 Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання, зазначив він.

"Зокрема:

1) у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей;

2) критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд її владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності.

3) оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування. Прем’єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження", - написав секретар РНБО.

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