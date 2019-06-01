 З 2020 року в Україні дітей не прийматимуть до дитбудинків, - Супрун

Про це виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"З 2020 року дітей не прийматимуть у будинки дитини. Будуть створені всі умови, щоб ці діти могли повноцінно рости зі своїми рідними батьками. У винятковому випадку вони житимуть у патронатній або прийомній сім'ї", - зазначила вона.
Зазначається, що до 2023 року на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри з кількістю місць, розрахованими відповідно до потреб суспільства.
"У створених центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативу. Центр також може надавати послуги з респісу - тимчасового перепочинку батьків дитини з інвалідністю", - повідомила глава МОЗ.
В 2020 году мы должны забыть о Сцупрун как о страшном сне.- а краще ще раніше !
Заголовок немвідповідає змісту.
середея ступінь профнепридатності....
В современном мире вопрос усыновления детей и воспитания их крайне актуален. Ислам поощряет тех, кто присматривает за сиротами, дает им жилище и растит так, как собственных детей. Человек, давший сироте дом и вырастивший его, заслуживает многих наград, и прощение грехов. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Тот, кто воспитает двух девочек до совершеннолетия, в Судный день будет со мной рядом" (Муслим). То же самое Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил и о человеке, который возьмет на воспитание сироту, мальчика или девочку. Однако в исламе запрещено такое усыновление ребенка, когда он называется родным ребенком приемных родителей, которые дают ему свою фамилию и отчество, и это фиксируется в официальных документах. Ислам не разрешает такой вид усыновления, так как по Шариату право наследования не принадлежит усыновленному ребенку.
Подробнее: https://islam-today.ru/veroucenie/usynovlenie-v-islame/
Чей это злобный эксперимент, доверить украинскую медицину человеку, который без году неделя живет в Украине и в случае чего не привязан к этой стране даже физически.
Высокая рождаемость есть только в самых нищих странах. Украина как раз по рождаемости идет в ногу с приличными странами. В последние годы, правда, опять демографическая яма - малочисленное поколение 90-х стало создавать семьи.
Кстати само это словосочетание вызывает оторопь
на 100% певен , що коли цю ВО попруть з посади - народ таке дізнається , що всі будуть у шоці ..((
но все же хотелось бы отметить что паллиативный и реабилитационный - это не просто разные, это прямо противоположные центры
До речі, у самої пані ініціяторки як справи - діти є?
А як щодо громадянства: американського позбулася, чи як Катя Клер - мультипатріотка?