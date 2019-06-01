EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  23651  347
Все про:Адміністрація_Президента (449) Зеленський (1530)

 Зеленський розширив структуру АП, - указ

Президент України Володимир Зеленський увів до структури Адміністрації Президента посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря і представників президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні зміни внесені указом №347/2019 від 31 травня, опублікованому на сайті президента.

Зміни внесено в затверджене від 2 квітня 2010 року Положення про Адміністрацію Президента України і указ від 14 липня 2014 року "Питання Адміністрації Президента України".

Зазначимо, що раніше з цих посад до структури АП належали лише радник і прес-секретар президента.

Читайте також: Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130085
 
   
 Топ коментарі
 
Как то не сходится с сериалом
 показати весь коментар
 
Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 8778 Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе заявил, что собирается перенести Администрацию Президента Украины с Банковой в другое место и значительно ее сократить. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале "Зе!Президент".
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-my-ochen-hotim-sokratit-administraciyu-prezidenta-905560.html

Аууууууу............. зе-бенята, лапшу снимать с ушей успеваете или прилипло намертво Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 3190
 показати весь коментар
 
Не всі друзі по кварталу ще працевлаштовані. Такий він "слуга народу".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
коментар відмічено як спам  
 
Щоб посадити всіх бариг на нари ЗЕ потрібні цербери, порохобариг, виявилось дуже багато, потрібно відкрити баригосізо.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь зарплаты у помощников будут не по 5000грн.
 показати весь коментар
 
зарплата будет, как у врачей 4000 евро чтоб по чесноку
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свинорилі гепсом показилися.
 показати весь коментар
 
Ну а що?- Прибиральниці з ;Квартал-95; теж хочуть тепленьке місце при владі. А в Кривому Розі ще скільки жителів!
 показати весь коментар
 
 
...В Донецьку їх також було багато...В Вінниці,Харькові,та на Західній Україні,при попереднику було не меньше...
 показати весь коментар
 
- Сегодня, 1 июня, нужно поздравить с праздником наших политиков!
- Но ведь сегодня День защиты детей?
- А наши политики и есть сущие дети! Во-первых, они не работают.
Во-вторых, любят дорогие игрушки. И, наконец, когда они делают пакости, их никто не наказывает!
© Fishki.net
 показати весь коментар
 
 
Цензор а можно про АП за всю историю Украины- какой штат, расходы, функции и т.д.Дело в том
что именно туда набиваются серые кардиналы которые шо называется держат руку на пульсе
непосредственно телу.
 показати весь коментар
 
зы. они знают о нас всё а мы о них ничего.... при чём за наши же деньги.........
 показати весь коментар
 
 
Я таки нашел качественное препарирование черепушки сторонника ЗЕ.
Главные посылы зебила:

-Надо все делать по закону, а то что Зеленский плевал на Конституцию так это не важно.
-Дефолт это хорошо. К тому же МВФ мы нужны так что простят долги и дадут еще денег.
-В МВФ ночами не спят и мечтают что им нужна страна которая не отдает долги а только берет деньги.
-Богдан и Шефир и Зеленский это противовесы Коломойского. А упоротые все видят черно-белым.
-Порошенко договорился с Путиным и сделал котлы.
-Янукович не разгонял на Майдане студентов.(с)
 показати весь коментар
 
 
ты знаешь с последним пунктом не согласен, оно ему не надо было, вспомни например подат-
ковый майдан и тут было бы примерно тоже самое- пришёл бы с азировым, душевно объяснять
что расися не хочет а без расиси мы некак..... и всё.... и не было бы ни избиений и никакого майдана вообще.........
 показати весь коментар
 
 
В новую структуру должни войти кардебалет, чревовещатели и бородатая женщина, отряд боевих лилипутов в структуру не войдут, а будут оформлени на приватную охраную фирму.
 показати весь коментар
 
 
як жити будеш? може краще в Ліпєцк на родіну?
 показати весь коментар
 
 
теперь будут решения принимать без гнойсмана, кабмин которого станет просто балаганом и заменит по существу 95 квартал
 показати весь коментар
 
 
Не смехом единим живет человек...
Захочется хлебушка пойдешь к дяде Бени.
 показати весь коментар
 
 
я тебя не спрашивал, куда ты пойдешь, к дяде бени или к дяде пети, иди куда хочешь, флаг тебе в дупу Зеленський розширив структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 495
 показати весь коментар
 
Развылись. У генпрокурор с петеушным дипломом, не замечали?
 показати весь коментар
 
 
Якщо у ватноіі соіі димить - значить все в Украііні робиться правильно))
 показати весь коментар
 
 
то не вата.. то вишивата.. окремий підвид приматів людиноподібних
 показати весь коментар
 
 
А как же с обещаным сокращением штатов?!
 показати весь коментар
 
 
Расширил структуру,а не штат аппарата т.е дал больше полномочий
 показати весь коментар
 
 
Пока всех шутов из лиги смеха не пристроит не остановиться. Клоунами принципиально не називаю и за уважения к Никулину.
 показати весь коментар
 
 
ого...любих друзів у діючого., що треба вже АП розширювати...не всі ще пристроєні до квартальної Зєкамадни згідно родинним та дружнім вподобанням "слугі"
 показати весь коментар
 
 
Интересно, на тотализаторе ещё не ставят ставки когда у Зеленского рейтинг будет ниже нуля?
 показати весь коментар
 
А смотрителя за страусами тебе за наши налоги не надо?
 показати весь коментар
 
Молодець зе гідрант..не зупиняйся зезекать 73% розчином в очі зевнюків..
Слухі потрібно багато слуггг..
 показати весь коментар
 
 
teper esli jurnalisti budut vozle AP snimat kto tuda prihodit budet prostoj otvet ON PRIHODIL K POMOSHNIKU MOEGO POMOSHNIKA A NE K ZE vot takie dela, mne jalko togo kto budet posle ZE prezidentom,on se4as takogo navorotit a sledujushemu nado budet vse eto dermo razgrebat.
 показати весь коментар
 
 
Может просто поставить 2 стиральные машинки в АП , зачем столько помощников для помощников?
 показати весь коментар
 
ну вот, Владимир Александрович Здун-Пи постепенно выполняет программу, как и обещал: эпоха бедности УЖЕ закончилась для першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря і представників президента..
зебилам можно праздновать успешное трудоустройство знакомых и родственников неунывающего от передоза слуги народа..
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський розширив структуру АП, - указ
 
 
 
 
 
 вгору