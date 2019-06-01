 У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Україна в зоні ООС: загальні втрати 14 осіб, з них 9 - бойові, 5 - не бойові. Втрати встановлені поіменно і офіційно, дані публічні і перевіряються. На жаль, наші війська втратили також 8 полонених, які самі приїхали до ворога за незрозумілим збігом обставин.
Окупаційні війська РФ на Донбасі: загальні втрати за даними соцмереж противника, підтверджених фотографіями і профілями в соціальних мережах - 49 осіб. Дані не остаточні, можна припустити, що ліквідовано 54 найманці. Офіційні повідомлення ВС РФ дані про дійсні втрати приховують, однак свідчення з інтернету дозволяють уявити реальну картину", - пише журналіст.
Підтверджені бойові втрати противника в травні склали 40 осіб, не бойові - 9 (згідно з даними, які не викликають сумніву, коли відомі повні особисті дані, фотографія, місце поховання).
"Таким чином, співвідношення бойових втрат ЗСУ і ВС РФ на Донбасі - 9:40. Тобто за загибель кожного українського воїна було знищено щонайменше 4 російських найманці", - йдеться в повідомленні.
Також Бутусов навів статистику видів впливу, які стали причиною загибелі українських Воїнів:
від пострілів снайпера - 5,
від мінометних осколків - 2,
в ближньому бою під час розвідувального пошуку - 1,
від підриву на міні під час розвідувального пошуку - 1
Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ, незважаючи на найдурніший інцидент, коли 8 військових самі приїхали в полон до ворога, ефективність бойових дій ЗСУ в травні 2019 насправді різко зросла. Втрати противника стали значно вищими.
До земли поклон вам !
Файно-происходит от немецког fain(прекрасно).
(Википедия).
Ну шо , думаєте Валентинович звільнився!
От бляха бестолковое знание всего сущего....
Слон жалуется - "Полдня старался, пока слониху удовлетворил...", а заяц: "Да всё нормально... От зайчих отбоя нет... Правда, когда от лисиц убегаю, так яйца мешают - на поворотах заносит...".
И в 1 и 2 мировую она разлагающе действовала на солдат.
Ай да Вова ,, красавчег . . Ты разве с этим не согласен , трололо зелёное . ? .
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!
https://myrotvorets.news/rossyiskye-naemnyky-lykvydyrovanny/
магомаев поет в КВН.
В.Высоцкий .
Что считать не существующие потери врага.
Со своими пострадавшми за 5 лет войны надо разобраться .Конечно Ю.Бутусов не любит критики (справедливой) и подтвержденной документально. Пример -
(за мои посты по сдачм Крыма и. о .
президента Турчинова и по первому заму РНБО Свинарчуку..
Банит.
Израильские клиники берут за лечение каждого нашего раненного бойца по $ 140 000 долларов USA.
За протезы по $ 45 000 ??
Почем бы при новой власти не перепрофилировать пару заводов ВПК на производство титановых протезов для наших героев.
А мародеры !
и только так!
Как рашен спецназ лёг в землю сырую, так и соотношение стало 1:4. А раньше было 1:444.
НЛО был замечен ночью 30 мая в австралийском городе Брисбен. Не секрет, что инопланетяне часто скрываются за более крупными объектами от посторонних глаз. На этот раз таким объектом стал метеорит. По словам уфологов, это однозначно был корабль пришельцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.
Он отделился он самого метеорита после входа в атмосферу. Корабль был белого цвета и излучал очень яркий свет. Эксперты уверены, что это был не осколок метеорита, а именно НЛО.