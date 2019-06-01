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Все про:РНБО (504) шахтарі (109) енергетика (329) Данилюк Олександр (278)

 Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО

Під час наради членів РНБО з керівниками енергетичної галузі вдалося виявити кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання, зазначив він.
"Зокрема:
1) у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей;
2) критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд її владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності.
3) оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування. Прем’єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження", - написав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк

Погашення боргів перед шахтарями, робота Води Донбасу та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130098
 
   
 Топ коментарі
 
нам не теми потрібні, а ваші рішення щодо них
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О кацапи знову улюблену тему дуп піднімають, ви б за Придністров'є турбувалися
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п'ять років непотрібні були, а тут приспічило
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а ты чего за всех тогда расписываешься, кому и что нужно? пиши тогда тоже от своего имени и про себя Погашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО - Цензор.НЕТ 1246
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Тобто РНБОУ перетворився з органу який займається питаннями національної безпеки та оборони на дублера уряду? Це помилкова стратегія! Потрібно примушувати уряд працювати, а не намагатись дублювати його роботу! Президент має всі необхідні повноваження щоб ставити завдання уряду та міністрам, давати доручення та видавати укази по всіх питаннях які уряд не вирішує! Перекладання на РНБОУ відповідальність за прийняття рішень це дурна практика старих партійних діячів компартії радянського союзу! Не потрібно повторювати старих помилок старих ідіотів! РНБОУ має займатись своїми питаннями, а примушувати уряд працювати має безпосередньо Президент України, як гарант Конституції України! Не РНБОУ має приймати рішення за уряд, а уряд має приймати відповідльні і фахові рішення, а неприйняття рішень урядом буде розцінюватись як злочин, як саботаж та диверсія!
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Кабмин - надлишкова структура.и коррумпована.Ликвидувать
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Ігар, мене ще цікавить підтримка переселенців, якої я ні за часи виборів, ні зараз не почула. Зате є декілька заяв членів команди Зе про референдум щодо відносин з ерефією, про громадянське протистояння, купу селфі і все. Питання які турбують громадян країни не висвітлюються належним чином. І поки я буду сама додумувати, що і як вирішила Зе команда буду питати
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тоня а чего ж ты так жопу рвала за барыгу а сейчас тебе решения неоходимы?чего от марадера ничего не требовала а наоборот защищала?
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О кацапи знову улюблену тему дуп піднімають, ви б за Придністров'є турбувалися
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ты не виляй а отвечай на вопрос как ты которая всячески защищала марадера и его ротердам+ и остальные достижения барыги можешь теперь требовать от новой власти принятия решений во всем том что марадер-барыгу и ко натворили?что за лицемерие ?
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геть кацап, навіть якщо я поясню ви не зрощумієте. Немає чим
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сос -это только ты и твои СОСлуживцы по порохоботному цеху
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не нервуйся так, придністровець, невислуговуйся, я не Зе. Там темою вище не вам громадянство у Зе просять?
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Ольгінське, зміни тональність. Ти розмовляєш по-перше, з жінкою, по-друге - з українкою. Наступного разу починай з "разешите обратіцца, шановна пані".
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динерієць з придністровцем кричать про погіршення економічного стану. Я вас розумію і не співчуваю
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ну что ты брешешь? во первых, откуда ты знаешь, что он динеровец с приднестровья? это твоя первая брехня. во вторых - этот дописувач разместил фотожабу на сволочь порошенко, где этот мародер в собачьей будке сидит, он ничео не писал, а тем более не кричал про ухудшение экономического положения - это твоя вторая и третья брехня Погашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО - Цензор.НЕТ 4562 И последнее, ты сбрехала трижды в одном посту, ты брешешь ещё больше, чем негодяй порошенко Погашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО - Цензор.НЕТ 4562
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константин,да ты никак тоже молдованин Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 9327.ишь как возбудился...
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я не делю людей по национальностям, а ты чего так возбудился, что национальность написал, ты нацист? Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 3377 Это первое и второе, откуда ты знаешь, что он молдаванин, а не грузин, можешь факты привести или ты уже так привык брехать, что не замечаешь своей собственной лжи Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 5224
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а я прихожу сюда замечать брехню зрадогонов (ныне зелебенцев) Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 9059.хобби у меня такое.
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я тебя не спрашивал, зачем ты сюда приходишь, ты дважды сбрехал в своем предыдущем посту, тебя ткнули в твою брехню поэтому обтекай молча Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 1171
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согласен,я ошибся...ты полумолдованин,бо в приднестрофье настоящих не осталось.
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ты писал не про меня, поэтому сбрехал сейчас в очередной раз
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Динерієць, ваша дурня на відстані відчувається
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не принюхивайся к себе постоянно и ты не будешь чуять денееровца
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😴 Взагалі то ми самі приходим, як всі вільні люди)))
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да ходи себе сколько влезет, тебе никто не мешает, можешь даже брехать постоянно, у тебя это получается Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 3220
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твои способности уже оценил мародер порошенко, он первый брехун страны, поэтому таких способных учениц и набрал к себе в команду
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😃 а ну, а ну розвиньте тему, і як мене оцінили. Я хочу знати свої привілеї і чому я їх не отримала досі.
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а ты уже требуешь решений от новой власти по отношению ко всему тому" раю " -устроенному марадером?
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Заздри мовчки. Пам'ятаю як у 1992 році вагонами київського метро швендяли "самі ми нє мєсниє... бєжєнці з пріднєстров'я". Такими мабуть ви й приречені бути.
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"Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная"

