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Все про:Донбас (12013) Бутусов Юрій (938) втрати (1334) найманці РФ (791)

 У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов

У травні 2019 року підтверджені втрати окупаційні військ РФ на Донбасі склали 49 осіб, що вчетверо більше втрат із української сторони.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Україна в зоні ООС: загальні втрати 14 осіб, з них 9 - бойові, 5 - не бойові. Втрати встановлені поіменно і офіційно, дані публічні і перевіряються. На жаль, наші війська втратили також 8 полонених, які самі приїхали до ворога за незрозумілим збігом обставин.

Окупаційні війська РФ на Донбасі: загальні втрати за даними соцмереж противника, підтверджених фотографіями і профілями в соціальних мережах - 49 осіб. Дані не остаточні, можна припустити, що ліквідовано 54 найманці. Офіційні повідомлення ВС РФ дані про дійсні втрати приховують, однак свідчення з інтернету дозволяють уявити реальну картину", - пише журналіст.

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Підтверджені бойові втрати противника в травні склали 40 осіб, не бойові - 9 (згідно з даними, які не викликають сумніву, коли відомі повні особисті дані, фотографія, місце поховання).

"Таким чином, співвідношення бойових втрат ЗСУ і ВС РФ на Донбасі - 9:40. Тобто за загибель кожного українського воїна було знищено щонайменше 4 російських найманці", - йдеться в повідомленні.

Також Бутусов навів статистику видів впливу, які стали причиною загибелі українських Воїнів:

від пострілів снайпера - 5,
від мінометних осколків - 2,
в ближньому бою під час розвідувального пошуку - 1,
від підриву на міні під час розвідувального пошуку - 1

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Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ, незважаючи на найдурніший інцидент, коли 8 військових самі приїхали в полон до ворога, ефективність бойових дій ЗСУ в травні 2019 насправді різко зросла. Втрати противника стали значно вищими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130091
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо вам дорогие вы наши защитники ! Вы у нас надежда и опора, только вы !
До земли поклон вам !
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"Звезду Смерти", "Игорёк", уже протестировал? Пора! Дело за приказом Зеленского.... И сотни тысяч космических истребителей воспарят над Донбассом, а "лучи смерти" подожгут Кремль!!!...
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Пора в Конституцию Украины вносить такую статью: Уничтожение российских оккупантов и наемников на территории Украины - святая и почетная обязанность каждого гражданина Украины.

