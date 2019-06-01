 Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ". ФОТОрепортаж

Як повідомили Цензор.НЕТ у фонді, на виставі у внутрішньому дворику відділення онкогематології зібралося понад 50 дітей з батьками та медичним персоналом. Їх розважали фокусники, клоуни і тролі. Ходулісти стали улюбленцями не тільки маленьких пацієнтів, а й лікарів.
Наймолодші діти розважалися на атракціонах, всі гості свята отримали подарунки і зробили фото в яскравій фотозоні.
"Дитинство асоціюється з веселощами, чарівними героями і смакотою. Але дитинство хворих дітей минає в палатах, з болісними процедурами і безліччю заборон. Це неправильно, адже діти повинні залишатися дітьми навіть в лікарні.
Фонд "Таблеточки" регулярно організовує активності для дітей у відділеннях "ОХМАТДИТ"- творчі майстер-класи, святкування днів народжень, на початку весни ми запустили лікарняну клоунаду. Сьогодні ми влаштували свято для всіх дітей в "ОХМАТДИТ", щоб подарувати їм посмішки, які лікують не гірше ліків", - коментує лідер команди комунікацій фонду "Таблеточки" Ольга Мазур.
Нагадаємо, Міжнародний день захисту дітей засновано в 1949 році, відзначається в Україні щорічно з 1998 року.
"Таблеточки" - благодійний фонд, який захищає інтереси онкохворих дітей. З 2011 року існування фонд надав адресну допомогу понад 3 500 дітей.
"Я - Крим!" російськощелепні переклали французькою "Я злочинець"
З англійською - то взагалі окремий аргумент "на користь" радянської освіти. ЯК можна вчити мову 7 (сім!!!) років... і при цьому "вивчити" її на рівні "лет мі спік фром май харт, лондон из зе кепітал оф грейт бритн"?