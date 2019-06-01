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Все про:Німеччина (1210) Держдепартамент США (488) Помпео (120)

 Підтримка України і протидія агресії РФ була однією з тем переговорів Помпео з керівництвом Німеччини, - Держдепартамент США

За підсумками зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео з німецьким державним керівництвом, американський Держдепартамент назвав одними із ключових спільних пріоритетів підтримку України і протистояння агресії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Державний секретар Майкл Помпео  учора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України й протидію російській агресії", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що сторони обговорили посилення загроз із боку іранського режиму в регіоні й необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресивних дій. Крім того, йшлося про зусилля з політичного врегулювання в Афганістані, де обидві сторони підтримують справжній внутрішньополітичний діалог та переговори як ключовий елемент мирного процесу.

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Нагадуємо, у п'ятницю відбувся перший візит державного секретаря США Майкла Помпео на цій посаді до Німеччини, де він провів зустрічі з міністром закордонних справ країни Гейко Маасом і федеральним канцлером Ангелою Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130095
 
 
 Топ коментарі
 
бабушка уселась на российскую трубу, не трогайте старушку, у неё пенсия меньше чем у украинских судей, а кушать рульку с капустой ей и после выхода в отставку хочется Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 6821
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Замість тарифів впала гривня.

Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8695
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Я надеюсь поставили клизму за северный поток и лобзание *****
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США змушена вмовляти Німеччину, щоб та підтримувала Україну та протидіяла путіну! Тобто Німеччина відмовляється допомагати США в протидії путінському тероризму! А ми Німеччину, союзника путіна, запрошуємо як арбітра в переговорах! Коли цей маразм припиниться? Німеччина має бути виведена зі складу Нормадських та будь яких інших переговорів! Хочуть спільний бізнес з путіним на газогонах - йдуть нах як міжнародні арбітри та переговорщики! Або бізнес з путіним, або лідерство в ЄС і Україна має чітко поставити Німеччину на місце!
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Интересно шо англо-американская банковская система(знаем кому пренадлежит) активно
поддерживала финансово партию Гитлера в 20-30г.
Владывала деньги в развитие экономики Германии,давала кредиты.
Правда есть одно но-они(банки сша и Англии) хотели все контролировать в стране.
Гитлер этого не хотел ,правда сам получал деньги в Швейцарии и Швеции.
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На завершившихся праймериз Партии патриотов Казахстана убедительную победу одержал известный журналист-международник Борат Сагдиев. Он будет представлять политсилу на выборах президента 9 июня.
Сагдиев широко известен далеко за пределами Казахстана как автор цикла документальных фильмов об истории и культуре Средней Азии. В своей предвыборной программе кандидат уделил особое внимание укреплению межнационального согласия в Казахстане, вопросам гомофобии и дискриминации женщин.
Социологи отмечают, что несмотря на относительно небольшой рейтинг (чуть больше 10 %), Сагдиев может составить достойную конкуренцию Токаеву, выдвинутого партией власти. По их мнению, может сыграть свою роль так называемый «Эффект Зеленского», когда известный актёр и журналист благодаря своему кинообразу и запросу избирателей на перемены, может на равных конкурировать с профессиональными политиками.
Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 2167
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И так продолжалось 300 (триста) лет. И наши правнуки прочитают такую же новость. И будет... не знаю что будет.
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Пид@рашка-говняшка в одном фото. Господь карает мечом возмездия.

Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1416
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бабушка уселась на российскую трубу, не трогайте старушку, у неё пенсия меньше чем у украинских судей, а кушать рульку с капустой ей и после выхода в отставку хочется Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 6821
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Ага ,а Меркель втихаря,как и петро ляксеич договариваются с куйзнаеткем о 2 потоке в Германию
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Разуй глаза - на 50 копеек. В данный момент на межбанке доллар - 26,9
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Упала у петра лексеича гривна в три раза ,а тут она летает
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Та зрозуміло, що світ виступає проти Росії, і Україна стала заручником у цьому протистоянні. Але ж заручником ніхто добровільно бути не хоче. І недобровільно також.
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Пока ЗЕкоманда самолажается в своем походе в ВР , Запад изобретает для преЗЕдента ходунки, собирают гуманитарку с памперсами и пустышками ( им его пустышки не нравятся , слишком двусмысленные или вообще бессмысленные) ,,Пока дитя вырастет никто не знает что получится...
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кочечно же рашку упомянули незлим тихим словом в связи с Украиной в том числе,
но сегодня иран на первое.
потому и Помпео в Германии.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПідтримка України і протидія агресії РФ була однією з тем переговорів Помпео з керівництвом Німеччини, - Держдепартамент США
 
 
 
 
 
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