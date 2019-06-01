 Погашення боргів перед шахтарями, робота "Води Донбасу" та новий ринок електроенегії, - Данилюк назвав теми вчорашньої наради РНБО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
Під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання, зазначив він.
"Зокрема:
1) у стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента України буде вирішене питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей;
2) критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд її владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності.
3) оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, та доцільність його відтермінування. Прем’єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження", - написав секретар РНБО.
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https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-vstupil-v-perepalku-s-jurnalistkoy-pryamogo-video
Отгадайте с первого раза - где Голобородько, а где Зе-беня.
може пора уже пленными 8 старшинами заняться?
Люди просять навести порядок зі збутом вугілля і дати шахтам працювати самостійно, бо зараз шахта немає навіть статус юридичної особи (виробничий підрозділ), керує всяка сволота з об'єднань та міністерств!
Говорю - ты его знаешь, на Майдане ходил в заячьей шапке и уши назад завязаны.
А-а-а, помню такого.