https://myrotvorets.news/rossyiskye-naemnyky-lykvydyrovanny/

У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5176
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Спасибо вам дорогие вы наши защитники ! Вы у нас надежда и опора, только вы !
До земли поклон вам !
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Біля Желобка Луганської області терористи обстрілюють населені пункти які знаходяться на їх території, щоб підготвувати інформаційне поле для наступу терористів! В цій зоні за нашими окопами в кілометрі проходить річка Сіверський Донець, яка є природною перешкодою для перекидання резервів ЗСУ на передову і ця обставини дуже підходить російським терористам для організації переможного наступу на позиції ЗСУ. Неможливість перекинути танки до наших окопів, робить неможливою контратаку ЗСУ у випадку провального наступу терористів. Отже російським міжнародним терористам і головному міжнародному терористу путіну потрібна гучна перемога на фронті в ОРДЛО і для цього обрали район Желобка! Зараз Генштаб ЗСУ має спланувати і провести військову операцію в районі Желобка, щоб відсунути позиції терористів на кілька кілометрів, щоб унеможливити наступ терористів і притискання наших підрозділів до річки Сіверський Донець і як наслідок їх розгром та полон! Хомчак має зараз показати свій полководчеський талант, якого в нього немає!
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Файно-добре,гарно,приемно.
Файно-происходит от немецког fain(прекрасно).
(Википедия).
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Також англійське fine (файн) має спільне походження, хоч і написання інше.
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ЗСУ досі не виконали головне завдання - не придушили активність терористів на лінії зіткнення! Тому кількість вбитих терористів не має значення, поки не виконується головне завдання - тотальне панування на лінії зіткнення! Потрібно створити нові війська - війська безпілотних засобів розвідки та ураження, щоб знищувати терористів ще до того як вони почнуть стріляти по нашим підрозділам та населеним пунктам! Саме наявність в небі українських ударних безпілотників на всій протяжності лінії фронту в 450км має зупиняти терористів від агресивних дій! А для цього потрібно постійно тримати в небі сотні розвідувальних та ударних БПЛА, а для цього потрібен окремий рід військ, які будуть в складі армійських корпусів нести бойове чергування на лінії фронту, на узбережжі Азовського і Чорного морів та по всьому кордону з Кримом, рф, Білоруссю та Придністров'ям! Зеленський має дати завдання Хомчаку негайно розпочати створення нових військ і створення військової супутникової системи зв'язку для роботи безпілотників не тільки над Україною а над всією територією європейської частини росії, Кавказом, Придністров'єм, Чорним та Азовським морем!!!!!
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"Звезду Смерти", "Игорёк", уже протестировал? Пора! Дело за приказом Зеленского.... И сотни тысяч космических истребителей воспарят над Донбассом, а "лучи смерти" подожгут Кремль!!!...
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Это было первое тестирование "Молота звёзд"... "Игор Л" постарался... Куда до него Турчинову...
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Как я понял, выше Игорь L отметился? На ТЛФ не видно.
От бляха бестолковое знание всего сущего....
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не надо гнобить Игоря! Человек видно -- переживает за страну... ну, а если немного заносит на поворотах -- ну, то таке....)
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Анекдот знаешь, про то, как слон с зайцем "хозяйством" менялся?
Слон жалуется - "Полдня старался, пока слониху удовлетворил...", а заяц: "Да всё нормально... От зайчих отбоя нет... Правда, когда от лисиц убегаю, так яйца мешают - на поворотах заносит...".
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Як треба всі знають. Але зараз головне зібрати грошей для бєні за Приват і трудоустроїти Квартал. Зачекайте з хотєлкамі.
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Лучше бы украинских потерь вообще не было. Но увы...
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Так и должно быть,там каждый куст пристрелян а лапотные постоянно свежее мясо на убой гонят.Жаль что в 14-ом не дали их всех выбить наши рошеновские стратеги.. В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5242
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Странно . Разворованная Порохом "до нитки" армия воюет всё лучше и лучше . ! Или её нынешний уровень боеспособности это уже заслуги Зе .? В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3299 .
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Та ви що? Там за Пороха такі зубожіння і зрада - аж сльози течуть! Хлопці голі й босі, на озброєнні кривий стовбур зі збитою комашкою та трьома набоями в крамницях, а то й цибуля зі стрілами! Як тут відчиняти цупкий вогонь? А ялини солдати гнилу капусту та зітхання, що потім рідкий стілець! І хутро бригади свинарчуки розмародерили! Це лише парфуми з пекла могли надіслати нашій армії такі борошна! Якби 73% не змінили державний будуй - все, злили б усіх у казанах!
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Сегодняшняя сводка про обстрел Водяного не показывает никакого высокого уровня боеспособности - 1,5 часа под обстрелом сидели . А где же радары , ответный огонь ? Полтора часа это не 5 минут .
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Щас войну можно смело назвать -"окопная война".
И в 1 и 2 мировую она разлагающе действовала на солдат.
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С этим согласен . Где то года полтора назад , я читал интервью одного американского полковника , побывавшего в , тогда ещё зоне АТО , на передке наших войск . Так вот он говорил ( имея в виду окопную войну ) - за свою карьеру я прошёл через множество горячих точек , но такой тяжёлой , в моральном плане , войны ещё нигде не видел . И сейчас поражён высоким моральным духом украинских солдат . У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4776 .
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Хоч питання не до мене, АЛЕ: за певні вчинки попередників не можна прасувати по голові, проте кореневу зміну української армії неможливо відхиляти. А ось справи нового президента - поки що метушня пхає в основному. А очолити державу під час війни - це не тин сечі на аналіз здавати, це сувора справа, що вимагає фортеці нервів, рішучості, розуму та ініциативи...
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Думаю что это Зе ,, всего за две недели своего прызыдэнцтва так укрепил армию У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 824 .. Из голой -босой и простоволосой , наухналь обокраденной барыгами армии , за две недели всего!! ,склепал армию которая сепарне теперь , не даёт головы поднять .

