (отсутствие брошенных детей по причине их всеобщего усыновления) решаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО комплексно! Вместе с повышением уровня жизни/доходов населения. Или ты думаешь, что люди, которые не могут себе позволить СВОЕГО, РОДНОГО ребенка по причине финансового неблагополучия/нищеты (цифры по резкому сокращению рождаемости за последние 5 лет ни для кого не секрет) кинутся "усыновлять" детей чужих- потому, что так сказала Супрун? ЩАС. З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун - Цензор.НЕТ 9550 З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун - Цензор.НЕТ 5795 Именно поэтому лишать детей возможности жить на содержании у государства (в детдомах) - преступление! З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун - Цензор.НЕТ 1584 И каким местом Супрун со своим МО имеет отношение к социальным вопросам по сиротам???- вообще не понятно!
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"Может, поднимет им уровень жизни, зарплаты, соцпакет, выделит приличное жилье?"
Высокая рождаемость есть только в самых нищих странах. Украина как раз по рождаемости идет в ногу с приличными странами. В последние годы, правда, опять демографическая яма - малочисленное поколение 90-х стало создавать семьи.
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А с какой это стати, она о детдомах заговорила???
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Павел Добрыня, что бы понять , почему заговорила, съездил бы ты в детские дома и понял почему.
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яке відношення до цього має Супрун - цими речами займаються інші міністерства - наприклад мінсоцполітики , або міносвіти ... якщо вони з цими не справляються - то треба так і писати , і покарати очільників цих міністерств , а їх функції віддати Супрун . Але цього не робиться , тобто - маємо чергову профанацію
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а если она просто озвучила намерения..ты ж комментируешь любые темы..
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багато посадовців "озвучують" теми не їх сфери відповідальності. Мабуть тому що, про своє говорити немає що.
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я так понимаю она влезла потому что паллиативно-реабилитационные центры это уже Минздоровья
Кстати само это словосочетание вызывает оторопь
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тобто - Грося провів чергову "рехворму" про яку людям забули розповісти ?
на 100% певен , що коли цю ВО попруть з посади - народ таке дізнається , що всі будуть у шоці ..((
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в этом я даже не сомневаюсь

но все же хотелось бы отметить что паллиативный и реабилитационный - это не просто разные, это прямо противоположные центры
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Пришлось мне поработать в полиции. Пусть приезжает к нам «на райончик» к местным алкашам и наркоманам, настругавшим детей, которые в 12 лет еле разговаривают, пока родители валяются в собственной блевоте. Пусть поживет у таких пару дней
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Це намагання держави перекинути проблеми діток, у яких відсутні батьки ( або позбавлені батьківських прав), на самих українців. Це не вирішення проблеми, а самоусунення від аирішення такої проблеми.Держава має взяти під опіку кожну нповнолітню дитину, а філософія функціонування дитячих будинків та шкіл-інтернатів має бути замінена із совкової на філософію створення умов: від виховання до працевлаштування таких дітей.
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срочно Трибунал по мародеру а эту проходимку вернуть в Детройт на основное место работы санитаркой
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Якщо прочитати уважно, то мабуть вона з ордло.
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они как под копирку. слушал Муждабаева, он говорил, что эту волну гонит москва.
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100%, що це так. А такі коментатори, як ця повторюють тези російського телебачення.
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Во-первых, почему Супрун берет на себя функции других министерств? Во вторых, она вообще где находится? З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун - Цензор.НЕТ 2473
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Я понимаю что Супрун это куратор из США, но ее нужно убирать поскорее и брать кого-то адекватнее. Иначе благодаря таким реформам Украина превратится в страну где никто не болеет, не вызывает скорую и не бросает детей. Ну правда таких останется от силы миллиона 3.
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Тупые совки опять не довольные. А то что постсоветские интернаты, больше на казематы и тюрьмы похожи, это их не беспокоит. То что постсовкоаые интернаты калечат и психику и мораль это этих мразей не беспокоит. Или решайте проблему или вводите ограничения на детей. ***** нищете плодиться. Хочешь ребенка, сначала заработай состояние что-было на что его содержать, пройди комиссии у психиатра, нарколога и полс и получи лицензию на право завести одного ребенка. А то понарожают, дети в говне и нищете живут, так ещё и права качают. Яжмамки.
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Интересно, она это планировала с учетом если Петя переизберется, или просто под кайфом? Прост не представляю что значит "все условия" при *****...
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Залишилося лиш легалізувати одностатеві "сім'ї" - щоб ті могли "заводити дітей" і собі...
До речі, у самої пані ініціяторки як справи - діти є?
А як щодо громадянства: американського позбулася, чи як Катя Клер - мультипатріотка?
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В МЗО заявили что не закроют ни одной больницы! Потом на совещаниях тихонечко добавили, что вы сами закроетесь , по причине отсутствия финансирования от государства, а заработать вы не сможете--платежеспособное население выехало...Циники!
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******* українські чиновники звездіти про те що, знаходиться не в їх повноваженнях. Бо, за це не несуть ніякої відповідальності.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун
 
 
 
 
 
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