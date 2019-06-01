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 Політика України
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Все про:Луценко (2400) РНБО (501) енергетика (329) Данилюк (54)

 Незапрошений на РНБО Луценко повідомив, що хотів там розповісти: "Треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу"

Також необхідно внести в проект Державного бюджету ренту на видобуток вугілля і руди, як існує рента на видобуток газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генпрокурор Юрій Луценко написав на сторінці у Facebook.

Він нагадав, що в п'ятницю, 31 травня, відбулося перше засідання РНБО під головуванням Президента Зеленського, на якому розглядали проблеми в галузі енергетики. Луценко зазначив, що його не запросили, хоча йому було що сказати.

"Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди, я б сказав наступне.

1. Якщо про деолігархізацію говорити серйозно, то треба нарешті внести в проект Держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу. Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.

2. Росія накопичила у європейських (важливо: не в українських) сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС. Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. У цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% (!) доходів "Нафтогазу".

3. Незаконний відбір газу (простіше кажучи, крадіжка) приватними облгазами становить цього року 5 млрд. До кінця року обсяг розкрадань може становити 10 млрд кубів.

Очевидно, що треба не лише сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачальників газу населенню, що переноситься вже з 2015 року.

4. В умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має з огляду на давно затверджені санкції проти "Роснафти" нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс "ПрикарпатЗахідтранс".

PS. Про кримінал Данилюка, повязаний з недостовірним декларуванням, я б поки що промовчав", - написав Генпрокурор.

Читайте також: Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130084
 
   
 Топ коментарі
 
А про розслідування вбивства Шеремета та Гонгадзе Луценко нічого не хотів доповісти на засіданні РНБОУ? Посадіть цього клоуна та агента фсб на довічне в тюрму, а краще пристреліть як собаку!
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Ренту на добичу газу потрібно ліквідувати, а експорт газу заборонити, тоді ціни на газ в Україні зменшаться в рази!
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Луцык, дабы угодить Коломойскому,готов из трусов выпрыгнуть. Следующее предложение от Луценко булет ввести целевой подушный налог на электорат для выплат Игорю Валерьевичу компенсаций по Привату на 5.5 млрд. Долларов. Ну и 2 млрд штрафу,как годится.
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На СНБО давно пора обсудить, как срочно отобрать государственные должности у зарвавшихся коррупционеров. При этом решения позже можно довести до коррупционеров, а не приглашать их на само заседание.
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почну з того що ринок електроенергії запускається з 1 липня (панами порошенком та охметовим рішення 2018 р) ціни на електроенергію можуть непріємно дати всім по-кишені на користь одного олігарха,питання дуже важливе,все інше феєричний,висер,тобто оруєл
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в двух словах під гучні заяви про енергонезалежність залізли в залежність не тільки від країни агресора а ще й від олігархів дріузів петруні та расеї,ще один привід дебілам поПОДЯКУВАТИ
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його чекають на вихід з речами ...а воно наче нічого не відбувається робе вигляд що працює...
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Луценко тот ещё артист. Не пригласили, потому что ты на*уй не нужен
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"Где ж ты раньше был,целовался с кем".
Может вас надо почаще не приглашать,тогда из вас какие-то нормальные предложения посыпятся.

Зачем тебе ждать СНБО,договорись о встрече с президентом и выложи ему своё видение проблемы.
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Кормушки не может он закрыть с 2015 года, бедный Югик, кто тебе мешал гнида?
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За выдачу кацапам воинов, проливавших кровь за Украину ответить придется! Мало того что нулевой прокурор, так еще и предатель *****.
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3. Незаконный отбор газа (проще говоря - кража) частными облгазами составила в этом году 5 млрд. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов.Источник:https://censor.net.ua/n3130084

Вау! И что сделано? Кто осуждён-посажен? Следствие хоть ведётся?
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потужно отреформированными петруней судами?не смешите мои тапки
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Весь белый ,горячий. Постоянно рвется на СНБО
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Йуга, тебе пора на выход. С тобой дружить не хотят, а ты... может и вправду пассивный?
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Ніхто так добре не знає,як боротись зі злодійством і корупцією,як сам злодій і корупціонер...Одна лиш проблема - боротися з ними вони можуть виключно з тюремних нар...
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Странный какой-то, мягко говоря. Делает вид, что не понимает, что на совбезе людей и кумов порошенко быть не должно и больше не будет. Все втесаться мечтает в новую команду, как это у него получалось всегда. Иди дядя, гуляй.
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Юра! Пиши явку с повинной и тебя очень внимательно выслушают. Твой остальной пьяный бред никому не интересен, кроме женщины третьего тысячелетия.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНезапрошений на РНБО Луценко повідомив, що хотів там розповісти: "Треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу"
 
 
 
 
 
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