Ай да Вова ,, красавчег . У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2798 . Ты разве с этим не согласен , трололо зелёное . ? У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7726 .
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Согласно новой редакции "Украинского правописания" в разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что все фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), обязан стоять мягкий знак.
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!
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Слава Україні! Смерть рашистським окупантам!
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"В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов" - но если учесть, что с нашей стороны погибают лучшие люди, патриоты Украины, а с той стороны всякое, никому не нужное отребье, деклассированный элемент, то к сожалению, соотношение не в нашу пользу.
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А кроме отребья у РФ уже нет ничего. 2014-2016 поглотил самые боеспособные подразделения.
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Кацап производится на свет,чтобы сдыхать,как собака. Да и куда возвращаться? Избы давно на дрова попилили за кредиты или сожгли.
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Пора в Конституцию Украины вносить такую статью: Уничтожение российских оккупантов и наемников на территории Украины - святая и почетная обязанность каждого гражданина Украины.

https://myrotvorets.news/rossyiskye-naemnyky-lykvydyrovanny/

У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5176
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как то сложно и длинно звучит. стоит заменить формулировку роисяських окупантов на русню.
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Нужно добавить:сепарпов,шпионов и провокаторов!
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.....с т о негодяев захвачены в плен и

магомаев поет в КВН.

В.Высоцкий .
Что считать не существующие потери врага.
Со своими пострадавшми за 5 лет войны надо разобраться .Конечно Ю.Бутусов не любит критики (справедливой) и подтвержденной документально. Пример -
(за мои посты по сдачм Крыма и. о .
президента Турчинова и по первому заму РНБО Свинарчуку..

Банит.
Израильские клиники берут за лечение каждого нашего раненного бойца по $ 140 000 долларов USA.
За протезы по $ 45 000 ??
Почем бы при новой власти не перепрофилировать пару заводов ВПК на производство титановых протезов для наших героев.
А мародеры !
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Подкинь рацуху,только не здесь.Может прислушаются.
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очень хочется услышать людей которые кричат, что у нас перемирие одностороннее
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На перегной кацапо-фашистких мразей!
и только так! У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4007
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Ну это результат сражений за ДАП. В этом аэропорту весь рашинский спецназ положили. Они воевать не умеют. И просто на пулемётные гнёзда шли в штыковую атаку. Тупые вообще писец. Наркоманы по сути, просто пьяные все были.

Как рашен спецназ лёг в землю сырую, так и соотношение стало 1:4. А раньше было 1:444.
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Донбассу надо давать автономию, русский язык и возможно официально ввести двойное гражданство. Иначе этот конфликт растянется на многие десятилетия. Это будет иметь чудовищные последствия для нашей экономики. Я уже не говорю о том, что никто даже рассматривать не будет вступление Украины в ЕС или НАТО пока на ее территории идет вооруженный конфликт.
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мертвяками мірятись - все одно що мірятись вдрізаними членами. Ага, Бутусов?
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Ну наконец-то вы догадались...но, согласитесь медленновато.
НЛО был замечен ночью 30 мая в австралийском городе Брисбен. Не секрет, что инопланетяне часто скрываются за более крупными объектами от посторонних глаз. На этот раз таким объектом стал метеорит. По словам уфологов, это однозначно был корабль пришельцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.

Он отделился он самого метеорита после входа в атмосферу. Корабль был белого цвета и излучал очень яркий свет. Эксперты уверены, что это был не осколок метеорита, а именно НЛО.
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