 Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини

Відповідний указ президента опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича Уповноваженим Президента України з прав дитини", - йдеться в документі.

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Нагадуємо, Кулеба обіймав цю посаду при президентові Порошенку і був звільнений ним 19 травня цього року.