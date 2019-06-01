 Зеленський розширив структуру АП, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні зміни внесені указом №347/2019 від 31 травня, опублікованому на сайті президента.
Зміни внесено в затверджене від 2 квітня 2010 року Положення про Адміністрацію Президента України і указ від 14 липня 2014 року "Питання Адміністрації Президента України".
Зазначимо, що раніше з цих посад до структури АП належали лише радник і прес-секретар президента.
- Но ведь сегодня День защиты детей?
- А наши политики и есть сущие дети! Во-первых, они не работают.
Во-вторых, любят дорогие игрушки. И, наконец, когда они делают пакости, их никто не наказывает!
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что именно туда набиваются серые кардиналы которые шо называется держат руку на пульсе
непосредственно телу.
Главные посылы зебила:
-Надо все делать по закону, а то что Зеленский плевал на Конституцию так это не важно.
-Дефолт это хорошо. К тому же МВФ мы нужны так что простят долги и дадут еще денег.
-В МВФ ночами не спят и мечтают что им нужна страна которая не отдает долги а только берет деньги.
-Богдан и Шефир и Зеленский это противовесы Коломойского. А упоротые все видят черно-белым.
-Порошенко договорился с Путиным и сделал котлы.
-Янукович не разгонял на Майдане студентов.(с)
ковый майдан и тут было бы примерно тоже самое- пришёл бы с азировым, душевно объяснять
что расися не хочет а без расиси мы некак..... и всё.... и не было бы ни избиений и никакого майдана вообще.........
Захочется хлебушка пойдешь к дяде Бени.
Слухі потрібно багато слуггг..
зебилам можно праздновать успешное трудоустройство знакомых и родственников неунывающего от передоза слуги народа..