.................................
Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне… Интервью тут ведете? Я вас спрашиваю. Давайте с вами, Прямой канал, 50 на 50 скинемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-vstupil-v-perepalku-s-jurnalistkoy-pryamogo-video

Отгадайте с первого раза - где Голобородько, а где Зе-беня.
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И че ж я даже не сомневался что оплачивать зелины широкие жесты будет украинский бюджет с чужих налогов.
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Вот только тот ролик обрыдали зрители всех каналов, а эта новость никем и освещена не будет.
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ну да..."я куплю".а вопрос рассматривают на снбо.
може пора уже пленными 8 старшинами заняться?
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Я даже не помню такого случая чтобы пошло столько времени а глава государства как в рот воды набрал.
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брехуни ! ... коли буде зниження комунальних та підвищення зарплатні вчителям до 4000$ ?!?
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Что б 4 000 $ зарплаты получать,нужно работать на 4 000 $ .А пока вы работаете на 300 $ .
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Странно, - раньше не платили бо Президент краде. Как все изменилось)
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Они уже забыли, что сейчас бюджет должен будет в 2 раза как минимум вырасти, ведь пришел тот, кто не крадёт. Посмотрим насколько бюджет вырастет по итогам июня в сравнении с пошлым годом.
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подозреваю что в гривнях выростет в десятки раз...
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І що, воду Донбасу без уряду ніяк? Значить там вже нічого не функціонує. А не функціонувати воно може по двох причинах - або виконавчих механізмів нема, або кадрів нема. Такі дрібниці з прожитковими стандартами вже давно на конвеєрі мають стояти.
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тамжынашилюди -переместители грузов. это как то старо по мыролюбному по свиноперемирному.
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снбо "вечерниц квартал" решил вопросы порешать...но оказалось,шо без уряду ничо не решается
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ВРУ -надлишкова структура,сократить до 72 носив.З головою.для биднои Украини.
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Усі теми - неоплата зарплат, відсутність водопостачання, і потрібен чи не потрібен ринок електроенергії (насправді не ринок, а спекуляція електроенергією) - усі питання рівня постав дурака богу молитись - він і лоба поб'є. Показують недієздатність держави.
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"В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт" - води чисто дебіли?
Люди просять навести порядок зі збутом вугілля і дати шахтам працювати самостійно, бо зараз шахта немає навіть статус юридичної особи (виробничий підрозділ), керує всяка сволота з об'єднань та міністерств!
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Что до погашения зарплат шахтеров, то мне вообще не понятно почему этим вопросом занимается совбез. Не имеет значения какая форма собственности на той шахте. Есть Закон, есть УК. есть прокуратура. Не выплата зарплаты является преступлением. И самое главное, когда кабмин выделяет деньги из резервного фонда на погашение задолженности, то надо понимать, это наши с Вами деньги и почему они должны платиться в виде зарплат. А где деньги за уголь? вот пусть прокуратура и разбирается.
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На «мосту Кличко» треснуло стекло, огороженное забором
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а может быть ты нагадаеш нам о мыролюбной реформации свиномрази и лучшей пьяной жабы галактики сатановской?
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Я не розумію твоїх марень... Може тобі проспатися чи звернутися до відповідного фахівця?
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А как же вырубка лесов и затопление? Об этом почему-то ни слова...
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Гады! Верните кровавого пастора назад. Прямо хоть петицию по этому поводу инициируй. Зачем широким народным массам докладывать какие решения принимает СНБО, если они касаются безопасности и обороны. Ну а если просто поговорить, как эти утырки, то можно и из СНБО сделать шоу. Только ни безопасность, ни оборона от этих их показательных выступлений ни о чем не станут надежнее.
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Жена спрашивает - кто такой Данилюк и откуда он взялся?
Говорю - ты его знаешь, на Майдане ходил в заячьей шапке и уши назад завязаны.
А-а-а, помню такого.
Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО - Цензор.НЕТ 2288
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПогашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО
 
 
 
 
 
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