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Все про:Нацполіція (7630) смерть (3329) Харківщина (726)

 П'яний водій загинув, з'їхавши в річку з моста на Харківщині

36-річний житель міста Куп'янськ, переїжджаючи через міст на автомобілі, не впорався з керуванням і з'їхав у водойму.

Чоловік не зміг самостійно вибратися з салону автомобіля і потонув, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію в селищі Синьок Куп'янського району надійшло до поліції 31 травня о 13:57. Попередньо встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130102
 
 
 Топ коментарі
 
естественный отбор должен работать...иначе нафига его изобретали?
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просто гарячЕ...або зомлів ...або схотів скупатися.
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80% местного населения бьіли за Колобородько😆
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просто гарячЕ...або зомлів ...або схотів скупатися.
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Та, таке буває..Іде такий собі дядько, нікого не чіпа, іде, іде... та враз.. якись шалений стовп дорогу перебіга, або ,як в даному випадку ,річка посеред дорозі зьявилася...
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надо лекции некоторым читать при жизни о безответственности, не только за чужую жизнь, но и за свою, может хоть кто-то поймет, а теперь уже как говорят Бог с ним...
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естественный отбор должен работать...иначе нафига его изобретали?
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Жаль что в отношении соевых придурков он дал сбой....
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зато я думаю,сработает на зелебенцах...на все сто. Пьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5130да и на рускавамирцах неплохо работает
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ну, это жесткое правило
а жестко потому, что жертва пьяного не только он сам, но вы и я и наши дети вполне могут оказаться у него на пути, я сам сколько из за руля таких вытаскивал, на ногах не стоит, а лезет управлять авто
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Естественный отбор изобрел тов. Дарвин Миклуха Маклаевичь.
Но шо показательно - с момента изобтетения - ни одна обезьяна еще естественно не отобралась, и неестественно тоже.
Возникают некоторые вопросы к тов. Дарвину, но увы - задавать их некому.
Вовремя умерший основополжник - ето большое искусство!
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между прочим он своей гибелью наверняка спас людей от смерти, которых он бы убил в следующий раз..
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админ почему Вы постоянно баните мои коменты? причем в 80% не по делу.. в цензоре все равно видно админмотивацию-запетю.
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админ как бы Вы отвечали, когда придурки ни за что в комментариях обсирают твой родной город.. у меня например это-Харьков. и меня банят когда я их пытаюсь на место поставить .. зато тех кто просто обсирал все население Харькова, их комментарии почему-то остаются... если Вы не в курсе, в Харькове так же любят Украину как и большинстве регионов Украины.
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Нельзя пить за рулём,но дуракам закон не писан.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїП'яний водій загинув, з'їхавши в річку з моста на Харківщині
 
 
 
 
 
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