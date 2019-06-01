 Підтримка України і протидія агресії РФ була однією з тем переговорів Помпео з керівництвом Німеччини, - Держдепартамент США

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Державний секретар Майкл Помпео учора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України й протидію російській агресії", - наголошується в повідомленні.
Повідомляється також, що сторони обговорили посилення загроз із боку іранського режиму в регіоні й необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресивних дій. Крім того, йшлося про зусилля з політичного врегулювання в Афганістані, де обидві сторони підтримують справжній внутрішньополітичний діалог та переговори як ключовий елемент мирного процесу.
Нагадуємо, у п'ятницю відбувся перший візит державного секретаря США Майкла Помпео на цій посаді до Німеччини, де він провів зустрічі з міністром закордонних справ країни Гейко Маасом і федеральним канцлером Ангелою Меркель.
поддерживала финансово партию Гитлера в 20-30г.
Владывала деньги в развитие экономики Германии,давала кредиты.
Правда есть одно но-они(банки сша и Англии) хотели все контролировать в стране.
Гитлер этого не хотел ,правда сам получал деньги в Швейцарии и Швеции.
Сагдиев широко известен далеко за пределами Казахстана как автор цикла документальных фильмов об истории и культуре Средней Азии. В своей предвыборной программе кандидат уделил особое внимание укреплению межнационального согласия в Казахстане, вопросам гомофобии и дискриминации женщин.
Социологи отмечают, что несмотря на относительно небольшой рейтинг (чуть больше 10 %), Сагдиев может составить достойную конкуренцию Токаеву, выдвинутого партией власти. По их мнению, может сыграть свою роль так называемый «Эффект Зеленского», когда известный актёр и журналист благодаря своему кинообразу и запросу избирателей на перемены, может на равных конкурировать с профессиональными политиками.
но сегодня иран на первое.
потому и Помпео в Германии.