EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж, Здоров'я
  1716  123
Все про:День захисту дітей (5) ОХМАТДИТ (34) свято (389) фонд (33)

 Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ". ФОТОрепортаж

Першого червня, у Міжнародний день захисту дітей, благодійний фонд "Таблеточки" влаштував циркове шоу в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ".

Як повідомили Цензор.НЕТ у фонді, на виставі у внутрішньому дворику відділення онкогематології зібралося понад 50 дітей з батьками та медичним персоналом. Їх розважали фокусники, клоуни і тролі. Ходулісти стали улюбленцями не тільки маленьких пацієнтів, а й лікарів.

Наймолодші діти розважалися на атракціонах, всі гості свята отримали подарунки і зробили фото в яскравій фотозоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від дорослих залежить, яким буде дитинство наших дітей, ким вони виростуть і яке місце посядуть у дорослому житті, - Порошенко

"Дитинство асоціюється з веселощами, чарівними героями і смакотою. Але дитинство хворих дітей минає в палатах, з болісними процедурами і безліччю заборон. Це неправильно, адже діти повинні залишатися дітьми навіть в лікарні.

Фонд "Таблеточки" регулярно організовує активності для дітей у відділеннях "ОХМАТДИТ"- творчі майстер-класи, святкування днів народжень, на початку весни ми запустили лікарняну клоунаду. Сьогодні ми влаштували свято для всіх дітей в "ОХМАТДИТ", щоб подарувати їм посмішки, які лікують не гірше ліків", - коментує лідер команди комунікацій фонду "Таблеточки" Ольга Мазур.

Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні ОХМАТДИТ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". ФОТОрепортаж

Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні ОХМАТДИТ 02
Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні ОХМАТДИТ 03
Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні ОХМАТДИТ 04
Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні ОХМАТДИТ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко підписав указ про святкування Дня батька

Нагадаємо, Міжнародний день захисту дітей засновано в 1949 році, відзначається в Україні щорічно з 1998 року.

"Таблеточки" - благодійний фонд, який захищає інтереси онкохворих дітей. З 2011 року існування фонд надав адресну допомогу понад 3 500 дітей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130094
 
   
 Топ коментарі
 
Значит не будет тебе покоя всю оставшуюся жизнь. Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ" - Цензор.НЕТ 2899
 показати весь коментар
 
А при чем тут Порошенко? Скорее вопрос сейчас другой надо задать. Или пять лет еще собираетесь с Петей бегать по форуму?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Фейсбук рыдал от умиления, глядя на то фото....а слабо было ему тоже посетить онкобольных деток или любой детский дом, и сделать фото с ними.Или это не достойно президента?
 показати весь коментар
 
Теж фейл з ватяного мітингу на захист російськощелепних у 2014.
"Я - Крим!" російськощелепні переклали французькою "Я злочинець" Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ" - Цензор.НЕТ 6987


 показати весь коментар
 
Знаешь, меня можно назвать русскоязычным. Разговариваю, читаю, но вот пишу на украинском с ошибками- мало практики. Но млять, в школе меня освободили от изучения украинского (провёл два раза, по два года с родителями за бугром), поэтому предложили освободить от изучения одного из иностранных языков. Я выбрал английский, но освободили от украинского. ******, украинский в Украине иностранный!Самое интересное- я руками и ногами за единственный гос язык- Украинский! Нет языка- писта гсударству, особенно с ёпнутым соседом.
 показати весь коментар
 
 
Так, і це гіркі наслідки імперії - і царського періоду, і радянського... ВЕСЬ ЧАС пресували українську мову, і звичайно ж продовжують і зараз вважати її "малороссийским наречием" (це далеко не найбрутальніше визначення).
З англійською - то взагалі окремий аргумент "на користь" радянської освіти. ЯК можна вчити мову 7 (сім!!!) років... і при цьому "вивчити" її на рівні "лет мі спік фром май харт, лондон из зе кепітал оф грейт бритн"?
 показати весь коментар
 
да оно не мразь а обычное рюзьге *****
 показати весь коментар
 
 
да, петя на втором месте луценко , бронзовый призер.
 показати весь коментар
 
мы уже выяснили, на первом зеля (а шо это тебя так за зелю припекает)
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниФоторепортажЦиркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору