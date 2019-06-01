 Незапрошений на РНБО Луценко повідомив, що хотів там розповісти: "Треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генпрокурор Юрій Луценко написав на сторінці у Facebook.

Він нагадав, що в п'ятницю, 31 травня, відбулося перше засідання РНБО під головуванням Президента Зеленського, на якому розглядали проблеми в галузі енергетики. Луценко зазначив, що його не запросили, хоча йому було що сказати.

"Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди, я б сказав наступне.

1. Якщо про деолігархізацію говорити серйозно, то треба нарешті внести в проект Держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу. Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.

2. Росія накопичила у європейських (важливо: не в українських) сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС. Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. У цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% (!) доходів "Нафтогазу".

3. Незаконний відбір газу (простіше кажучи, крадіжка) приватними облгазами становить цього року 5 млрд. До кінця року обсяг розкрадань може становити 10 млрд кубів.

Очевидно, що треба не лише сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачальників газу населенню, що переноситься вже з 2015 року.

4. В умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має з огляду на давно затверджені санкції проти "Роснафти" нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс "ПрикарпатЗахідтранс".

PS. Про кримінал Данилюка, повязаний з недостовірним декларуванням, я б поки що промовчав", - написав Генпрокурор.

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