EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  966  70
Все про:Зеленський (1530) кадри (138) наказ (146) Кулеба Микола (21)

 Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу Уповноваженим Президента України з прав дитини.

Відповідний указ президента опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича Уповноваженим Президента України з прав дитини", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розширив структуру АП, - указ

Нагадуємо, Кулеба обіймав цю посаду при президентові Порошенку і був звільнений ним 19 травня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130092
 
 
 Топ коментарі
 
1 червня - День захисту дітей! Бережімо найдорожчих...

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка - Цензор.НЕТ 4537
 показати весь коментар
 
Алгоритм должен быть простым, нужно вернуть тех кого Петя убрал, а тех кого он оставил нужно убрать.
 показати весь коментар
 
кого он убрал перед уходом, когда концы прятал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
1 червня - День захисту дітей! Бережімо найдорожчих...

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка - Цензор.НЕТ 4537
 показати весь коментар
 
 
Ти лучше расскажи как так получилось? Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 289

Владимир Зеленский на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе заявил, что собирается значительно сократить Администрацию Президента Украины. Тут

01.06.19 15:31 Зеленский расширил структуру АП, - указ
 показати весь коментар
 
 
он имел ввиду сократить порошенковских холуев, с чем прекрасно справился.
 показати весь коментар
 
 
Алгоритм должен быть простым, нужно вернуть тех кого Петя убрал, а тех кого он оставил нужно убрать.
 показати весь коментар
 
 
Шокина обратно в генпрокуроры. Наливайченка в СБУ. Их пэця тоже убрал. Ура,товарисчи! Простой алгоритм.
 показати весь коментар
 
кого он убрал перед уходом, когда концы прятал.
 показати весь коментар
 
 
Коломойськи ж казав, що це все для заплутування слідів. А насправді Слуга в цей час їде на роботу іншим маршрутом на велосипеді

https://www.facebook.com/ErichHartmannTV/videos/833457813719767/
 показати весь коментар
 
 
Замглавы СБУ и вора демчину например. Вернуть? И как интересно ему мешал "прятать концы" им же уполномоченный по правам ребёнка?
 показати весь коментар
 
Шокина убрал не мародер порошенко, а Байден, который сам публично об этом говорил и не раз Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3833
 показати весь коментар
 
 
Шокина пэпка убрал по требованию США!
 показати весь коментар
 
особенно тех убрать, кого Петя нарградил перед уходом. А его хранника разжаловать.
 показати весь коментар
 
 
Ага, расскажи. Значит, у нас в Украине все "баба ненормальные", раз этот бизнес возле станций метро такой прибыльный. Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 871
И да. У "нормальной бабы" мужик в мятых костюмах и драных носках 5 лет не ходит. Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 1870
 показати весь коментар
 
 
Судячи з фейсбуку Зеленського, у нас війни і не було ніколи

Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3483
 показати весь коментар
 
 
Ну и...? На даче, с семьей. Не на Мальдивах же! С лядями. "Инкогнито". Ибо зная, что зашкварно.

Имеет право отдохнуть, набраться сил. С понедельника ему опять воровских мокриц давить. Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 5790 "Имеет право" (с). Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3722
 показати весь коментар
 
Дурдом сонечко в дії. Що можна чекати від ціх клоунів які і аналізи засцяли здати?

Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 4292
 показати весь коментар
 
Нормально.
Главное - быть Человеком! а не человеком порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Бгг Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 9243
Зєля на всі питання далдонить, як папуга: "Я вам дякую!", "Дуже дякую!" "Я почув вашу думку"... Все! Він дійсно ідіот, який не вміє навіть двух слів зв'язати самостійно! Там мізки не працюють від слова - зовсім! Лише монотонно бубонить завчений текст

Почитайте. Це якийсь цирк)) Парубій розказує зеленій шмарклі про закон, який не можна порушувати, а той йому про доцільність. На цьому фоні вривається Ляшко з претензіями про телефон і пряму трансляцію

https://www.slideshare.net/tsnua/21-2019-148308386?ref=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fpolitika%2Fv-ap-rozsekretili-stenogramu-zakritoyi-zastrichi-zelenskogo-z-kerivnictvom-radi-povniy-tekst-1354500.html&fbclid=IwAR1TCv5NKNRIj1v6_5Az5v90L6ZTKcydEUOpgSCraBAflXBQEOr2VuYjE44
 показати весь коментар
 
 
Максиме, я згоден: за певні вчинки попередників не можна прасувати по голові. Але справи нового президента - поки що метушня пхає та відвертий фейспалм. Чомусь пригадую його тин сечі на аналіз. А де його справи, де фортеця нервів, рішучість та ініциативи?
 показати весь коментар
 
 
ну хоть одна здравая мысль у зе появилась. я думал он и техничек будет менять потому что они мыли полы по которым ходил порох)))) а кулеба действительно спец в своем деле, занимается правами детей и ничем больше. никакой политики
 показати весь коментар
 
 
Так это же

ч е л о в е к -
ЕС - порошенко !
Мародеры всего света -
гей до купы -
ГЕЙ !
 показати весь коментар
 
Игорь Д.

Вы уже переобулись в зеленые пионерские кеды ?
К с тати - 19 мая день Пионерии . ЗЕ и хотел назначить выборы .
Был п и о н е р о м .

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 показати весь коментар
 
пионеры не носили зеленых кед.. а ваши познания в пионерских песнях наводит на мысль о вашем камуняцком прошлом Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3355
 показати весь коментар
 
 
Він сам. Його музична булава - в штанях.
 показати весь коментар
 
Абсолютное ничтожество и пустое место, как и его должность.
 показати весь коментар
 
 
Согласно новой редакции "Украинского правописания" в разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что все фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), обязан стоять мягкий знак.
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!
 показати весь коментар
 
А кого головним лизуном імператорської дупи призначили?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМиколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини
 
 
 
 
 
 вгору