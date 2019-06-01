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 Помічник голови одного із судів Черкащини попався на хабарі 4,4 тис. дол., - Нацполіція

У Черкаській області правоохоронці повідомили про підозру помічникові голови одного із судів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час слідства було встановлено, що підозрюваний налагодив злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів. Правоохоронці задокументували вимагання та отримання 4 400 доларів США неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення щодо 14 цивільних справ. За кожне позитивне рішення – 300 доларів США та ще 200 доларів США за його "працю".

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правопорушнику наразі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають процесуальні дії щодо встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності підозрюваного та встановлення інших причетних до злочину осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130088
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля за базар отвечает!
Борется с коррупцией!!!
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для того и нужны помощники.Кофе варят другие люди.
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Для любителей телевидения придется писать слово "сарказм")))
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Брехня! За такие деньги он и пальцем не пошевелит.
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У лісі під Дніпром знайшли тіло вбитого поліцейського.
Правоохоронець був прикутий до дерева, а на його голові був поліетиленовий пакет. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
Як зазначається, тіло чоловіка було знайдено з ознаками гнильних змін.
Труп правоохоронця відправили на експертизу для встановлення причини смерті. Розпочато досудове розслідування.
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вже платня у суддів від 60-70 тис грн. Ще мало?
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Зеля за базар отвечает!
Борется с коррупцией!!!
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такая борьба уже лет 5 идет, только при зеле такие новости читать стали?
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Для любителей телевидения придется писать слово "сарказм")))
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Помощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4 тыс. долл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отделался легким испугом)))
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Помощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4...его личная доля -0.4 Помічник голови одного із судів Черкащини попався на хабарі 4,4 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8271
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для того и нужны помощники.Кофе варят другие люди.
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В соседнем суде кум-председатель оправдает этого помощника,к Гордону не ходи!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПомічник голови одного із судів Черкащини попався на хабарі 4,4 тис. дол., - Нацполіція
 
 
 
 
 
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