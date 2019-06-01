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Все про:діти (1529) Переяслав-Хмельницький (11) Нацполіція (7627) поранення (1425)

 На Київщині 5-річного хлопчика поранено в голову через випадковий постріл, дитина в реанімації, - Нацполіція

У Переяславі-Хмельницькому в Київській області внаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що травми дитина зазнала на подвір’ї за місцем проживання у місті Переяслав-Хмельницький. Наразі хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі. 

"Співробітникам поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина зазнала травми голови внаслідок випадкового пострілу.

Також встановлені особи, які можуть бути причетними до нанесення травми хлопчику.

Зараз тривають спільні процесуальні дії поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань та прокуратури області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130093
 
 
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https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozsliduyue-obstavini-otrimannya-vognepalnogo-poranennya-5-richnim-khlopchikom

Мусора стреляли в дитину і хотіли списати на несчастний випадок мразоти аваківськи, садисти і вбивці. Сабаков їди вже геть зі своєю реформою..Наплодив лайна і непотріб.
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нужно изловит эту баньдюгу и выстрелить в голову из того же оружия Правосудие должно быть зеркальным, или как говорят технари -симметричным.
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Взагалі-то новина про випадковий постріл, а не умисну спробу вбивства.
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про випадковий постріл в місці перебування людей
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Цензор не бреши, мусора поклічили дитину
https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozsliduyue-obstavini-otrimannya-vognepalnogo-poranennya-5-richnim-khlopchikom

Аваківськи мразоти хотіли списати на несчасний випадок..вбивці..
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А какая разница. Наказание симметричное содеянному. Сбил пешехода, тебя поставят на тоже место и твоей машиной на той же скорости собьёт уполномоченный . Остался жив иди своей дорогой, а если нет, то извыняй ничего личного, таков закон.
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Жестокий мир. Вон в Вирджинии-Бич чувак вчера расстрелял 12 человек, когда уволили.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Київщині 5-річного хлопчика поранено в голову через випадковий постріл, дитина в реанімації, - Нацполіція
 
 
 
 
 
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