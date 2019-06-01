 П'яний водій загинув, з'їхавши в річку з моста на Харківщині

Чоловік не зміг самостійно вибратися з салону автомобіля і потонув, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію в селищі Синьок Куп'янського району надійшло до поліції 31 травня о 13:57. Попередньо встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
а жестко потому, что жертва пьяного не только он сам, но вы и я и наши дети вполне могут оказаться у него на пути, я сам сколько из за руля таких вытаскивал, на ногах не стоит, а лезет управлять авто
Но шо показательно - с момента изобтетения - ни одна обезьяна еще естественно не отобралась, и неестественно тоже.
Возникают некоторые вопросы к тов. Дарвину, но увы - задавать их некому.
Вовремя умерший основополжник - ето большое искусство!